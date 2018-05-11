ÖZET İZLE | Antalyaspor - Başakşehir özet izle goller izle

Antalyaspor - Başakşehir maçı! Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor kendi sahasında Başakşehir'i konuk etti.
Şampiyonluk mücadelesi veren konuk takım mücadeleyi 2-0 kazandı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri Bajic ve Visca kaydetti.
Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 69'a yükseltti. Antalyaspor ise 38 puanda kaldı.
Maçtan dakikalar (İlk Yarı)
8. dakikada rakip ceza sahası içinde kısa pasla topla buluşan Jevtovic’in kaleye şutunda Da Costa topu kornere gönderdi.
18. dakikada Jevtovic orta sahadan aldığı topla rakip ceza sahası içine girdi. Kalenin sol çaprazdan Jevtovic’in vuruşunda kaleci Volkan topu kornere çeldi.
19. dakikada sağ kanattan Nazim Sangare’nin ceza sahası içine ortasında topla buluşan Jevtovic’in vuruşunda savunma oyuncuları tehlikeli uzaklaştırdı.
30. dakikada sol kanattan ilerleyen Eljero Elia, altıpasa içine topu gönderdi. Önündeki topa hareketlenen Bajic’in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada sol kanattan Yekta’nın ceza sahası içine ortasında Djourou topla buluştu. Djourou’nun penaltı noktasının hemen gerisinden vuruşunda top kalenin yanından dışarı çıktı.
62. dakikada sol kanatta kısa pasla topla buluşan Eljero Elia ceza sahası dışından kaleye şutunu çekti, top kaleci Boffin'in kontrolünde kaldı.
76. dakikada Emre Belözoğlu Yekta’dan kaptığı topla ceza sahası yayına girdi. Emre’nin pasıyla buluşan Edin Visca ceza sahası içi sağ çaprazdan topu ağlarla buluşturdu. 0-2
Stat: Antalya
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Kerem Ersoy xx, Serkan Olguncan xx
Antalyaspor: Boffin x, Nazım Sangare xx, Djourou xx, Diego xx, Celustka x, William xx, Yekta xxx, Jevtovic xx (Harun dk. 86 ?), Emre Güral x (Deniz Kadah dk. 66 xx), Maicon x (Danilo dk. 78 x), Doukara xx
Yedekler: Ozan, Ferhat, Yusuf, Chico, Musa
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xxx, Clichy xxx, Epureanu xx, Da Costa xx, Caiçara x, Emre Belözoğlu x (Gökhan dk. 77 x), Mahmut xx (Attamah dk. 90 ?), Visca xxx, Bajic xxx (Napoleoni dk. 72 x), Elia x, Adebayor xx
Yedekler: Mert, Mevlüt Erdinç, Chedjou, Tunay, Kerim Frei, Uğur, Alparslan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Bajic (dk. 30), Visca (dk. 76) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Maicon (Antalyaspor), Epureanu (Başakşehir)
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