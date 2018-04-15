ÖZET İZLE: Antalyaspor 0-0 Konyaspor Maç Özeti İzle | Antalya Konya kaç kaç bitti

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Antalyaspor, Atiker Konyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
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Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada Ömer Ali Şahiner’in köşe atışında altıpas içinde Bourabia’nın kafa vuruşu az farkla auta gitti.
28. dakikada Doukara’nın pasında ceza alanı sol çaprazında Jevtovic’in vuruşu yandan dışarıya gitti.
30. dakikada Ömer Ali Şahiner’in soldan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa iyi yükselen Ali Turan’ın kafa vuruşunu kaleci Boffin kolaylıkla kontrol etti.
39. dakikada Ferhat’ın sol çaprazdan ortasına hareketlenen Bourabia’dan önce kaleci Boffin topu yatarak kontrol etti.
Stat: Antalya
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Asım Yusuf Öz xx, Mehmet Kısal xx
Antalyaspor: Boffin xx, Celustka xx, Diego Angelo xx, Djourou xx, Sakıb Aytaç xx, Charles xx, Yekta Kurtuluş xx, Jevtovic xx, Nazım Sangare xx, Emre Güral xx, Doukara xx
Yedekler: Ozan Evrim Özenç, Ferhat Kaplan, Harun Alpsoy, Deniz Kadah, Musa Nizam
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Skubic xx, Selim Ay xx, Ali Turan xx, Ferhat Öztorun xx, Bourabia xx, Jonsson xx, Ömer Ali Şahiner xx, Fofana xx, Milosevic xx, Eto’o xx
Yedekler: Carlgen, Volkan Fındıklı, Eren Albayrak, Volkan Şen, Orkan Çınar, Moke, Vedat Bora, Musa Araz,
Yatabare, Jahovic
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Sarı kartlar: Boffin, Nazım Sangare (Antalyaspor)