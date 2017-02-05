Maçtan dakikalar

20. dakikada sol kanatta topla buluşan Babel'in Kajer'i çalımladıktan sonra vurduğu sert şutta meşin yuvarlak kornere gitti.

28. dakikada Cenk Tosun'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Talisca'nın plase vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

30. dakikada Babel'in pasıyla ceza sahası dışından topu önüne alan Gökhan Gönül'ün sol ayağıyla yaptığı sert şutta top kaleci Volkan'da kaldı.

35. dakikada sağ kanattan Quaresma'nın ortaladığı topa kale önünde Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

38. dakikada sol kanattan Adriano'nun ortaladığı topa Oğuzhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta gitti.

39. dakikada ceza sahası dışından Talisca'nın uzak direğe plasesinde kaleci Volkan meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

40. dakikada sol kanattan Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası uzak kale direğinin dibinden Talisca'nın rövaşatasında meşin yuvarlak kalecide kaldı.

42. dakikada Tosic ile Robin van Persie arasında yaşanan gerginlik sonucunda karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık, Tosic'in hareketini kırmızı kart ile cezalandırdı.

49. dakikada Lens'in ara pasında Atiba'ya çarpan topla buluşan Sow'un rövaşatasında meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

RIDVAN DİLMEN'DEN DEVRE ARASI SERT SÖZLER

68. dakikada ceza sahası dışından Van Persie'nin kullandığı frikikte meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.

71. dakikada Lens'in sağ kanattan ortaladığı topa arka direkte Van Persie'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

79. dakikada sol kanattan hızlı bir şekilde çizgiye yaklaşan Quaresma'nın sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

85. dakikada Adriano'nun sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'de kaldı.

86. dakikada Lens'in pasıyla ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Ozan'ın vuruşunda top auta gitti.

Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Ali Palabıyık x, Mehmet Cem Satman x, Serkan Olguncan x

Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül xx, Marcelo xx, Adriano xx, Quaresma xx, Atiba xx, Oğuzhan x (Tolgay Arslan dk. 86 ?), Babel xx, Talisca xx (Mitrovic dk. 51 x), Cenk Tosun x

Yedekler: Tolga Zengin, Necip, Aras, Beck, Gökhan İnler

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Fenerbahçe: Volkan xx, Şener xx, Kjaer xx, Skrtel xx, Hasan Ali xx, Lens xx, Mehmet Topal xx, Josef xx, Alper Potuk xx (Ozan Tufan dk. 74 x), Sow xx, Van Persie xx (Aatif dk. 88 ?)

Yedekler: Fabiano, Fernandao, Karavaiev, İsmail Köybaşı, Neustadter

Teknik Direktör: Dick Advocaat

Gol: Robin van Persie (dk. 42) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dusko Tosic (dk. 42) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Marcelo, Adriano, Aras (Beşiktaş), Van Persie, Şener Özbayraklı, Ozan Tufan, Lens (Fenerbahçe)

BEŞİKTAŞ 0-1 FENERBAHÇE TÜRKİYE KUPASI MAÇI GENİŞ ÖZET VE GOLLERİ İZLE

Beşiktaş ve Fenerbahçe Vodafone Arena'da

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaşacak. Maç öncesi iki takım da Vodafone Arena'ya giriş yaptı. Takımların girişleri sırasında hiçbir olay yaşanmadı.

Fenerbahçe taraftarları ile polis arasında arbede

Fenerbahçeli taraftarların Vodafone Arena'ya gelişi sırasında polis ile arasında arbede yaşandı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş bu akşam Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karşılaşma öncesi sarı-lacivertli taraftarlar Vodafone Arena'ya giriş yaparken, zaman zaman gerginlikler yaşandı. Sarı-lacivertli taraftarları getiren otobüslerin bir çoğunun camlarının kırık olduğu gözlenirken, Şehitler Tepesi'nde bir grup taraftar ile polis arasında arbede yaşandı. Bazı taraftarların ise gözaltına alındığı gözlendi.

Tek maç eleme sistemine göre oynanacak karşılaşmada Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında saha ve seyirci avantajını değerlendirerek turu geçmeye çalışacak.

Beşiktaş'ta kupa maçı öncesi Ömer Şişmanoğlu dışında sakat futbolcu bulunmuyor.

Fenerbahçe'yi ilk kez ağırlayacak

Siyah-beyazlı takım, Fenerbahçe ile yapacağı kupa mücadelesiyle rakibini ilk kez Vodafone Arena'da konuk edecek.

Son olarak eski stadı BJK İnönü Stadı'nda bir lig mücadelesinde rakibini konuk eden Beşiktaş, 5 yılı aşkın bir süre sonra Fenerbahçe ile Dolmabahçe'de karşılaşacak. Beşiktaş, Dolmabahçe'de 3 Mart 2013'te sarı-lacivertli rakibini, Olcay Şahan'ın 90+3. dakikada attığı golle 3-2 mağlup etmişti.

Vodafone Arena'da yenilmedi

Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında Vodafone Arena avantajını değerlendirmeye çalışacak.

Geçen sezon sonlarında hizmete giren stadında şu ana dek 18 resmi karşılaşma yapan siyah-beyazlı ekip, rakiplerine boyun eğmedi. Bu maçlarda 13 galibiyet alan Beşiktaş, 5 karşılaşmayı beraberlikle tamamladı.

Fenerbahçe derbide tur peşinde

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Kayserispor deplasmanında 4-1 gibi ağır bir skorla kaybeden sarı-lacivertliler ise Beşiktaş'a sahasında ilk yenilgisini tattırıp hem tur atlamak hem de sezonun geri kalanı için moral depolamak istiyor.

Kupada C Grubu'nda Gençlerbirliği ve alt liglerden Menemen Belediyespor ile Amed Sportif Faaliyetler'le eşleşen Fenerbahçe, tek yenilgi alarak 11 puan topladı. Geçen sezonun finalisti sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği'nin ardından 2. sırada yer alarak son 16 turuna kaldı.

Sow ve Ozan döndü

Fenerbahçe'de Moussa Sow ve Ozan Tufan derbide oynayabilecek.

Senegal Milli Takımı'yla yer aldığı Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Sow ile sakatlığını atlatan Ozan Tufan, teknik direktör Dick Advocaat'ın şans vermesi durumunda derbide sahada olacak.

Volkan Şen ve Salih Uçan yok

Fenerbahçe'nin derbi öncesi iki eksiği bulunuyor.

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları nedeniyle Volkan Şen ile Salih Uçan, yarın forma giyemeyecek.

Emenike ve Van der Wiel affedildi

Fenerbahçe'de 1,5 ay kadro dışı bırakılan ve hafta içi affedilen Emmanuel Emenike ile Gregory van der Wiel, görev verilmesi durumunda Beşiktaş derbisinde oynayabilecek.

Teknik driektör Advocaat'ın kararıyla kadro dışı bırakılan ve ara transfer döneminde takımdan ayrılmayan iki isim, hafta içinde affedilerek takımla antrenmanlara başlamıştı.