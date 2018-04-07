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ÖZET İZLE: Ankaragücü 3 -0 Giresunspor Maçı özeti ve golleri |Ankaragücü Giresun maçı kaç kaç bitti?

Ankaragücü Giresunspor maçı geniş özeti izle. İşte detaylar...

ÖZET İZLE: Ankaragücü 3 -0 Giresunspor Maçı özeti ve golleri |Ankaragücü Giresun maçı kaç kaç bitti?

07 Nisan 2018 17:47

Ankaragücü Giresunspor maçı geniş özeti izle... Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında MKE Ankaragücü, Akın Çorap Giresunspor’u konuk etti. Ankaragücü, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Profesyonel Disiplin Kurulu'nun Denizlispor maçında yaşanan olaylar nedeniyle verdiği 1 maçlık seyircisiz oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip mücadelen 3-2 galip ayrıldı.

Stat: 19 Mayıs 

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Alpaslan Dedeş xx, Erhan Akbulut xx 

MKE Ankaragücü: Korcan x, Erdem xx, Sedat xx, Kenan xx (Tisdell dk. 69 xx), Kehinde xxx (İlhan Parlak dk. 83 ?), Putsila xxx (Mbamba dk. 90 ?), Umut Nayır xxx, Arif xx, Yusuf xx, Gençer x, Ferhat xx 

Yedekler: Altay, Abdülkadir, Mahmut, Mehmet, Nduka, Enes, Ahmet 

Teknik Direktör: İsmail Kartal 
Akın Çorap Giresunspor: Ahmet x, Canerx, Aykut xx, Dimitriadis x, Korkishko xx, Muhammed xx (Hakan dk. 82 ?), Dodo x (Fatih dk. 57 x), Çağlar xx, Aldülkerim x, Ahmad x (Mert dk. 82 ?), Henrique Almeida xx 

Yedekler: Anıl, Recep, Murat, Sinan, Fatih, Hüsamettin 

Teknik Direktör: Metin Diyadin 

Goller: Putsila (dk. 3), Umut Nayır (dk. 38 pen.), Kehinde (dk. 74) (Ankaragücü), Henrique Almeida (dk. 8) 

Muhammed (dk. 15) (Akın Çorap Giresunspor) 

Kırmızı Kart: Hakan (dk. 90+4) (Akın Çorap Giresunspor) 

Sarı kartlar: Gençer, Arif, Sedat (Ankaragücü), Abdülkerim, Henrique Almeida, (Akın Çorap Giresunspor)  

 

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