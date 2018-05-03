ÖZET İZLE: Atletico Madrid 1-0 Arsenal Maçı Özeti ve Golleri İzle | Atletico Arsenal kaç kaç bitti?

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Atletico Madrid sahasında 1-1'in rövanşında Arsenal'i 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Kontrataklarla etkili olan Atletico Madrid'de Antoine Griezmann'ın ara pasıyla ceza sahasının sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Diego Costa, düzgün bir vuruşla 45 2'nci dakikada takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarıda başka gol olmadı ve Arsenal'i 1-0 yenen Atletico Madrid, finale kalan ilk takım oldu.