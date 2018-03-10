ÖZET İZLE: Beşiktaş 1-0 Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Golleri İzle |Beşiktaş Gençlerbirliği Maçı Kaç Kaç Bitti?

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Gençlerbirliği'ni konuk eden Beşiktaş, rakibi karşısına geçen haftaki Trabzonspor karşılaşmasına göre tek değişiklikle çıktı. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, ligin 24. haftasında Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de oynattığı Vagner Love'ı, Gençlerbirliği mücadelesinde yedek soyundurdu. Fenerbahçe ve Trabzonspor galibiyetleriyle şampiyonluk yarışında iddialı halen Kartal, Gençlerbirliği önünde hata yapmadı ve zirveye bir adım daha yaklaştı.



Maçtan dakikalar

22. dakikada Lens’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içi ön direkte bulunan Gökhan’ın kafa vuruşunda kaleci Hopf’u meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

25. dakikada Tolgay’ın ara pasında ceza sahası içerisinde sağ çaprazda buluşan Babel’in şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

29. dakikada Tolgay’ın ara pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Lens’in çaprazdan vuruşunda kaleci Hopf’tan seken top Babel’de kaldı. Babel’in penaltı noktası üzerinde vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

32. dakikada sağ taraftan Gökhan’ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Negredo’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

34. dakikada Negredo ile verkaç yaptıktan sonra ceza sahası içinde topla buluşan Atiba’nın vuruşunda meşin yuvarlak farklı bir şekilde kalenin üzerinden dışarıya gitti.

36. dakikada sağ kanatta topla buluşan Skuletic’in yaptığı vuruşu kaleci Fabri oyun alanına çeldi.

44. dakikada Sessegnon’ın ceza yayı civarından kullandığı serbest vuruşta kaleci Fabri, meşin yuvarlağı köşeden güçlükle çıkardı.

46. dakikada sağ kanattan Gökhan'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Atiba'nın sert vuruşunda kaleci Hopf, meşin yuvarlağı kurtardı.

53. dakikada Tolgay’ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Talisca’nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hopf’un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 1-0

69. dakikada Caner’in sol taraftan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Negredo’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hopf’da kaldı.

73. dakikada Negredo ile verkaç yaptıktan sonra ceza sahası içinde topla buluşan Tolgay’ın sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Hopf, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

88. dakikada Caner’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Atiba’nın kafa vuruşunda kaleci Hopf’tan dönen topa vuran Vagner Love’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Ekrem Kan xx, Hakan Yemişken xx

Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül xx, Medel xx, Tosic xx, Adriano xx, Atiba xx, Tolgay xx, Lens xx, Babel xx, Talisca xx, Negredo xx

Yedekler: Utku, Tolga, Caner, Fatih, Vida, Oğuzhan, Mustafa, Larin, Vagner Love

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Gençlerbirliği: Hopf xx, Ahmet xx, Pogba xx, Alper xx, Uğur Çiftçi xx, Scekic xx, Milinkovic xx, Paraiba xx, Aydın xx, Sessegnon xx, Skuletic xx

Yedekler: Taha, Yıldırım, Manu, Murat, Serdar, Khalili, Zeki, Rahmetullah, Deniz, Mehmet

Teknik Direktör: Ümit Özat

Sarı kartlar: Sessegnon, Alper (Gençlebirliği)

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu

