ÖZET İZLE: Başakşehir 1-1 Sivasspor Maçı Özeti ve Golleri İzle | Başakşehir Sivas kaç kaç bitti?

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Medipol Başakşehir evinde D. G. Sivasspor’u konuk etti. Müsabakanın ilk yarısı Başakşehir’in 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
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Maçtan dakikalar
13. dakikada Sivasspor savunmasının verdiği hatalı pasta topla buluşan İrfan’ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Ali oyun alanı içine çeldi.
14. dakikada sağ kanattan Visca’nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Elia’nın içeriye çevirdiği pasta topla buluşan Bajic’in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
15. dakikada Emre’nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde kafa vuruşu yapan Epureanu’nun şutunda topu kaleci Ali kontrol etti.
28. dakikada sol kanatta topla buluşan İrfan’ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Visca’nın şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
42. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca’nın ceza sahası içine çevirdiği topta Bajic’İn şutunda meşin yuvarlak kaleci Ali’de kaldı.
44. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kone’nin şutunu kaleci Volkan kontrol etti.
70. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Robinho’nun şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
75. dakikada Henri Saivet'in kısa pasıyla topla buluşan Robinho ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye şutunu çekti ancak bu top savunma oyuncularına çarpıp kornere çıktı.
85. dakikada Kone’den seken topa gelişine vuran Ziya’nın şutu auta çıktı.
87. dakikada defanstan dönen topla ceza yayında buluşan Mert Hakan’ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı.
90+3. dakikada sol çaprazdan Robinho'nun şutunda Volkan'dan seken top ağlara gitti. 1-1
Stat: 3. İstanbul Fatih Terim
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Asım Yusuf Öz xx
Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caicara xx, Da Costa xx, Epureanu xx, Clichy xx, İrfan Can xx (Gökhan dk. 90+1 ?), Emre xx, Visca xxx, Elia xx (Kerim dk. 78 x), Bajic x (Arda dk. 70 x)
Yedekler: Mert, Attamah, Mevlüt, Chedjou, Tunay, Uğur, Alparslan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
D. G. Sivasspor: Ali Şaşal xx, Auremir xx, Bjarsmyr xx, Boye xx, Ziya xx, Saivet xx, N'Dinga xx, Hakan xx (Robinho dk. 46 xx), Bifouma xx (Mert Hakan dk. 78 x), Emre xx, Cyriac x (Kone dk. 34 x)
Yedekler: Tolgahan, Mert, Muhammet, Rybalka, Paul Papp, Serkan, Medjani
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Goller: Bajic (dk. 14) (Medipol Başakşehir), Volkan Babacan (dk. 90+2) (k.k) (Sivasspor)
Kırmızı kartlar: Mossoro (dk. 38), Arda Turan (dk. 90+3) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Da Costa, İrfan Can, Emre (Medipol Başakşehir)
Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu