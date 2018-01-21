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ÖZET İZLE: Antalyaspor 1-2 Beşiktaş Maçı Özeti ve Golleri İzle|Antalya BJK kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 18.hafta karşılaşmasında Antalyaspor ile Beşiktaş karşılaştı. Antalya Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Antalya BJK geniş özeti ve golleri izle...

ÖZET İZLE: Antalyaspor 1-2 Beşiktaş Maçı Özeti ve Golleri İzle|Antalya BJK kaç kaç bitti?

21 Ocak 2018 20:34

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar

8. dakikada Babel’in sol kanattan ceza sahası içine ortasında Talisca’nın röveşatası yandan auta gitti.

8. dakikada sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Deniz Kadah ceza sahası içine ortasını yaptı. Takım arkadaşının dokunamadığı pozisyonda topla buluşan Charles’in sert şutu ağlarla buluştu. 1-0

10. dakikada Charles’in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci parmaklarının ucuyla son anda kornere çeldi.

30. dakikada sol kanatta topla ilerleyen Caner Erkin, ceza sahası içine aktardığı pasta savunma oyuncularının uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Atiba Hutchinson bekletmeden kısa pasını penaltı noktasının üstündeki Talisca’ya verdi. Talisca’nın gelişine vuruşu kalecinin solundan ağlara gitti. 1-1

45. dakikada Babel’in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Quaresma’nın vuruşunda defansa çarpan top direkten oyun alanına döndü. Dönen topu defans uzaklaştırdı.

Stat: Antalya

Hakemler: Halis Özkahya xx, Mustafa Emre Eyisoy x, Kemal Yılmaz x

Antalyaspor: Ferhat Kaplan x, Celustka x, Musa Nizam x, Diego x, Nazim Sangare x, Danilo x, Charles xx, Emre Güral x, El Kabir x, Zeki Yıldırım x, Deniz Kadah x

Yedekler: Ozan Evrim Özennç, Jorge Boffin, Yusuf Çelik, Chico, Harun Alpsoy, Sakıb Aytaç, Oğuzhan Kolak, Hamdi Tayfun Yılmaz

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Beşiktaş: Fabri x, Medel x, Vida x, Adriano x, Caner Erkin x, Atiba xx, Babel, Talisca xx, Oğuzhan Özyakup x, Quaresma x, Negredo

Yedekler: Tolga Zengin, Matej Mıtrovıc, Mustafa Pektemek, Fatih Aksoy, Jeramaın Lens, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Gökhan Gönül, Utku Yuvakuran

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Charles (dk. 8) (Antalyaspor), Talisca (dk. 30) (Beşiktaş)

 

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