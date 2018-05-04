Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Spor »
  • ÖZET İZLE: Başakşehir 1-1 Sivasspor Maçı Özeti ve Golleri İzle | Başakşehir Sivas kaç kaç bitti?

ÖZET İZLE: Başakşehir 1-1 Sivasspor Maçı Özeti ve Golleri İzle | Başakşehir Sivas kaç kaç bitti?

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Başakşehir Sivasspor ile karşılaştı. Başakşehir Sivasspor maçı kaç kaç bitti? Başakşehir Sivasspor maçı geniş özeti ve golleri izle...

ÖZET İZLE: Başakşehir 1-1 Sivasspor Maçı Özeti ve Golleri İzle | Başakşehir Sivas kaç kaç bitti?

04 Mayıs 2018 22:02

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Medipol Başakşehir evinde D. G. Sivasspor’u konuk etti. Müsabakanın ilk yarısı Başakşehir’in 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. 

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar

13. dakikada Sivasspor savunmasının verdiği hatalı pasta topla buluşan İrfan’ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Ali oyun alanı içine çeldi.

14. dakikada sağ kanattan Visca’nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Elia’nın içeriye çevirdiği pasta topla buluşan Bajic’in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

15. dakikada Emre’nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde kafa vuruşu yapan Epureanu’nun şutunda topu kaleci Ali kontrol etti.

28. dakikada sol kanatta topla buluşan İrfan’ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Visca’nın şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

42. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca’nın ceza sahası içine çevirdiği topta Bajic’İn şutunda meşin yuvarlak kaleci Ali’de kaldı.

44. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kone’nin şutunu kaleci Volkan kontrol etti.

70. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Robinho’nun şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

75. dakikada Henri Saivet'in kısa pasıyla topla buluşan Robinho ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye şutunu çekti ancak bu top savunma oyuncularına çarpıp kornere çıktı.

85. dakikada Kone’den seken topa gelişine vuran Ziya’nın şutu auta çıktı.

87. dakikada defanstan dönen topla ceza yayında buluşan Mert Hakan’ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı.

90+3. dakikada sol çaprazdan Robinho'nun şutunda Volkan'dan seken top ağlara gitti. 1-1

Stat: 3. İstanbul Fatih Terim

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Asım Yusuf Öz xx

Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caicara xx, Da Costa xx, Epureanu xx, Clichy xx, İrfan Can xx (Gökhan dk. 90+1 ?), Emre xx, Visca xxx, Elia xx (Kerim dk. 78 x), Bajic x (Arda dk. 70 x)

Yedekler: Mert, Attamah, Mevlüt, Chedjou, Tunay, Uğur, Alparslan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

D. G. Sivasspor: Ali Şaşal xx, Auremir xx, Bjarsmyr xx, Boye xx, Ziya xx, Saivet xx, N'Dinga xx, Hakan xx (Robinho dk. 46 xx), Bifouma xx (Mert Hakan dk. 78 x), Emre xx, Cyriac x (Kone dk. 34 x)

Yedekler: Tolgahan, Mert, Muhammet, Rybalka, Paul Papp, Serkan, Medjani

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Goller: Bajic (dk. 14) (Medipol Başakşehir), Volkan Babacan (dk. 90+2) (k.k) (Sivasspor)

Kırmızı kartlar: Mossoro (dk. 38), Arda Turan (dk. 90+3) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Da Costa, İrfan Can, Emre (Medipol Başakşehir)  

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç