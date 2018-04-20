ÖZET İZLE: Başakşehir 3-1 Kayserispor Maçı Özeti Golleri İzle | Başakşehir Kayseri kaç kaç bitti?

Başakşehir Kayserispor maç özeti golleri izle... Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden Başakşehir 3-1 galip ayrıldı.

Maçtan dakikalar

28. dakikada Arda’nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Visca, kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

38. dakikada sol kanattan Visca’nın içeri yerden yaptığı ortada penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Adebayor, pasını Arda’ya aktardı. Arda’nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Lung’un müdahalesiyle kornere çıktı.

45+1. dakikada sağ kanattan Emre’nin kullandığı serbest vuruşta top Kayserispor savunmasından dönerek yükseklik kazandı. Havalanan topa ceza sahası içi sol çaprazında Da Costa’nın yaptığı röveşata vuruşta meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.

54. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında Deniz Türüç’ün içeri çevirdiği topa kale önünde Umut’un yaptığı düzgün kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

62. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Amorim’in içeri çevirdiği topa ön direkte Umut’un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı.

66. dakikada sağ kanattan Visca’nın içeri yaptığı ortada top savunmadan döndü. Dönen topa ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Arda’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

90. dakikada sağ taraftan Visca’nın yaptığı ortada kale önünde Adebayor, kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Lung’tan dönen top ile kale önünde buluşan Elia’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

Stat:3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Erdem Bayık xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx, Da Costa xx (İrfan Can dk. 62 x), Epureanu xx, Alpaslan xx (Uğur dk. 79 x), Mahmut xx, Emre xx, Visca xxx, Elia xxx, Arda xxx (Mossoro dk. 82 ?), Adebayor xx

Yedekler: Mert, Attamah, Bajic, Mevlüt, Kerim, Egemen, Gökhan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Kayserispor: Lung xx, Tiago xx, Sapunaru xx, Kana Bıyık xx, Atila xx, Badji xx (Asamoah dk. 87 ?), Şamil xx, Deniz xx, Amorim xx (Kravets dk. 80 ?), Boldrin xx (Mendes dk. 67 x), Umut Bulut xx

Yedekler: Vedat, Levent, Toledo, Adem, Erkan Kaş, Erdal, Kucher

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Visca (dk. 20), Arda (dk. 66), Elia (dk. 90) (Medipol Başakşehir), Umut Bulut (dk. 54) (Kayserispor)

Sarı kartlar: İrfan Can (Medipol Başakşehir), Badji (Kayserispor)

Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu

