ÖZET İZLE: Barcelona 3-0 Levante Maçı Özeti ve Golleri İzle |Barca Levante kaç kaç bitti

Barcelona, İspanya La Liga'nın 18. haftasında konuk ettiği Levante'yi 3-0 mağlup etti. La Liga kariyerindeki 400. maçına çıkan Lionel Messi, Levante karşısında 1 gol ve 1 asist ile oynadı. Arjantinli yıldız geride kalan 400 maçta 365 gol, 144 asist kaydetti. Namağlup liderliğini devam ettiren Barcelona, 48 puana ulaştı ve en yakın rakibi Atletico Madrid'in 9 puan önünde yer aldı. 18 puanlı Levante ise 16. sıranın sahibi oldu.

Barcelona - Levante maçı kaç kaç bitti?

Maça baskılı başlayan Barcelona, henüz 12. dakikada Lionel Messi'nin golüyle 1-0 öne geçti. 38. dakikada Luis Suarez skoru 2-0'a getirdi ve soyunma odasına bu sonuçla gidildi. İkinci yarıda Levante'nin etkisiz futbolu devam etti. 90. dakikada Lionel Messi'nin asistinde Levante ağlarını sarsan Paulinho, Barcelona adına maçın skorunu tayin etti. 3-0