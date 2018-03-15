ÖZET İZLE: Barcelona 3 - 0 Chelsea maçı özeti ve golleri| Barcelona Chelsea Maçı kaç kaç

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 Turu’nda Barcelona ile Chelsea Nou Camp’ta karşılaştı. İngiltere Premier Ligi’nde bu sezon istediği sonuçları alamayan Chelsea, Barcelona'yı eleyip Devler Ligi’nde şampiyonluk olmak istiyordu ancak durum öyle olmadı. Mücadele Barcelona'nın 3 -0 üstünlüğü ile tamamlandı. Bu skorla İlk maçta Katalan devi deplasman golüyle evine avantajlı bir skorla dönmüştü. Peki BArcelona Chelsea maçı kaç kaç bitti? Barcelona Chelsea maçı özeti ve gollerini nereden izleyebiliriz?

BARCELONA 3 - 0 CHELSEA

Barcelona Nou Camp’ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Barcelona 3-0 kazandı ve adını UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yazdırdı.İngiliz ekibi Chelsea Devler Ligi'ne son 16 turunda veda etti.

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