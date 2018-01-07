Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Spor »
  • ÖZET İZLE: Barcelona 3-0 Levante Maçı Özeti ve Golleri İzle |Barca Levante kaç kaç bitti

ÖZET İZLE: Barcelona 3-0 Levante Maçı Özeti ve Golleri İzle |Barca Levante kaç kaç bitti

Barcelona, İspanya La Liga'da Levante'yi 3-0 yenmeyi başardı. Barcelona - Levante maçının özeti, golleri ve tüm detaylar haberimizde.

ÖZET İZLE: Barcelona 3-0 Levante Maçı Özeti ve Golleri İzle |Barca Levante kaç kaç bitti

07 Ocak 2018 20:52

Barcelona, İspanya La Liga'nın 18. haftasında konuk ettiği Levante'yi 3-0 mağlup etti. La Liga kariyerindeki 400. maçına çıkan Lionel Messi, Levante karşısında 1 gol ve 1 asist ile oynadı. Arjantinli yıldız geride kalan 400 maçta 365 gol, 144 asist kaydetti. Namağlup liderliğini devam ettiren Barcelona, 48 puana ulaştı ve en yakın rakibi Atletico Madrid'in 9 puan önünde yer aldı. 18 puanlı Levante ise 16. sıranın sahibi oldu.

KARŞILAŞMANIN ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Barcelona - Levante maçı kaç kaç bitti?

Maça baskılı başlayan Barcelona, henüz 12. dakikada Lionel Messi'nin golüyle 1-0 öne geçti. 38. dakikada Luis Suarez skoru 2-0'a getirdi ve soyunma odasına bu sonuçla gidildi. İkinci yarıda Levante'nin etkisiz futbolu devam etti. 90. dakikada Lionel Messi'nin asistinde Levante ağlarını sarsan Paulinho, Barcelona adına maçın skorunu tayin etti. 3-0

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç