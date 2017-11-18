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ÖZET İZLE: Başakşehir 5-1 Galatasaray Maçı Özeti ve Golleri İzle | Başakşehir-GS kaç kaç bitti?

Süper Lig'de Başakşehir evinde Galatasaray'ı konuk etti. Başakşahir,Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Başakşehir,Galatasaray maçı geniş özeti ve golleri izle...

ÖZET İZLE: Başakşehir 5-1 Galatasaray Maçı Özeti ve Golleri İzle | Başakşehir-GS kaç kaç bitti?
Başakşehir Galatasaray Maçından Kareler - Foto Galeri

18 Kasım 2017 21:24
Başakşehir Galatasaray canlı - Tıkla İzle

Maçtan dakikalar 

10. dakikada Ndiaye’nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Gomis’in bekletmeden yaptığı uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarı gitti.

25. dakikada sağ taraftan Visca’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Attamah’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

30. dakikada Belhanda’nın sağ taraftan kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Maicon’un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

32. dakikada ceza sahasında topla buluşan Gomis, topu Eren’e bıraktı. Eren’in dar açıdan yaptığı şutunu kaleci Volkan kurtardı.

42. dakikada sağ tarafta topla buluşan Visca’nın ceza sahasına yaptığı ortada Adebayor’un sert kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

55. dakikada sol tarafta topla buluşan Latovlevici’nin ceza sahası içine açtığı ortada Gomis’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

58. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mossoro’nun ceza sahası içine verdiği pasta Adebayor’un şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarpıp ağlara gitti. 3-1

59. dakikada Latovlevici’nin sol taraftan açtığı ortada ceza sahası içinde Eren’in yaptığı kafa vuruşu kaleci Volkan’ın kucağında kaldı.

74. dakikada Maicon’un sağdan açtığı ortada ceza sahası içinde Eren’in kafa vuruşunda top kaleci Volkan’da kaldı.

75. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Elia, Maicon’un kayarak müdahalesinde yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

76. dakikada Adebayor’un kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak sağ köşeden ağlarla buluştu. 4-1

85. dakikada sağ kanattan Rodriguez’in ceza sahası içine yerden açtığı ortada topla buluşan Gomis’in şutu kalenin sağından auta çıktı.

89. dakikada sol kanattan ceza sahası içine çalımlarla giren Kerim’in sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 5-1

Stat: 3. İstanbul Fatih Terim

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Serkan Olguncan xx

Medipol Başakşehir: Volkan xxx, Uğur xx, Epureanu xx, Attamah xxx, Clichy xx, Gökhan xx, İrfancan xx, Mossoro xx, Elia xx, Visca xx, Adebayor xxx

Yedekler: Mert, Napoleoni, Mevlüt, Hakan, Da Costa, Kerim, Alparslan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Maicon xx, Denayer xx, Latovlevici xx, Fernando xx, Ndiaye xx, Tolga xx, Belhanda xx, Eren xx, Gomis xx
Yedekler: Eray, Carrasso, Ahmet, Yasin, Selçuk, Sinan, Linnes, Emrah, Koray, Rodrigues

Teknik Direktör: Igor Tudor

Goller: Attamah (dk. 25), Adebayor (dk. 42) (Başakşehir)

Sarı Kart: Fernando (Galatasaray)

İŞTE MAÇIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

Etiketler: Başakşehir Galatasaray beIN Sports özet izle, süper lig

 

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