ÖZET İZLE: Bayern Münih 1-2 Real Madrid Maçı Özeti ve Golleri İzle | Bayern Münih Real Madrid kaç kaç bitti?

Devler Ligi’nde erken final nefesleri kesti. Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Bayern Munih sahasında Real Madrid’i ağırladı. İspanyol ekip Almanya deplasmanından 2-1’lik galibiyetle ayrılarak final için büyük avantaj yakaladı. İlk gol perdesini ev sahibi ekip açtı. 28. dakikada Rodriguez'in pasında topla buluşan Kimmich, ağları sarsarak skoru 1-0 yaptı. 45. dakikada Real Madrid, Marcelo'nun golüyle skoru eşitledi ve iki takım soyunma odasını 1-1'lik skorla girdi. İkinci yarıda da tempo oldukça yüksekti. 57. dakikada Vazquez'in ortasında Asensio, şık bir golle İspanyol ekibini 2-1 öne geçirdi. İlerleyen dakikalarda iki takımın da ataklarından sonuç çıkmayınca Real Madrid sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Zidane'ın öğrencileri tur kapısını araladı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 1 Mayıs'ta TSİ 21.45'te Santiago

Maçtan dakikalar

90' Bayern Münih takımından Rafinha sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

86' Bayern Münih takımından Franck Ribery ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

80' Bayern Münih takımından Franck Ribery sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

76' Ceza sahası içinde topla buluşan Karim Benzema, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Sven Ulreich kurtarıyor.

69' Franck Ribery önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında topla buluşan Franck Ribery tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

59' Bayern Münih takımından Franck Ribery tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

57' GOOOLL!! Marco Asensio Real Madrid takımını öne geçiren golü atıyor.

48' Cristiano Ronaldo rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

45' Robert Lewandowski tarafından çekilen kafa şutunu, kaleci kurtarıyor.

44' GOOOLL!! Marcelo skora dengeyi getiriyor.

42' Bayern Münih takımından Thomas Müller şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

38' Rafinha, taç çizgisine yakın bir noktada Daniel Carvajal tarafından faule maruz kalıyor.

34' Bayern Münih takımında oyuncu değişikliği; Jerome Boateng oyundan çıkarken Niklas Süle oyuna giren isim.

30' Cristiano Ronaldo ile James Rodriguez arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Cristiano Ronaldo. Yarı alanın ortalarından Bayern Münih takımı oyuna başlayacak.

28' GOOOLL!! Joshua Kimmich Bayern Münih takımını öne geçiren golü atıyor.

25' Bayern Münih takımında oyuncu değişikliği; Arjen Robben oyundan çıkarken Thiago Alcantara oyuna giren isim.

19' Rafinha, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden kaleye şut çekiyor, kaleci Keylor Navas kurtarıyor.

17' Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Robert Lewandowski ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

14' Bayern Münih takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına James Rodriguez geçiyor.

8' Bayern Münih takımında oyuncu değişikliği; Arjen Robben oyundan çıkarken Thiago Alcantara oyuna giren isim.

8' Real Madrid takımında Raphael Varane orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde faul yapıyor.

3' Bayern Münih takımından Arjen Robben ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

1' Ve maç başladı

İKİ TAKIMIN ŞAMPİYONLAR LİGİ KARNESİ

Real Madrid:

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde aldığı sonuçlar: 15 kez tur atladı (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1962, 1964, 1966, 1981, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017), 13 kez elendi (1968, 1973, 1976, 1980, 1987, 1988, 1989, 2001, 2003, 2011, 2012, 2013, 2015)

Bu sezon aldığı sonuçlar: 7 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet - 26 gol attı, 12 gol yedi.

Bu sezon en skoreri: Cristiano Ronaldo - 15 gol

Bayern Münih:

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde aldığı sonuçlar: 10 kez tur atladı (1974, 1975, 1976, 1982, 1987, 1999, 2001, 2010, 2012, 2013), 8 kez elendi (1981, 1990, 1991, 1995, 2000, 2014, 2015, 2016)

Bu sezon aldığı sonuçlar: 8 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet - 23 gol attı, 8 gol yedi

Bu sezon en skoreri: Robert Lewandowski - 5 gol