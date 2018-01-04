ÖZET İZLE: Arsenal 2-2 Chelsea Maçı Özeti ve Golleri İzle | Arsenal Chelsea kaç kaç bitti?

İngiltere Premier Lig’in 22.haftası nefesleri kesen bir maça sahne oldu. Londra derbisinde Arsenal ile Chelsea 2-2 berabere kaldı. Arsenal bir puanı 90+2. dakikada Hector Bellerin harika golüyle kurtardı.

Maçtan dakikalar

7' Alexis Sanchez, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

11' Eden Hazard önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında topla buluşan Eden Hazard tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

15' Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Victor Moses ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

19' Chelsea takımından Tiemoue Bakayoko sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

25' Victor Moses ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

29' Eden Hazard önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında topla buluşan Eden Hazard tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

32' Chelsea takımından Eden Hazard sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

37' Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Victor Moses ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

45' Chelsea takımından Cesc Fabregas sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

47' Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Marcos Alonso ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

52' Arsenal takımından Alexis Sanchez sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

63' GOOOLL!! Jack Wilshere Arsenal takımını öne geçiren golü atıyor.

67' GOOOLL!! Eden Hazard takımı adına penaltıyı gole çeviriyor.

73' Chelsea takımından N'Golo Kante çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

82' Arsenal takımından Hector Bellerin sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

84' GOOOLL!! Marcos Alonso Chelsea takımını öne geçiren golü atıyor.

88' Mesut Özil rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

90+2 GOOOLL!! Hector Bellerin skora dengeyi getiriyor.

90+3 Chelsea adına şanssız an Davide Zappacosta tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor.