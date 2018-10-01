ÖZET İZLE | Başakşehir 1 - 1 Yeni Malatyaspor özet izle goller izle | Başakşehir maçı özet İZLE

Başakşehir - Yeni Malatyaspor özet izle... Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında kendi sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlik ile sonuçlandı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetti.

KARŞILAŞMANIN ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Medipol Başakşehir 1 - 1 Yeni Malatyaspor

Maçtan dakikalar

13. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Da Costa'nın şutunu kaleci Fabian kornere çeldi.

29. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca'nın ceza sahası içine çevirdiği topla buluşan Da Costa'nın şutunu kaleci Fabian kornere çeldi.

31. dakikada sol kanatta Aleksic'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topu kafayla Mina çevirdi. Topla buluşan Boutaib meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

34. dakikada sağ kanatta topla buluşan Caiçara'nın ceza sahası içine açtığı ortada Adebayor'un kafasında top üstten auta çıktı.

52. dakikada sağ kanatta son çizgiye inen Mossoro'nun ceza sahası içine çevirdiği topta Visca'nın şutu üst direkten oyun alanı içine döndü.

71. dakikada sol kanatta İrfan Can'ın açtığı ortada ceza sahası içinde Visca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

78. dakikada Guilherme'nin sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Boutaib'in kafasında meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Stat: 3. İstanbul Fatih Terim

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Mossoro (Soner dk. 90+2 ?), Visca, Kerim Frei (Jojic dk. 86 ?), Adebayor (Bajic dk. 78)

Yedekler: Volkan, Faruk, Attamah , Seifeldin, Uğur, Gökhan, Mustafa

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

E. Y. Malatyaspor: Fabian, Chebake, Mina, Sadık, Erkan Kaş (Rahman dk. 56), Murat Yıldırım, Donald, Aleksic (Mustafa dk. 70), Guilherme, Adem Büyük (Muniru dk. 84 ?), Boutaib

Yedekler: Ertaç, Eren, Pereira, Ahmed, Murat, Dia

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Boutaib (dk. 31) (Malatyaspor), Visca (dk. 71) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Adebayor, Mahmut (Medipol Başakşehir), Chebake (Malatyaspor)

Abdullah Avcı ile Adem Büyük arasında gerginlik

Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir'in sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu mücadelede ilk yarının sona ermesinin ardından ise turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Abdullah Avcı ile Malatyasporlu futbolcu Adem Büyük arasında bir gerginlik yaşandı.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir, evinde E.Y. Malatyaspor ile karşılaştı. 1-1 berabere biten müsabakanın ilk yarısının sonunda ise turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Abdullah Avcı ile sarı-kırmızılı futbolcu Adem Büyük arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Hakemin bitiş düdüğüyle birlikte her iki takımın oyuncuları ve teknik ekibi soyunma odasına yönelmişken, sporcu tünelinin girişinde Abdullah Avcı ve Adem Büyük arasında sözlü tartışma oldu. Araya girenlerin müdahale etmesiyle bu gerginlik büyümeden yatıştırıldı.

Edin Visca 3. golünü attı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor 1-1 berabere kaldı. Bu maçta takımının tek golünü atan Edin Visca, bu sezon ligdeki gol sayısını da 3'e çıkarmış oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir, evinde karşılaştığı E.Y Malatyaspor 1-1 berabere kaldı. Zorlu mücadelede takımının tek golünü atan isim olan Edin Visca, bu sezon ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı. Boşnak futbolcu, diğer gollerini ise Akhisarspor ve Antalyaspor ağlarına bırakmıştı.

Visca'nın 3 tane de asisti bulunuyor.

Başakşehir bu sezon ilk kez turkuaz formayla

Süper Lig'in 7. hafta maçında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Medipol Başakşehir, bu sezon ilk kez bir maça alternatif turkuaz formasıyla çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Önümüzdeki hafta deplasmanda karşılaşacakları zorlu Fenerbahçe maçı öncesi mutlak 3 puan hedefleyen turuncu-lacivertliler, Malayta mücadelesiyle birlikte bu sezon bir ilki de yaşamış oldu. Başakşehir, bu sezon ilk defa bir maça alternatif turkuaz formasıyla çıktı.