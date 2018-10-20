ÖZET İZLE | Başakşehir 1-0 Kayserispor özet izle goller izle | Başakşehir - Kayserispor kaç kaç?

Başakşehir - Kayserispor özet izle... Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında kendi sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla Başakşehir oldu.

İstanbul ekibine 3 puanı getiren golü 40. dakikada Mossoro kaydetti.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 18'e yükseltti. Kayserispor ise 9 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada sol kanatta Mensah'ın kullandığı serbest vuruşta Kana Bıyık'ın kafası direğin yanından auta çıktı.

5. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mensah'ın şutu direğin yanından az farkla dışarı gitti.

40. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca'nın ceza sahası içi arka direğe açtığı ortada Mossoro'nun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

63. dakikada Visca'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Da Costa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

68. dakikada sol kanatta topla buluşan Varela'nın şutunu kaleci Mert kornere çeldi.

72. dakikada sol kanatta topu süren Clichy, Visca'ya pasını aktardı. Bu oyuncunun yerden yaptığı vuruş direkten döndü. Dönen topa Mossoro'nun şutunu kaleci Lung oyun alanı içine çeldi. Top önünde kalan Adebayor'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

84. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca'nın ceza sahası dışına verdiği pasta Soner'in yaptığı vuruşu kaleci Lung kurtardı.

90+1. dakikada Clichy topu orta sahadan ceza sahasına kadar sürdü ve sağ tarafta Visca'ya bıraktı. Visca, Clichy ile yaptığı verkaç sonrası şutu üstten auta çıktı.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Candaş Elbil

Medipol Başakşehir: Mert, Caicara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Visca, Mahmut, İrfan Can (Soner dk. 73), Elia (Napoleoni dk. 90 ?), Mossoro, Adebayor (Bajic dk. 73)

Yedekler: Volkan, Attamah, Arda, Jojic, Kerim Frei, Uğur, Gökhan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Kayserispor: Lung, Tiago Lopes, Levent, Kana Bıyık, Atila Turan, Varela (Kucher dk. 85 ?), Mensah, Sapunaru (Mert dk. 69), Bilal, Chery, Umut

Yedekler: Muammer, Adem, Vedat

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Gol: Mossoro (dk. 40) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Mahmut Tekdemir, Caicara, İrfan Can, Elia, Soner (Başakşehir), Lopes, Mert (Akhisarspor)