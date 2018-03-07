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ÖZET İZLE: Balıkesirspor 0- 2 Boluspor Maç Özeti ve Golleri İzle | Balıkesir Bolu Kaç Kaç Bitti?

Spor Toto 1. Lig'in 26. hafta müsabakasında Balıkesirspor Baltok, sahasında Boluspor'u ağırladı. Balıkesirspor Boluspor maçının geniş özetini ve gollerini izle. Balıkesirspor Boluspor maçı kaç kaç bitti? İşte tüm detaylar....

ÖZET İZLE: Balıkesirspor 0- 2 Boluspor Maç Özeti ve Golleri İzle | Balıkesir Bolu Kaç Kaç Bitti?

07 Mart 2018 21:24

Spor Toto 1. Lig'in 26. hafta müsabakasında Balıkesirspor Baltok, sahasında Boluspor'a 2-0 mağlup oldu. 

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİNİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Maçtan dakikalar

9. dakikada Oğuz Yılmaz kalecisine geri pas atmak isterken, Vukovic'in topu ıskalaması sonucu meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

50. dakikada ceza sahası dışından atılan sert şutta kaleci Vukovic'ten dönen topu Guido Koçer filelere gönderdi. 0-2

Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Sarper Barış xx, Cumhur Altay xx, Murat Şener xx
Balıkesirspor Baltok: Vukovic xx, Okan xx (Uğur dk. 73 x), Bülent Cehavir xx (Doğa dk. 73 x), Oğuzhan xx, Oğuz Yılmaz xx, Cumali xx, Furkan Çil xx, Nizamettn xx, Burak Çalık x (Foxi dk. 62 x), Sedat Şahintürk xx, Mahatma Otoo xx
Yedekler: Atilla, Muhammed Ali, Mehmet Boztepe, Abdulkadir, Steve Beleck
Teknik Direktör: Giray Bulak
Boluspor: Gökhan xx, Furkan xx, Renato xx, Diarra xx, Cengiz Umut xx, Yusuf Emre xx (Dos Santos dk. 69 x), Guido Koçer xxx, Sefa xx, İrfan xx (Burak dk. 85 ?), İshak x (Özgür dk. 32 xx), Akabueze xx
Yedekler: Ertuğrul, Göksu, Alim, Pedro Franco, Melih, Ahmethan
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Goller: Oğuz Yılmaz (dk. 9 k.k), Guido Koçer (dk. 50) (Boluspor)
Sarı kartlar: Yusuf Emre (Boluspor), Oğuz Yılmaz, Abdülkadir, Oğuzhan, Cumali, (Balıkesirspor Baltok)  

Hasan Otağ Fırıncıoğulları - Hüseyin Tokmak
 

 

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