ÖZET İZLE: Antalyaspor 0 - 2 Kayserispor maçı özeti izle | Antalya Kayseri maçı kaç kaç bitti

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında Antalyaspor ile Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma Kayseripor'un 2 - 0 galibiyetiyle sona erdi. Bu sonuçla Kayserispor çeyrek finale yükseldi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

22. dakikada sağ kanattan aldığı topla kale çizgisine inen Snagare’nin pasında penaltı noktası üzerindeki Danilo’nun şutu defansa çarparak kornere gitti.

23. dakikada Emre Güral’ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında penaltı noktası üzerinde topla buluşan El Kabir’in kafa vuruşu kalecide kaldı.

30. dakikada sağ kanattan Levent Gülen’in ceza sahasına ortasında topla buluşan William kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada El Kabir’in ara pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Emre Güral’ın müsait pozisyonda dönerek vuruşu az farkla üstten auta çıktı.

68. dakikada Harun Alpsoy’un sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada müsait pozisyonda El Kabir’in kafa vuruşu yandan auta gitti.

78. dakikada Deniz Türüç’ün ara pasında defansın arkasına sarkan Mendes, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

80. dakikada Erkan Kaş’ın taşıdığı topla ceza yayı üzerine gelmeden meşin yuvarlakla buluşan Mendes, pasını ceza sahası içine hareketlenen Boldrin’e bıraktı. Bu futbolcunun yerden vuruşu kalecinin sağından ağlara gitti. 0-2

Stat: Antalya

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Yusuf Bozdoğan xx

Antalyaspor: Ferhat Kaplan xx, Nazim Sangare x, Celutska xx, Chico xx, Musa Nizam xx, Yekta Kurtuluş x ( Zeki Yıldırım dk. 31 xx), Charles xx, Danilo xx, Deniz Kadah xx, El Kabir x (Sakıb Aytaç dk. 77 x), Emre Güral x ( Harun Alpsoy dk. 65 x)

Yedekler: Boffin, Ozan Evrim Özenç, Yusuf Çelik Yıldırım, Hamdi Tayfun, Oğuzhan Kolak

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Kayserispor: Muammer Yıldırım xx, Levent Gülen xx, Erkan Kaş xx, Kana Bıyık x (Tiago Lopes dk. 46 xx), Kucher xx, Şamil Cinaz xx, Espinoza xx, William xx (Deniz Türüç dk. 58 xx), Mendes xx, Boldrin xxx, Gyan x (Silvestre Varela dk. 67 xx)

Yedekler: Lung, Güray Vural, Umut Bulut, Sapunaru, Stephane Badji, Erdal Öztürk, Atila Turan

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: William (dk. 30), Boldrin (dk. 80) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Musa Nizam, Danilo, Deniz Kadah, Zeki Yıldırım (Antalyaspor), Şamil Cinaz, Espinoza (Kayserispor)