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ÖZET İZLE: Antalyaspor 0-0 Konyaspor Maç Özeti İzle | Antalya Konya kaç kaç bitti

Süper Lig'in 29.hafta karşılaşmasında Antalya Konya ile karşılaştı. Antalya Konya maçı kaç kaç bitti? Antalya Konya maçı geniş özeti ve golleri izle...

ÖZET İZLE: Antalyaspor 0-0 Konyaspor Maç Özeti İzle | Antalya Konya kaç kaç bitti

15 Nisan 2018 17:55

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Antalyaspor, Atiker Konyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. 

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada Ömer Ali Şahiner’in köşe atışında altıpas içinde Bourabia’nın kafa vuruşu az farkla auta gitti.

28. dakikada Doukara’nın pasında ceza alanı sol çaprazında Jevtovic’in vuruşu yandan dışarıya gitti.

30. dakikada Ömer Ali Şahiner’in soldan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa iyi yükselen Ali Turan’ın kafa vuruşunu kaleci Boffin kolaylıkla kontrol etti.
39. dakikada Ferhat’ın sol çaprazdan ortasına hareketlenen Bourabia’dan önce kaleci Boffin topu yatarak kontrol etti.

Stat: Antalya

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Asım Yusuf Öz xx, Mehmet Kısal xx

Antalyaspor: Boffin xx, Celustka xx, Diego Angelo xx, Djourou xx, Sakıb Aytaç xx, Charles xx, Yekta Kurtuluş xx, Jevtovic xx, Nazım Sangare xx, Emre Güral xx, Doukara xx

Yedekler: Ozan Evrim Özenç, Ferhat Kaplan, Harun Alpsoy, Deniz Kadah, Musa Nizam

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Skubic xx, Selim Ay xx, Ali Turan xx, Ferhat Öztorun xx, Bourabia xx, Jonsson xx, Ömer Ali Şahiner xx, Fofana xx, Milosevic xx, Eto’o xx

Yedekler: Carlgen, Volkan Fındıklı, Eren Albayrak, Volkan Şen, Orkan Çınar, Moke, Vedat Bora, Musa Araz,

Yatabare, Jahovic

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Sarı kartlar: Boffin, Nazım Sangare (Antalyaspor)

 

 

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