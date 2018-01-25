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ÖZET İZLE: Arsenal 2-1 Chelsea Maçı Özeti ve Golleri İzle | Arsenal Chelsea kaç kaç bitti?

İngiltere Lig Kupası Yarı Final rövanş maçında Arsenal ile Chelsea karşılaştı. Arsenal Chelsea maçı kaç kaç bitti? Arsenal Chelsea maçı geniş özeti ve golleri izle...

ÖZET İZLE: Arsenal 2-1 Chelsea Maçı Özeti ve Golleri İzle | Arsenal Chelsea kaç kaç bitti?

25 Ocak 2018 00:53

İngiltere Lig Kupası Yarı Final rövanş maçında Chelsea deplasmanda Arsenal ile karşılaştı. İki takımda ilk maçta galibiyet için bir çok fırsat yakalamasına rağmen, taraflar gol atamayınca maç golsüz berabere bitmişti. Eşleşmenin ikinci mücadelesinde Arsenal, kendi sahasında Chelsea'yi 12' Antonio Rüdiger
ve' Granit Xhaka'nın golleri ile 2-1 mağlup ederek Lig Kupasında finale yükselen ekip oldu.

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN 

 Premier Lig’de en uzun görev alan teknik direktör Wenger 

68 yaşındaki Wenger, Premier Lig’de en fazla maça çıkan teknik adam konumunda.1 Ekim 1996 tarihinde Kuzey Londra temsilcisinde teknik direktörlüğe başlayan Wenger ligde en uzun görev alan teknik direktör konumunda. Arsenal’in başında 812 lig maçına çıkan Fransız teknik adam, bu karşılaşmalarda 468 galibiyet, 199 beraberlik ve 145 mağlubiyet aldı.

 

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