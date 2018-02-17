ÖZET İZLE: Antalyaspor 2-1 Kayserispor Maç Özeti ve Golleri İzle|Antalya Kayseri kaç kaç bitti?

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor Kayserispor ile karşılaştı. Mücadeleyi Antalyaspor 2-1 kazandı.
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Antalyaspor 2-1 Kayserispor
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Atilla Turan’ın sert şutunu kaleci Ferhat sol kale direğinin dibinden kornere çeldi.
9. dakikada Atila Turan’ın uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Deniz Türüç’ün şutu direk dibinden az farkla auta gitti.
13. dakikada Staphane Badji’nin hatasında topla buluşan Deniz Kadah'ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak Lung'dan döndü.
19. dakikada Emre Güral’ın uzun pasında ceza sahası sağ arka çaprazda topa buluşan Doukara’nın defans oyuncusuna rağmen yerden sert şutunu kaleci ayaklarıyla çeldi.
32. dakikada Hakan Özmert’in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Celutska’nın yerden sert şutunu kaleci çıkardı.
60. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Sangare'nin şutu kaleci Lung'dan döndü. Dönen topla buluşan Emre Güral altıpastan meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
71. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında Emre Güral topu ceza yayı dışındaki Charles’e verdi. Charles’in gelişine vuruşunda topu önünde bulan Deniz Kadah, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta attı.
80. dakikada Antalyaspor defansının uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Sapunaru'nun ortasında ceza sahası içinde Şamil Cinaz'ın kafayla indirdiği topu Umut Bulut, ağlara yolladı. 1-1
84. dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Mendez'in pasında altıpas içinde Levent'in şutu dışarı çıktı.
88. dakikada Jevtovic’in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Doukara’nın sert şutu kalecinin solundan filelere gitti. 2-1
Stat: Antalya
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Candaş Elibol xx
Antalyaspor: Ferhat Kaplan xx, Celustka xx, Djourou xx, Diego Angelo xx, Sakıb Aytaç xx, Nazım Sangare xx (Jevtovic dk. 81 x), Charles xx (Vainqueur dk. 90 ?), Hakan Özmert xx, Deniz Kadah xx, Emre Güral xx (Yekta Kurtuluş dk. 81 ?), Doukara xxx
Yedekler: Ozan, Boffin, Yusuf Çelik, Chico, Harun, Musa Nizam, Danilo
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Kayserispor: Lung xx, Sapunuru xx, Kucher xx, Kana Biyik x (Levent Gülen dk. 46 x), Atila Turan xx (Güray Vural dk. 55 x), Badji xx, Şamil Cinaz xx, Mendes xx, Deniz Türüç xx, Varela xx (Kravets dk. 64 x), Umut Bulut xx
Yedekler: Vedat Karakuş, Asamoah Gyan, Espinoza, Boldrin, Erdal Öztürk, Erkan Kaş, Amorim
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Goller: Emre Güral (dk. 60), Doukara (dk. 88) (Antalyaspor), Umut Bulut (dk. 80) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Celutska, Hakan Özmert, Sangare (Antalyaspor), Atila Turan (Kayserispor)
İsa Akar-Cafer Eser-Adem Akalan