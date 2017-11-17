ÖZET İZLE: Beşiktaş 0- 0 Akhisar Maçı Özeti ve Golleri İzle | Bjk - Akhisar kaç kaç bitti?

Beşiktaş Akhisar Belediyespor maçını donmadan kesintisiz bir şekilde şifresiz canlı izleme imkanına sahip olabilirsiniz. Ligde oynadığı son 11 haftada 6 galibiyet,3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Beşiktaş, geçtiğimiz 11 haftada 5 galibiyet,2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Akhisar Belediyespor ile Vodafone Park'ta bu akşam karşı karşıya gelecek. Maçın hakemi ise Serkan Çınar olacak. Saat 20.00'da başlayacak müsabaka beIN Sports 1'den canlı ve şifreli olarak yayınlanacak ancak bu önemli karşılaşmayı aynı zamanda bu haberimiz üzerinden Diguturk Play üzerinden canlı ve şifresiz olarak izleyebilecek ve maçın canlı anlatımını haberimiz üzerinden canlı olarak dakika dakika takip edebilceksiniz.

Beşiktaş 0-0 Akhisar

MAÇIN CANLI ANLATIMI

Maçtan Dakikalar ( İkinci yarı )

79 ' Kırmızı Kart - Paulo Henrique

62 ' Sarı Kart - Atiba Hutchinson

48 ' Sarı Kart - Dusko Tosic

47 ' Jeremain Lens - Cenk Tosun (Oyuncu Değişikliği)

46 ' İkinci yarıya Beşiktaş başladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Quaresma’nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Lens’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.

9. dakikada Talisca, Negredo ile verkaç yaptıktan sonra ceza sahası içinde topla buluşurken, Kadir’in müdahalesinde yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Serkan Çınar bu hareket sonucunda penaltı noktasını gösterdi.

11. dakikada Quaresma’nın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Lukac’tan dönen topta Negredo’nun vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı gitti.

22. dakikada Soner’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Yumlu’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Fabri çıkardı.

32. dakikada sağ taraftan Quaresma’nın pasında Negredo ön direğe yakın bir noktada topla buluştu. Negredo’nun pasında ise altı pasın gerisinde bulunan Lens’in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.

40. dakikada Talisca’nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Quaresma’nın yerden sert vuruşunda kaleci Lukac, meşin yuvarlağı iki hamlede sahip oldu.