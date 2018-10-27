ÖZET İZLE | Antalyaspor 1-1 Trabzonspor özet izle goller izle | Antalyaspor - Trabzonspor kaç kaç?

Antalyaspor - Trabzonspor özet izle... Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Antalyaspor'un golünü 15. dakikada Doukara atarken, Trabzonspor'un golü 28. dakikada Burak Yılmaz'dan geldi.

Bu sonucun ardından Antalyaspor 17, Trabzonspor ise 15 puana yükseldi.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

2. dakikada savunmanın uzaklaştırdığı topu ceza sahası dışı sağ çaprazda önünde bulan Yekta'nın şutu kalecide kaldı.

6. dakikada orta alandan aldığı topu düzeltip kaleye şutunu çeken Maicon'un şutunu kaleci kontrol etti.

11. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Sangare'nin aşırtma vuruşu kaleci Onur'da kaldı.

15. dakikada Yekta'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Doukara, önce topu kontrol etti, ardından sağına çekip gönderdiği sert şutta top sağ alt kale direğine de çarparak ağlara gitti. 1-0

24. dakikada ceza sahası içinde Diego'nun uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Rodellaga'nın sert şutta top uzak kale direğine çarpıp dışarı çıktı.

27. dakikada Sosa'nın sol kanatan ceza sahası içine ortasında Cissokho, Burak'ı formasından çekip yere düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi.

28. dakikada Burak Yılmaz penaltı atışını gole çevirdi. 1-1

31. dakikada aldığı topla sol kanattan ceza sahasına giren Rodallega'nın sert şutunu kaleci son anda ayaklarıyla çıkardı.

40. dakikada ceza sahası sol çaprazında Olcay'la paslaşan Burak'ın sert şutunu kaleci kontrol etti.

Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

52. dakikada sol kanattan ani gelişen Antalyaspor atağında ceza sahasına giren Maicon'un sert şutu kalecide kaldı.

72. dakikada Doğukan, kısa pasla kaleyi cepheden gören noktadan kaleye gönderdiği sert şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.

83. dakikada Maıcon'un uzun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Doukara'nın şutunu kaleci çıkardı.

Stat: Antalya

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Samet Çiçek

Antalyaspor: Boffın, Cissokho, Diego, Salih, Sangare, Chico, Doğukan (Serdar dk. 82), Hakan (Zeki Yıldırım dk. 62), Yekta (Mevlüt dk. 76), Maicon, Doukara

Yedekler: Ferhat, Osman, Vainqueuer, Harun, Olcan, Musa, Bahadır

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Trabzonspor: Onur, Novak, Hosseini, Toure, Zeki Yavru, Olcay (Amiri dk. 81), Sosa, Onazzi, Yusuf (Abdülkadir Ömür dk. 75), Rodellaga (Ekuban dk. 90 ?), Burak

Yedekler: Uğurcan, Hüseyin, Hasan Batuhan, Abdülkadir Parmak, Kucka, Ibanez

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Doukara (dk. 15) (Antalyaspor), Burak (dk. 28 pen.) (Trabzonspor)

Sarı kart: Cissokho, Chico (Antalyaspor), Burak (Trabzonspor)