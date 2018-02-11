ÖZET İZLE: Başakşehir 0-2 Fenerbahçe Maç Özeti ve Golleri İzle| Başakşehir Fener kaç kaç bitti?

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe’ye 2-0’lık sonuçla mağlup oldu.
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Maçtan dakikalar
2. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Dirar, savunmanın arkasına sarkan Giuliano’yu gördü. Brezilyalı futbolcunun yerden vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.
19. dakikada Gökhan İnler’in hatasında Josef topu kaptı ve Giuliano’ya verdi. Bu futbolcunun şutunda savunmaya çarpan top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
31. dakikada Dirar’ın sağdan yaptığı ortada Fernandao kafayla indirdi. Giuliano’nun yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.
32. dakikada savunmada yapılan hatada topla buluşan Fernandao kaleciyle karşı karşıya kaldı ve şutunu çekip takımını öne geçirdi. 0-1
40. dakikada Gökhan İnler’in pasında Adebayor topu Visca’ya gönderdi. Bu futbolcunun ceza sahası dışından şutunda kaleci Volkan Demirel başarılıydı.
45+1. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı korner atışında Cherjou yükselip kafayı vurdu ancak Volkan Demirel topu kornere gönderdi.
56. dakikada sağ kanattan Isla’nın içeri çevirdiği topa kale önünde arka direkte Fernandao’nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
65. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Guliano’nun çalımlayarak ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan’ın müdahalesiyle üstten kornere gitti.
82. dakikada Aatif’in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Dirar’ın kaleci Volkan ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Volkan ayaklarıyla çıkardı.
85. dakikada sol taraftan İrfancan’ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi sağ çaprazında arka direkte Adebayor’un gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx
Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx (Kerim dk. 81 ?), Attamah x, Chedjou xx (Napoleoni dk. 54 x), Clichy xx, İrfan Can xx, Mahmut xx, Visca xxx, Gökhan x, Arda Turan x (Bajic dk. 74 x), Adebayor xx
Yedekler: Mert, Da Costa, Uğur, Alparslan, Tunay, Elia, Bajic, Mevlüt
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Fenerbahçe: Volkan xxx, Isla xx, Neustadter xx, Neto xxx, Hasan Ali xx, Mehmet Topal xxx, Josef xx, Dirar xxx, Giuliano xxx, Aatif xx, Fernandao xxx (Alper dk. 71 xx) (Serhat Kot dk. 90+4 ?)
Yedekler: Kameni, Erten, Batuhan, Eljif, Valbuena, Samed, Oğuz Kağan, Soldado
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Goller: Fernandao (dk. 32 ve 56) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Mahmut, Adebayor (Medipol Başakşehir)
Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu