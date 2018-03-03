ÖZET İZLE: Başakşehir 2-0 Göztepe Maç Özeti ve Golleri İzle | Başakşehir Göztepe kaç kaç bitti?

Medipol Başakşehir 24. haftada konuk ettiği Göztepe'yi 2-0 mağlup etmeyi başardı... Maçın başından sonuna kadar kontrolü elinde bulunduran Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren isimler ise Alexandru Epureanu ve Mevlüt Erdnç oldu.... Bu galibiyetina ardından Medipol Başakşehir puanını 50'ye yükseltirken, Göztepe 36 puanda kaldı...

Maçtan dakikalar

2. dakikada sol kanatta topla buluşan Halil’in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşu kaleci Volkan kornere çeldi.

18. dakikada sol kanattan Emre’nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde kafa vuruşu yapan Mahmut’un şutunda top direkten oyun alanına döndü.

22. dakikada Visca’nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Epureanu’nun kafa vuruşunu kaleci Günay kornere çeldi.

23. dakikada Visca’nın kullandığı köşe vuruşunda kaleci Günay topu yumrukla uzaklaştırdı. Boşta kalan topa Caiçara vuruşunu yaptı, Günay yine çıkardı. Dönen topa Mossoro’nun yaptığı vuruşu kaleci Günay kornere çeldi.

31. dakikada sol taraftan Emre’nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Mossoro’nun yaptığı kafa vuruşu kaleci Günay’da kaldı.

32. dakikada Sabri’nin sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Demba Ba’nın kafa vuruşu direğin yanında dışarı çıktı.

36. dakikada Castro’nun pasında ceza sahası içine topla giren Demba Ba’nın şutu direğin yanından auta çıktı.

40. dakikada savunmadan atılan topla buluşan Castro’nun ceza sahası içine girerek yaptığı vuruş kaleci Volkan’ın kucağında kaldı.

45+1. dakikada Emre'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Epureanu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

52. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Demba Ba’nın şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

58. dakikada orta sahada topla buluşan Mossoro topu sağ kanattaki Adebayor’a bıraktı. Topla buluşan Adebayor’un ceza sahası içine verdiği pasta Mossoro’nun yaptığı vuruşu kaleci Günay kurtardı.

74. dakikada Kerim’in orta sahadan verdiği ceza sahasında topla buluşan Adebayor’un şutunda topu kaleci Günay oyun alanı içine çıkardı.

81. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Visca’nın verdiği pasta topla buluşan Mevlüt’ün şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

Stat: 3. İstanbul Fatih Terim

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Mustafa Sönmez xx, Serkan Çimen xx

Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx, Attamah xx, Epureanu xxxx, Clichy xx, Mahmut xx, Emre xxx (Gökhan dk. 89 ?), Visça xxx, Mossoro xx (İrfan Can dk. 72 x), Kerim xx, Adebayor xx (Mevlüt dk. 78 xxx)

Yedekler: Mert, Elia, Bajic, Napoleoni, Chedjou, Uğur, Alparslan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Göztepe: Günay xx, Sabri xxx, Reis xx, Kosanovic xx, Leo xx, Selçuk xx (Rotman dk. 59 x), Poko xx, Castro xxx, Gouffran xx (Scarione dk. 72 x), Halil xx (Ghilas dk. 78 x), Demba Ba xxx

Yedekler: Yavuz, Elessa, Tanju, Martins, Kerem, Muhammed, Tayfur

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Goller: Epureanu (dk. 45+1), Mevlüt (dk. 81) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Castro, Sabri, Poko (Göztepe)

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu

