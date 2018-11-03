ÖZET İZLE | Başakşehir 1-0 Beşiktaş özet izle goller izle | Başakşehir - Beşiktaş kaç kaç? Başakşehir Beşiktaş maç özeti

Başakşehir -Beşiktaş özet izle... Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 1-0'lık skorla Başakşehir kazandı.

Ev sahibi takıma, Beşiktaş karşısında galibiyeti getiren tek golü 18. dakikada Epureanu kaydetti.

Öte yandan Başakşehir'in 6. dakikada Elia ile bulduğu gol, Video Hakem Sistemi (VAR) kontrolünün ardından iptal edildi.

Bu sonucun ardından Başakşehir, puanını 24'e yükseltti. Beşiktaş ise 18 puanda kaldı.

LÖSEV'e destek

Lösemili çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı karşılaşma öncesinde maske takarak poz verdi.

Lösemili çocukların tedavisini ücretsiz olarak gerçekleştiren LÖSEV, Başakşehir-Beşiktaş maçında da unutulmadı. Dün oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde futbolcular sahaya sağlık maskesiyle çıkarken, bugün de Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçtan önce sağlık maskesi takarak, lösemili çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleşen kampanyaya destek verdi.

Beşiktaş taraftarı Koray Şener'i unutmadı

Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesinin ilk yarısında fenalaşarak hastaneye kaldırılan ancak kurtarılamayan Fenerbahçe taraftarı Koray Şener için Beşiktaş taraftarı tezahüratta bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısında fenalaşarak hastaneye kaldırılan ancak kurtarılamayan Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'i Beşiktaş taraftarı unutmadı. Başakşehir-Beşiktaş karşılaşması öncesinde kendilerine ayrılan tribünün tamamını dolduran siyah-beyazlılar, maçtan önce “Koray Şener ölmedi, kalbimizde yaşıyor” tezahüratı yaptı.

Beşiktaş'ta sakatlar döndü

Siyah-beyazlı takımda sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Babel, Pepe ve Adem Ljajic, Başakşehir maçıyla birlikte formalarına kavuştu.

Beşiktaş'ta Başakşehir maçı öncesinde sakat isimler takıma döndü. Rizespor karşısında sakat olduğu için forma giyemeyen Pepe, Babel ve Ljajic, Başakşehir maçının kadrosunda yer alırken bu isimlerden Ljajic mücadeleye yedek başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş, bu futbolcuyu form tutmadığı için ilk 11'de sahaya sürmezken, Pepe ve Babel mücadeleye ilk 11'de başladı. Sakatlığını atlatan ve Rizespor karşılaşmasında forma giyen Adriano ise, mücadelenin 25. dakikasında sakatlanarak yerini Caner'e bıraktı.

Mustafa Pektemek formayı kaptırmadı

Rizespor karşısında, Şenol Güneş döneminde ilk kez bir lig maçında ilk 11'de forma giyip 2 gol atan Mustafa Pektemek, Başakşehir karşısında da mücadeleye ilk 11'de başladı.

Beşiktaş'ta Mustafa Pektemek, Rizespor maçındaki performansının ardından Başakşehir karşılaşmasında da ilk 11'de sahaya çıktı. Geçtiğimiz hafta 4-1 kazanılan Rizespor mücadelesinde, Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından ilk kez bir lig karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan ve attığı 2 golle galibiyette büyük pay sahibi olan Mustafa Pektemek, bu performansının karşılığını aldı ve Başakşehir deplasmanında da ilk 11'deki yerini korudu.

Oğuzhan kesik yedi

Genk ve Rizespor maçlarında vasat bir futbol ortaya koyan ve tribünler tarafından ıslıklanan Oğuzhan Özyakup, Başakşehir karşılaşmasında yedek kaldı.

Genk ve Rizespor maçlarında Beşiktaş tribünleri tarafından ıslıklanan ve oynadığı vasat futbolla dikkat çeken Oğuzhan Özyakup, Başakşehir karşılaşmasındaformayı kaptırdı. Teknik Direktör Şenol Güneş, formsuz bir dönemden geçen Oğuzhan'ı ilk 11'e almadı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Mustafa Pektemek'in ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Lens'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

18. dakikada sağ taraftan Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda kale önünde müsait pozisyonda Epurenu'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

38. dakikada Elia'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Visca'nın şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

41. dakikada Pepe'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Lens'in dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Mert kornere çeldi.

45+1. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından İrfan Can'ın kullandığı serbest vuruşta top kale önünde sekti. Epuranu'nun önüne düşen topa yaptığı röveşata vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Karius'ta kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada sol taraftan Babel'in yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Mustafa Pektemek'in yaptığı yarım volede meşin yuvarlak üstten auta gitti.

57. dakikada Atiba'nın pasında ceza yayı önünde topla buluşan Babel'in düzelterek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Mert kornere çeldi.

72. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ljajic'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

83. dakikada sağ taraftan Caner'in kullandığı serbest vuruşta kale önünde Pepe'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

86. dakikada ceza sahası dışı sol tarafında topla buluşan Visca'nın soldan son çizgiye inerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Karius kornere çeldi.

90+6. dakikada sol taraftan Babel'in içeri çevirdiği topa arka direkte Love'ın yaptığı dokunuşta kaleci Mert meşin yuvarlağı ayağıyla çeldi.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Hakan Yemişken

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Epureanu, Da Costa, Clichy, Mahmut (Attamah dk. 90+1 ?), İrfan Can, Visca, Elia (Napoleoni dk. 62), Mossoro (Soner dk. 73), Bajic

Yedekler: Volkan, Adebayor, Arda, Hafez, Kerim Frei, Uğur Uçar, Gökhan İnler

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Pepe, Adriano (Caner dk. 24), Atiba, Medel (Güven dk. 80), Lens (Ljajic dk. 65), Babel, Mustafa Pektemek, Love

Yedekler: Tolga, Oğuzhan, Roco, Tolgay, Necip, Dorukhan, Larin

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Gol: Epureanu (dk. 18) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Lens, Medel (Beşiktaş), Soner, Mert (Medipol Başakşehir)

