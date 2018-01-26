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ÖZET İZLE: Balıkesirspor 2-0 Erzurumspor Maçı Özeti ve Golleri İzle| Balıkesirspor Erzurumspor kaç kaç bitti?

TFF 1.Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Balıkesirspor Baltok Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı.Balıkesirspor Erzurumspor kaç kaç bitti? Balıkesirspor Erzurumspor maçı geniş özeti ve golleri izle..

ÖZET İZLE: Balıkesirspor 2-0 Erzurumspor Maçı Özeti ve Golleri İzle| Balıkesirspor Erzurumspor kaç kaç bitti?

26 Ocak 2018 20:43

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Maçtan dakikalar

21. dakikada gelişen Erzurumspor atağında Erhan'ın sol çaprazdan etkili vuruşunda top yandan auta çıktı.

34. dakikada sağ taraftan gelişen Balıkesirspor Baltok atağında Sedat'ın kale sahasına ortaladığı topa Abdulkadir'den önce Erzurumspor kalecisi Hakan yumrukla ceza sahası dışına attı.

37. dakikada gelişen Balıkesirspor Baltok atağında ceza sahası içine ortalanan topa Otoo düzgün bir vuruşla kaleci Hakan'ın sağından meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

41. dakikada gelişen Balıkesirspor Baltok atağında Bülent Cehavir topla ceza sahasına girdi. Bülent'in attığı şut kale direğinin dibinden auta çıktı.

55. dakikada Balıkesirspor Baltok atağında Uğur ortaladı. Ceza sahası içinde bulunan Sedat Şahintürk kafa ile golü attı. 2-0

Stat: Atatürk

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Gökmen Olgaç xx, Bahtiyar Birinci xx

Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen xx, Uğur xxx, Bülent Cevahir xxx, Oğuz xxx, Cüneyt xx, Cumali xxx, Nizamettin xxx (Oğuzhan dk. 78 x), Sedat xxx (Mehmet Boztepe dk. 80 x), İsmail Aissati xx (Furkan Çil dk. 64 xx), Mahatma Otoo xxx, Abdulkadir xxx

Yedekler: Vukovic, Muhammed Ali, Doğa, Steve Beleck, Okan Alkan, Foxi Kethevoama, Burak Çalık

Teknik Direktör: Giray Bulak

BB. Erzurumspor: Hakan xx, Stephane Acka xx, Jasmin Trtovac xx, Mert Nobre xx (Bekamenga dk. 46 x),

Tolga xx, Gökhan x (Abdulkadir dk. 46 xx), Metin xx (Selim dk. 73 x), Burhan Eşer xx, Hakan Arslan xx, Jasmin Scuk xx, Erhan Çelenk xx

Yedekler: Ahmet, Erman, Muammer, Lokman, Osman, Alperen, Muhammed Emin

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Goller: Otoo (dk. 37), Sedat Şahintürk (dk. 55) (Balıkesirspor Baltok)

Sarı kartlar: Gökhan, Metin (BB. Erzurumspor)

Hasan Otağ Fırıncıoğulları - Hüseyin Tokmak 

 

 

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