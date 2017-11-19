ÖZET İZLE: Balıkesirspor 2-3 Eskişehirspor Maçı Özeti ve Golleri İzle | Balıkesirspor Eskişehirspor kaç kaç bitti?

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Balıkesirspor Baltok, sahasında Eskişehirspor'a 3-2 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
19. dakikada Nizamettin'in kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Glumac'ın kafa vuruşunda kaleci topu kornere gönderdi.
24. dakikada Kayacan'ın yaptığı ortaya Nizamett'in gelişine vuruşunda kaleciden dönen topu Abdulkadir kale ağzında ağlarla buluşturdu. 1-0
30. dakikada Hasan Hüseyin'in kullandığı köşe vuruşuna ceza sahası içinde iyi yükselen Chikeluba Ofodeu topu ağlarla buluşturdu. 1-1
44. dakikada Dorukan'ın ceza sahası dışından içeriye yaptığı ortaya Ofodeu'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
78. dakikadakazanılan penaltı vuruşunda topun başına gelen Erkan Zengin takımı adına farkı 2'ye çıkaran golü attı. 1-3
88. dakikada ceza sahasına giren Sedat'ın şık çalımlarla rakiplerinden sıyrılarak yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 2-3
Balıkesirspor Eskişehirspor Maçı Özeti ve Golleri İzle
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Yiğit Aslan x, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Gökmen Baltacı xx
Balıkesirspor Baltok: Vukovic xx, Nizamettin Çalışkan x (Muhammet dk. 81 ?), Furkan Çil x (Stewe dk. 72 x), Abdulkadir xx, İsmail Aissati xx, Oğuz Yılmaz xx, Uğur Aygören xx, Mahatma Otoo xx, Glumac xx, Bülent Cehavir xx, Cumali Bişi x (Sedat dk. 60 x)
Yedekler: Atilla, Oğuzhan, Cüneyt, Mehmet Boztepe, Doğa İşeri
Teknik Direktör: Can Cangök
Eskişehirspor: Kayacan xx, Hasan Hüseyin x (Hasan Ayaroğlu dk. 72 x), Aykut xx, Dorukhan xx, Uğur İnceman x, Erkan Zengin xx (Andaç dk. 85 ?), Ofoedu xx, Kaan xx, Akaminko xx, Hürriyet xx, Bruno x (Semin dk. 90 ?)
Yedekler: Gökhan, Bedirhan, Semih Şentürk, Mehmet Özcan
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Goller: Abdulkadir (dk. 24), Sedat (dk. 88) (Balıkesirspor), Ofodeu (dk. 30 ve 45), Erkan (dk. 78 pen.) (Eskişehirspor)
Sarı Kartlar: Jerry Akaminko, Kaan, Kayacan (Eskişehirspor), Cumali, Nizamettin, Oğuz, Vukovic (Balıkesirspor)