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ÖZET İZLE: Ankaragücü 4-0 Gaziantepspor Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle|Ankaragücü Gaziantep kaç kaç bitti?

Ankaragücü Gaziantep maç özeti ve golleri izle. Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Gaziantepspor ile karşılaştı. Ankaragücü Gaziantepspor maçı kaç kaç bitti. Ankaragücü Gaziantep geniş özeti ve golleri izle...

ÖZET İZLE: Ankaragücü 4-0 Gaziantepspor Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle|Ankaragücü Gaziantep kaç kaç bitti?

24 Şubat 2018 18:15

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar

5. dakikada savunmada Şenol'dan dönen topa Putsila vurdu, top Şenol'dan kornere çıktı.

6. dakikada Kenan'ın ortasına yükselen Putsila'nın kafa vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.

39. dakikada Kenan’ın kullandığı kornerde topa yükselen Yusuf’un kafa vuruşunda top kaleci Emre’de kaldı.

52. dakikada Ankaragücü öne geçti. Ceza sahası içine giren Mehmet Umut Nayır, pasını Enes’e aktardı. Enes'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

75. dakikada Mehmet Sak, ceza sahası içinde Şenol Can’ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı verdi.

76. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Kehinde, topu ağlarla buluşturdu. 2-0

79. dakikada Erdem’in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas üzerinde Umut Nayır'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

83. dakikada Sedat’ın pasıyla ceza sahası içine giren Kenan'ın yaptığı plase vuruşta kaleci Emre soluna yatarak topu kornere çeldi.

87. dakikada ceza sahasında topla buluşan Kenan’ın şutunda top savunmaya çarparak ağlarla buluştu. 4-0

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Süleyman Abay xx, Gökmen Baltacı xx, Bersan Duran xx

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır xx, Erdem Özgenç xx, Sedat Ağçay xx, Alihan Kubalas xx, Kenan Özer xx, Kehinde xx, Mehmet Sak xx, Anton Putsila xx (Mbamba dk. 49 xx), Arif Morkaya xx (Umut Nayır dk. 46 xxx), Yusuf Abdioğlu xx, Tonia Tisdell xx (Enes Kubat dk. 43 xxx)

Yedekler: Korcan Çelikay, Abdülkadir Kayalı, Mahmut Akan, İlhan Parlak, Ahmet Can Arık

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Gaziantepspor: Musa Emre Yakar xx, Şenol Can xx, Hüseyin Polat xx, Emirhan Özyaşar xx (Sait Üzümcü dk. 72 xx), İlker Günaslan xx, Ahmet Olgun xx (Yunus Şencay dk. 86 ?), Oktay Aydın xx, Gökhan Çamur xx, Furkat Özyaşar xx (Erdal Ahmet Özdemir dk. 55 xx), Yusuf Erdem xx

Yedekler: İbrahim Halil Fıstıkçı, Mehmet Kasım Doğala, Mustafa Nacar

Teknik Direktör: Erol Kolcu

Goller: Enes Kubat (dk. 52), Kehinde (dk. 76), Umut Nayır (dk. 79), Kenan (dk. 87) (MKE Ankaragücü)

Sarı Kart: Oktay Aydın (Gaziantepspor)

Seyid Fatih Poyraz - Cem Geçim
 

 

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