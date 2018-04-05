ÖZET İZLE: Atletico Madrid Sporting Lizbon Maçı Özeti ve Golleri İzle

Atletico Madrid Sporting Lizbon özet ve golleri izle... . Sporting Lizbon, İspanyol ekibi Atletico Madrid ile Şampiyonlar Ligi’nde C Grubu’nda Roma ile Chelsea’nin olduğu grubu 3. olarak tamamlayan ve Kupa 2’de mücadele etme hakkı kazanan Atletico Madrid ile sahasında karşılacak.Karşılaşma biter bitmez bu sayfa üzerinden maçın geniş özeti ve gollerini izleyebilirsiniz.

İKİ TAKIM HAKKINDA TÜM BİLGİLER

La Liga'da fırtına gibi esen Atletico Madrid, Portekiz takımı Sporting Lizbon'u eleyip Avrupa kupasını müzesine götürmek istiyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu zamana kadar sadece 2 kez bir araya gelen karşılaşmalarda Atletico Madrid'in üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında oynancacak rövanş mücadelesi ise 12 Nisan’da José Alvalade Stadyumu'nda oynanacak