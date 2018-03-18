ÖZET İZLE: Başakşehir 1-0 Beşiktaş Maçı Özeti ve Golleri İzle | Başakşehir BJK kaç kaç bitti?

Başakşehir Beşiktaş maçı geniş özeti ve golleri izle linki... Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Maçta Adebayor'un ceza sahasına getirdiği topu Visca'ya vermesi sonucu Visca'nın yerden pasıyla buluşan Elia, Medipol Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi ve mücadele Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu skorla birlikte Beşiktaş liderlik yarışında ağır yara aldı.

Maçtan dakikalar

4. dakikda sağ çaprazdan Visca’nın kullandığı serbest vuruşta kale önünde Da Costa’nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

6. dakikada Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği top Visca’nın önünde kaldı. Boşnak futbolcunun yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Fabri oyun alanına çeldi. Pozisyonun devamında Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı.

20. dakikada sağ kanattan Caiçara’nın ortasında arka direkte topla buluşan Adebayor kafa vuruşunu yaptı. Boşta kalan topu diğer direğin dibinde önünde bulan Visca’nın vuruşunda meşin yuvarlağı Tolgay, çizgi önünde kornere çıkardı.

28. dakikada Adebayor’un pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Visca’nın içeri çevirdiği topa Elia’nın yaptığı gelişine vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

39. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Babel’in yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı.

57. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Tolgay’ın içeri çevirdiği topa ceza sahası içinde Negredo’nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

62. dakikada Caiçara’nın Adriano’ya arkadan yaptığı müdahaleyi hakem Halil Umut Meler sarı kart olarak değerlendirdi. Sarı kartı bulunan Caiçara, gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

73. dakikada Babel’in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Atiba’nın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

86. dakikada sol kanattan Adriano’nun içeri çevirdiği top savunmadan sekti. Seken top ile ceza yayı üzerinde buluşan Talisca’nın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

90+3. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Babel'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90+5. dakikada sağ çaprazdan Babel'in ortasında kale önünde Talisca'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx, Da Costa xx, Attamah xx, Clichy xx, İrfan Can xx (Gökhan İnler dk. 80 ?), Mahmut xx, Visca xx, Elia xxx (Uğur dk. 68 x), Mossoro xx(Napoleoni dk. 44 x), Adebayor xx

Yedekler: Mert, Bajic, Mevlüt, Tunay, Kerim, Alparslan, Egemen

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül xx, Medel xx, Tosic xx, Adriano xx, Atiba xx (Caner dk. 82 ?), Tolgay xx (Oğuzhan dk. 60 x), Lens xx (Love dk. 68 x), Babel xx, Talisca xx, Negredo xx

Yedekler: Tolga, Mustafa, Fatih, Necip, Vida, Larin, Utku

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Gol: Elia (dk. 28) (Medipol Başakşehir)

Kırmızı kart: Caiçara (dk. 62) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Medel, Babel, Adriano, Tosic (Beşiktaş), Elia, Clichy, Adebayor (Medipol Başakşehir)

Beşiktaş ikinci yarıda ilk yenilgisini aldı

Sezonun ikinci yarısına çok iyi bir başlangıç yapan ve 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak ikinci yarıdaki tek namağlup takım olan Beşiktaş’ın bu serisi Başakşehir karşısında bozuldu.

Medipol Başakşehir deplasmanında Elia’nın 27. dakikada attığı golle geriye düşen ve rakibinin son yarım saati 10 kişi oynamasına karşın gol bulamayarak sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, sezonun ikinci yarısındaki ilk yenilgisini aldı. İkinci yarıda oynadığı 8 lig maçında 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak, bu periyottaki namağlup tek takım durumunda olan siyah-beyazlıların bu serisi de son buldu. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarından 9 puan çıkaran Şenol Güneş’in ekibi bu periyotta 4. sıradan 2. sıraya kadar yükselmeyi başarmıştı. Siyah-beyazlılar alınan bu sonuçla birlikte 2. sıradaki yerini de Başakşehir’e kaptırdı ve ikili averajda da rakibinin gerisinde kaldı.

Beşiktaş savunması sarardı! 2 isim cezalı

Beşiktaş savunmasında forma giyen Adriano, Tosic ve Medel, Medipol Başakşehir karşısında sarı kart gördü. Medel ve Adriano, Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Beşiktaş’ın savunmadaki isimleri, Medipol Başakşehir maçında sarardı, Gökhan Gönül dışında, savunmada oynayan Adriano, Tosic ve Medel, bu deplasmanda sarı kart görürken, Medel ve Adriano cezalı duruma düştü. Siyah-beyazlı takımın savunmasındaki iki önemli isim, 27. haftada oynanacak olan Alanyaspor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak. Siyah-beyazlılarda bu 3 oyuncunun yanı sıra Ryan Babel de sarı kart görürken, hakem Halil Umut Meler, Medipol Başakşehir’den Elia, Clichy ve Adebayor’a sarı, Caiçara’ya da ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.

Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu







