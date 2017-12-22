ÖZET İZLE: Antalyaspor Aytemiz Alanyaspor Maçı golleri Ve Geniş özeti |Antalyaspor Alanyaspor Maçı kaç kaç bitt

Süper Lig’in 17. hafta açılış maçında Antalyaspor sahasında Aytemiz Alanyaspor’u 3-1 mağlup etti.



MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta, Emre Akbaba’nın kavisli ortası üst kale direğine çarparak auta çıktı.

21. dakikada Deniz Kadah’ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Haydar iki hamlede kontrol etti.

22. dakikada Emre Akbaba’nın uzun pasında defansın arkasına sarkan Vagner Love'nin penaltı noktası üzerinden yerden şutunda top ağlara gitti. 0-1

23. dakikada Gassama’nın sağ kanattan ceza sahası içine ortasında Chico’nun ters vuruşu az farkla üstten auta gitti.

32. dakikada El Kabir’ın kısa pasında topla ilerleyen Emre Güral’ın ceza yayı üzerinden yerden sert şutu kalecinin solundan ağlara gitti. 1-1

51. dakikada Sakıb’ın sol kanattan penaltı noktası üzerine ortasında Deniz Kadah, ayak içi gelişine düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-1

60. dakikada Sakıb’ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Haydar çıkardı. Dönen topu önünde bulan El Kabir’in şutunu defans uzaklaştırdı.

64. dakikada Emre Güral’ın ceza yayı üzerinden plase vuruşu az farkla üstten auta gitti.

68. dakikada El Kabir’in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci son anda parmaklarının ucuyla çeldi.

84. dakikada sol kanattan gelişen atakta ceza sahası içine topla giren Deniz Kadah kaleye şutunu çekmekistedi ancak bu top pas oldu. Topla buluşan Emre Güral bekletmeden vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. 3-1

Stat: Antalya

Hakemler: Serkan Çınar x, Süleyman Özay x, Mehmet Cem Hanoğlu x

Antalyaspor: Ferhat xx, Sakıb xx, Nazım Sangare xx, Chico xx, Diego xx, Charles xx (Yekta dk. 78 x), Vainqueur xxx (Harun dk. 88 ?), Maicon xx, El Kabir xx, Deniz Kadah xxx, Emre Güral xxx (Musa dk. 90)

Yedekler: Boffın, Yusuf Çelik, Zeki, Mustafa

Teknik Direktör: David Badia

Aytemiz Alanyaspor: Haydar x, Gassama x (Cenk Ahmet dk. 62 x), N’sakala x, Tzavellas x, Fofana x, Maniatis x (Emre Nefiz dk. 80 x), Taha x, Efecan x, Emre Akbaba xx, Fernandes x (Yusuf Çoban

dk. 61 x), Vagner Love xx

Yedekler: Ufuk, Berkan, Birol, Landel, Emre Nefiz

Teknik Direktör: Safet Susic

Goller: Emre Güral (dk. 32 ve 84), Deniz Kadah (dk. 51) (Antalyaspor), Vagner Love (dk. 22) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Sangare, El Kabir, Deniz Kadah, Emre Güral (Antalyaspor), Efecan, Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor)

İsa Akar-Cafer Eser-Adem Akalan

Antalyaspor 5, Alanyaspor 4 haftadır kazanamıyor

Ligde 14 puanla 16. sırada yer alan Antalyaspor, geride kalan 16 hafta sonunda 3 galibiyet elde etti, 5 maçtan beraberlikle ayrıldı, 8 karşılaşmada ise rakiplerine mağlup oldu.

Antalyaspor, ligdeki son beş karşılaşmada hanesine üç puan yazdıramadı.

Eto’o, Alanyaspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor

Süper Lig’de zor günler geçiren Antalyaspor, Medipol Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Samuel Eto’o’yu, Aytemiz Alanyaspor maçına yetiştirmeye çalışıyor. Kırmızı-beyazlılarda Eto’o, bugün yapılan idmana katılmayarak salonda çalıştı.

Süper Lig’de 16 hafta sonunda 14 puanla 16. sırada yer alan Antalyaspor’da, ligin 15. haftasında deplasmanda oynanan Medipol Başakşehir maçının 24. dakikasında sakatlanarak yerini Mustafa El Kabir’e bırakan Samuel Eto’o, cuma günü oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. 36 yaşındaki dünyaca ünlü golcü Eto’o, takımının dün ve bugün yaptığı antrenmanlara katılmazken, bugün salonda çalıştı. Antalyaspor sağlık ekibi ve Gloria Sports Arena Merkezi’nde doktor gözetiminde bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Eto’o’nun, ağrıları azalırsa yarın takımla birlikte antrenmana çıkması bekleniyor. Eto’o, Antalyaspor ile bu sezon 15 maça çıkarken 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Öte yandan Eto’o, 4-1 kaybedilen Medipol Başakşehir maçında takımının tek golünü kaydetmişti.

Antalyaspor’da Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklar da devam ederken, basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana Eto’o dışında sakatlıkları bulunan Salih Dursun, Sandro ve Danilo da katılmadı. Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Antalyaspor Alanyaspor nasıl canlı izlenir?

Antalya Alanya maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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Antalya Alanya maçı şifresiz izlenebilir mi?

Antalyaspor Alanya maçına ait bilgilere aşağıdaki haberler üzerinden ulaşabilirsiniz.

Not:Yasa dışı yollarla izlenen maçlar suç kapsamına girmektedir.

Antalyaspor, geçen sezonu arıyor

Süper Lig’de zor günler geçiren Antalyaspor, geçen seneyi mumla arıyor. Geçen sezon ligde oynanan ilk 16 maçta 22 puanla 8. sırada bulunan kırmızı-beyazlılar, bu sezon aynı periyotta ise 14 puanla 16. sırada, düşme potasında yer aldı.

Süper Lig’i geçtiğimiz sezonu 58 puanla 5’inci sırada bitiren Antalyaspor, bu sene geçen sezonun aynı dönemine göre beklenin oldukça gerisinde yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar geçen sezon oynanan 16 hafta sonunda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 22 puan toplayarak ligde 8’inci sırada yer alırken, bu sezon oynanan 16 maçta ise, 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle ligde 16. sırada bulunarak düşme potası içerisinde yer aldı.

Geçen sezon 20, bu sezon 30 gol yedi

Antalyaspor, geçen sezon oynanan 16 maç sonunda rakip takımlara 16 gol atarken, kalesinde 20 gole engel olamadı. Kırmızı-beyazlılar bu sezon ise geçen sezonki gibi 16 gol atarken, kalesinde ise 30 gol gördü.

Eto’o geçen seneyi geçti

Antalyaspor’un dünyaca ünlü gol oyuncusu Samuel Eto’o geçen sene takımı adına ilk 16 haftada 5 gol, 2 asistlik performans sergilerken, bu sene takımın puan sıralamasında daha kötü durumda olmasına rağmen 6 gol, 3 asistlik katkı sağladı. 36 yaşındaki Kamerunlu golcü, takımının bu sezon attığı 16 golün, 9’una katkıda bulundu.

Menez ve Nasri bekleneni veremedi

Antalyaspor’un bu sezonun başında flaş bir şekilde kadrosuna kattığı dünyaca ünlü oyuncular Samir Nasri ve Jeremy Menez bekleneni veremedi. 30 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Samir Nasri, Antalyaspor ile 8 maça çıkarken, 2 gol 1 asistlik performans sergiledi. Yıldız oyuncu, 6 hafta sakatlıklarından dolayı oynayamazken, ilk yarıyı kapattı. Jeremy Menez ise sezon başında yaşadığı sakatlıktan sonra ligde oynanan ilk 5 maçta forma giyemedi. Yıldız oyuncu daha sonra kırmızı-beyazlılarla ligde ve kupada sahaya çıktığı 9 maçta gol ve asist yapma başarısı elde edemedi.

2 teknik adam ve başkan gitti

Süper Lig’de bu sezon beklenen performansı sergileyemeyen Antalyaspor geçen sezonki başarısından çok uzakta kaldı. Kırmızı-beyazlılar ligde yaşadığı başarısızlığın yanı sıra teknik direktörsüz ve başkansız olarak maçlarına çıkmaya devam ediyor. Akdeniz ekibi Antalyaspor’da bu sezon yaşanan sıkıntılar ilk olarak geçen sezon kulüp tarihine geçerek takımı ilk 5 içerisine sokan tecrübeli Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrılmasıyla başladı. Antalyaspor, 2017-2018 sezonunun ilk 5 haftasında 3 beraberlik ve 2 yenilgi alınca Çalımbay ile yollarını ayırdı. Daha sonra takımın başına 7. haftada oynanan Sivasspor maçıyla Brezilyalı Leonardo getirildi. Leonardo, Akdeniz ekibinin başında 8 maça çıkarken bu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Bu esnada Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk’ün görevini bırakmasıyla 14. haftada oynanan Trabzonspor maçından sonra Teknik Direktör Leonardo da görevinden ayrıldı.

Kırmızı-beyazlılar 15. ve 16. haftalarda oynanan lig maçlarına Altyapı Sorumlusu David Badia gözetiminde çıktı.

Kamil Köseoğlu: "Susic’in devre arasında gitmesi hakkında şu an için bir şey yok”

Aytemiz Alanyaspor 2. Başkanı Kamil Köseoğlu, Teknik Direktör Saffet Susic'in takımdaki geleceği hakkında yaptığı açıklamada, "Susic’in devre arasında gitmesi hakkında şuan için bir şey yok. Ligin ilk yarısı Antalya maçıyla bittiğinde her şeyi tekrar baştan gözden geçireceğiz. Bu hocamız olur, kendi aramızdaki transfer komitesi değişebilir” dedi.

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig’in ilk yarısının son haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde Safet Susic gözetiminde yapılan idman ısınma koşuyla başladı. Ardından dar alanda pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın son bölümünde ise turuncu-yeşilliler, yarı sahada çift kale maç yaptı. İdmanda M’billa takımdan ayrı çalışırken, Welinton’un ise çalışmayı yarıda bıraktığı öğrenildi. Antalyaspor hazırlıklarının ilk bölümünü izleyen Aytemiz Alanyaspor 2. Başkanı Kamil Köseoğlu, takımın Antalyaspor maçına gayet iyi hazırlandığı söyledi.

“Pazartesi günü yönetim kurulu toplantısında belirlenecek”

Teknik adam Safet Susic’in geleceği hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Köseoğlu, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz, birinci yarı bitmek üzere. Birçok takımda bu tür spekülasyonlar olabiliyor. Bizde de oldu ama takımımızın başındadır hocamız. Siz de görüyorsunuz her hafta olduğu gibi antrenmanını yaptıracak. İlk yarı bitimi yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla ve başkan da yurt dışında döndüğünde hep beraber oturup lig kadrosunu, gidecek olan oyuncularımızı tekrar bir değerlendireceğiz. Ama şuan için öyle bir durum yoktur. Hocanın gideceği yönünde dışarıda okuduğumuz, duyduğumuz sadece yakıştırmadır. Hocanın devre arasında gitmesi hakkında şuan için bir şey yok. Ligin ilk yarısı Antalya maçıyla bittiğinde her şeyi baştan gözden geçireceğiz. Bu hocamız olur, kendi aramızdaki transfer komitesi değişebilir. Yönetim kurulu içinde de değişiklikler olabilir. Ama yeni oyuncular alınması için bazı çalışmalar yapılacak. Bunların hepsi Antalya maçı bitiminde pazartesi günü yönetim kurulu toplantısında belirlenecek.”

Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.



