ÖZET İZLE: Arsenal CSKA Moskova Maçı Özeti ve Golleri İzle

Arsenal CSKA Moskova özet ve golleri izle... UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta oynanacak olan Arsenal CSKA Moskova ile karşılaşacak. Mücadele sonlanır sonlanmaz Arsenal CSKA Moskova karşılaşmasının özetini burada bulabilirsiniz...

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Gruptan lider çıktılar

Premier Lig'de bu sezon çıktığı 31 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet alan Arsenal 51 puanla 6. sırada bulunuyor. Arsenal UEFA Avrupa Ligi'nde ise H Grubu'nda mücadele etti ve grubu 13 puanla lider tamamladı. Londra ekibi daha sonra sırasıyla Östersunds ve Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan'ı geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi'nden geldiler

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 9 puanla gruptan çıkamayan CSKA Moskova yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Rus ekibi Avrupa Ligi'nde ise Kızılyıldız ve Lyon'u eleyerek çeyrek finale kaldı.