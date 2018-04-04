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ÖZET İZLE: Barcelona Roma Maçı Özeti ve Golleri İzle

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk haftasında oynanacak olan Barcelona Roma ile karşılaşacak. Mücadele sonlanır sonlanmaz Barceloana Roma karşılaşmasının özetini burada bulabilirsiniz...

ÖZET İZLE: Barcelona Roma Maçı Özeti ve Golleri İzle

04 Nisan 2018 16:41

Barcelona Roma özet ve golleri izle...Önceki turda Chelsea'yi turnuvanın dışında bırakan İspanyol ekibi, Roma karşısında da favori olarak görülüyor. Diğer yandan son dönemde yükselen formu ile dikkat çeken Roma, Barcelona deplasmanından avantajlı bir skorla dönmenin hesaplarını yapıyor. Karşıkaşma biter bitmez bu sayfa üzerinden maçın geniş özeti ve gollerini izleyebilirsiniz...

BARCELONA ROMA MAÇI ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Messi şov yaptı, Barcelona turladı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Chelsea'yi evinde 3-0 mağlup eden Barcelona çeyrek finale yükseldi. Messi 2 gol bir asistle geceye damga vurdu.

Cam Nou'da İspanyol temsilcisi Barcelona, İngiliz ekibi Chelsea'yi konuk etti. Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Katalan ekibi, 2. dakikada Messi ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip 20. dakikada Messi'nin pasıyla topla buluşan Dembele'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı bu skorla sona erdi. 63. dakikada yeniden sahneye çıkan Messi, fileleri havalandırarak maçın skorunu 3-0'a getirdi. Karşılaşma bu sonuçla sona ererken, Barcelona çeyrek finale yükseldi. Öte yandan Messi attığı iki golle Şampiyonlar Ligi'ndeki 100. golüne imza atmış oldu.  

Cengiz'li Roma çeyrek finalde

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk engelini aşarak çeyrek finale yükseldi. Manchester United ise evinde Sevilla'ya 2-1 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti.

 

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu heyecanı rövanş mücadeleleri ile devam etti. Genç yıldız Cengiz Ünder'in formasını giydiği İtalya temsilcisi Roma, Shakhtar Donetsk karşısında deplasmanda 2-1 kaybettiği maçın rövanşını 1-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. Roma'nın golünü 52. dakikada Bosna Hersekli yıldız Edin Dzeko kaydetti. Cengiz Ünder mücadeleye ilk 11'de başlarken 65 dakika sahada kaldı. Cengiz, turun ilk maçında takımının deplasmandaki golüne imza atmıştı. 

 

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