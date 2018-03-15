Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Spor »
  • ÖZET İZLE: Barcelona 3 - 0 Chelsea maçı özeti ve golleri| Barcelona Chelsea Maçı kaç kaç

ÖZET İZLE: Barcelona 3 - 0 Chelsea maçı özeti ve golleri| Barcelona Chelsea Maçı kaç kaç

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona ve Chelsea karşı karşıya geldi. Dev mücadeleyi Barcelona 3-0 üstünlükle kazandı. Peki Barcelona Chelsea maçı kaç kaç bitti? Barcelona Chelsea maçı özeti ve gollerini bu haberimizden bulabilirsiniz...

ÖZET İZLE: Barcelona 3 - 0 Chelsea maçı özeti ve golleri| Barcelona Chelsea Maçı kaç kaç

15 Mart 2018 00:55

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 Turu’nda Barcelona ile Chelsea Nou Camp’ta karşılaştı. İngiltere Premier Ligi’nde  bu sezon istediği sonuçları alamayan Chelsea, Barcelona'yı eleyip Devler Ligi’nde şampiyonluk olmak istiyordu ancak durum öyle olmadı. Mücadele Barcelona'nın 3 -0 üstünlüğü ile tamamlandı. Bu skorla  İlk maçta Katalan devi deplasman golüyle evine avantajlı bir skorla dönmüştü. Peki BArcelona Chelsea maçı kaç kaç bitti? Barcelona Chelsea maçı özeti ve gollerini nereden izleyebiliriz?

BARCELONA 3 - 0 CHELSEA

Barcelona Nou Camp’ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Barcelona 3-0 kazandı ve adını UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yazdırdı.İngiliz ekibi Chelsea Devler Ligi'ne son 16 turunda veda etti.

BARCELONA CHELSEA MAÇININ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç