ÖZET İZLE: Başakşehir 2-1 Giresunspor Maçı Özeti ve Golleri İzle|Başakşehir Giresunspor kaç kaç bitti?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş mücadelesinde Başakşehir kendi sahasında Giresunspor'u 2-1 yendi. Ancak ilk maçı Giresunspor 3-1 kazandığı için bir üst tura çıkan taraf Giresunspor oldu.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Caiçara’nın sağdan getirdiği topta ceza sahası içinde Visça ıskaladı, ancak top Gökhan İnler’in önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci başarılıydı.

13. dakikada Adebayor, Kerim Frei’la yaptığı paslaşma sonrasında ceza sahası içinde topla buluştu ve rakibinden sıyrılıp meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

21. dakikada orta sahadan atılan pasta topla buluşan Visça rakibinden sıyrılıp şutunu çekti ancak kaleci Ahmet topu kornere gönderdi.

25. dakikada Dialiba'nın köşe atışında ceza sahası içinde Aykut'un kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1

34. dakikada Dodo topla hızlı çıkarken Kerim Frei bu futbolcuyu faul yaparak indirdi. Hakem Suat Arslanboğa bu futbolcuyu 2. sarı karttan kırmızı kartla oyun alanının dışına gönderdi.

36. dakikada kazanılan korner atışında Visça sağdan ortaladı, ceza sahası içindeki Epureanu şutunu çekti ancak top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

71. dakikada Mert Örnek’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Recep Aydın bekletmeden şutunu çekti ancak kaleci Mert Günok gole engel oldu.

77. dakikada kazanılan serbest vuruşta Emre ortaladı. Savunmanın dokunamadığı top Attamah’ın önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda top ağlara gitti. 2-1

Stat: 3. İstanbul Fatih Terim

Hakemler: Suat Arslanboğa x, Mehmet Kısal x, İbrahim Bozbey xx

Medipol Başakşehir: Mert Günok xx, Caiçara x, Attamah x, Epureanu x (Mevlüt dk. 74 x), Clichy x, İrfan x (Emre dk. 61 x), Visça xx, Mossoro x (Napoleoni dk. 61 x), Gökhan İnler x, Kerim Frei ?, Adebayor xxx

Yedekler: Volkan Babacan, Mehmet Batdal, Mahmut, Uğur, Alparslan, Egemen, Da Costa

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Giresunspor: Ahmet Şahin xxx, Caner xxx, Aykut Demir xxx, Çağlar xxx, Abdülkerim xxx, Dimitriadis xxx, Dialiba xxx (Hüsamettin dk. 90+2 ?), Recep xxx (Fatih Atik dk. 84 ?), Sinan xxx, Dodo xxx, Korkishko xxx (Mert Örnek dk. 70 xx)

Yedekler: Anıl, Ali Aydın, Volkan Okumak, Oğuzhan, Onur

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Goller: Adebayor (dk. 13), Attamah (dk. 77) (Başakşehir), Aykut (dk. 25) (Giresunspor)

Kırmızı kart: Kerim Frei (dk. 34) (Başakşehir)

Sarı kart: Kerim Frei, Epureanu, Clichy (Başakşehir), Korkishko, Caner, Mert Örnek (Giresunspor)

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu

