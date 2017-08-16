ÖZET İZLE: Başakşehir 1 -2 Sevilla | UEFA Şampiyonlar Lig maçı geniş özet ve golleri

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında Başakşehir, İspanyol ekibi Sevilla’yı konuk etti. İspanyol temsilcisi Escudero ve Ben Yedder’in golleriyle maçı 2-1 kazandı. Başakşehir’in tek sayısı Elia’dan geldi.



Başakşehir 1-2 Sevilla

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Elia savunmadan aldığı topla Sevilla ceza sahası içine girdi. Bu futbolcu rakibini geçin sert vurdu, kaleci Rico’dan dönen topu Mossoro tamamlamak istedi ancak yandan auta gönderdi.

16. dakikada Sevilla orta sahasından atılan ara pasında ceza sahası içine hareketlenen Escudero yerden sert vurdu ve topu ağlara gönderdi. 0-1

19. dakikada Clichy’nin ara pasına hareketlenen Visca'nın savunmanın arkasına sarkarak bekletmeden vuruşunda top az farkla auta çıktı.

36. dakikada Escudero’nın soldan pasında Banega'nın vuruşunda kaleci Volkan Babacan topu kornere gönderdi.

40. dakikada Banega, savunma arkasına sarkan Correa’yı gördü. Bu futbolcu topla buluşur buluşmaz şutunu çekti ancak Volkan Babacan gole izin vermedi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Emre’nin düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu yine bu futbolcu kullandı. Top az farkla üstten auta çıktı.

58. dakikada kazanılan serbest vuruşu Pareja kullandı. Direkt kaleye vuruşunda top üstten az farkla dışarı çıktı.

61. dakikada sol kanattan yapılan ortada savunmadan seken top Visca’nın önünde kaldı. Boşnak futbolcunun vuruşunda kaleci Rico topun ağlara girmesini engelledi.

63. dakikada Emre’nin pasında Mahmut ceza sahası içine girip ortasını yaptı. Adebayor’un şutunda kaleci Rico son anda golü önledi.

64. dakikada Mahmut’un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Elia kayarak vurdu, top kaleci Rico’nun bacakları arasından geçerek ağlara gitti. 1-1

73. dakikada Emre rakibinden kaptığı topu bekletmeden ceza sahası içindeki Adebayor’a gönderdi. Bu futbolcunun vuruşunda top yandan auta gitti.

84. dakikada gelişen Sevilla atağında sağ kanattan topla hareketlenen Jesus Navas'ın kale sahasına ortasında topa hareketlenen Ben Yedder, plase vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2

90. dakikada Kerim Frei’ın soldan yaptığı ortaya iyi yükselen Napoleoni'nin kafa vuruşunda kaleci Rico’nun temasının ardından direğe çarpan top kornere çıktı.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Clement Turpin xx, Hicham Zakrani xx, Nils Fisketjohn xx

Medipol Başakşehir: Volkan xxx, Caicara xx, Attamah xx, Epureanu xxx, Clichy xx, Mahmut xxx, Emre xxx (Gökhan dk. 83 ?), Visca xx (Kerim dk. 63 xxx), Mossoro xxx (Napoleoni dk. 82 ?), Elia xxx, Adebayor xxx

Yedekler: Mert, Da Costa, Alparslan, Cikalleshi

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Sevilla: Rico xxx, Mercado xxx, Pareja xx, Lenglet xx, Escudero xxx, N’Zonzi xxx, Banega xxx, Pizarro xxx, Correa xxx (Jesus Navas dk. 83 ?), Ben Yedder xxx (Dehli dk. 86 ?), Montoya xxx (Nolito dk. 63 xx)

Yedekler: Soria, Corchia, Kjaer, Muriel

Teknik Direktör: Eduardo Berizzo

Goller: Escudero (dk. 16), Ben Yedder (dk. 84) (Sevilla), Elia (dk. 64) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Mercado, Pizarro (Sevilla), Emre (Başakşehir)

Başakşehir stadında canlı skor yayını

Başakşehir ile Sevilla arasında oynanan Şampiyonlar Ligi Play-Off karşılaşması sırasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nun skorboardlarında Play-Off'larda oynanan diğer karşılaşmaların skorları canlı verildi.

Şampiyonlar Ligi Play-Off ilk maçında Başakşehir evinde Sevilla ile karşılaştı. Karşılaşmanın oynandığı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nun skorboardlarında Play-Off'larda oynanan diğer karşılaşmaların dakika ve skorları canlı olarak paylaşıldı.

BAŞAKŞEHİR-SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir sahasında İspanya futbolunun önemli temsilcilerinden Sevilla'yı konuk etti. 16 Ağustos Çarşamba akşamı saat 21.45'te oynanan Başakşehir-Sevilla maçı Tivibu Spor 2 kanallarından canlı izlendi.