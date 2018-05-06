ÖZET İZLE | Barcelona - Real Madrid özet izle goller izle

Barcelona - Real Madrid maçı! La Liga'da Barcelona kendi sahasında ezeli rakibi Real Madrid'i konuk etti.
Mücadele karşılıklı atılan gollerle 2-2 sona erdi. Barcelona'nın gollerini Suarez ve Messi atarke, Madrid ekibinin golleri Ronaldo ve Bale'den geldi.
Öte yandan Barcelona'da Sergi Roberto ilk yarının son dakikalarında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Barcelona puanını 87'e yükseltti. Real Madrid ise 72'ye yükseltti.
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