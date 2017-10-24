ÖZET İZLE: Beşiktaş 1-1 Başakşehir|Beşiktaş Başakşehir Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile karşılaştı.Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Ligde oynadığı 8 maçın ardından 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 14 puanla 6. sırada bulunan Beşiktaş, 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 16 puanla 4. sırada bulunan Medipol Başakşehir'i evinde konuk etti. Oynanacak mücadeleyi Mete Kalkavan yönetiyor.

BEŞİKTAŞ 1 - 1 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada Beşiktaş çok hızlı çıktı. Cenk-Quaresma-Lens üçgeninde son olarak Lens topla buluştu ve ceza sahası içine hareketlenen Cenk’i gördü. Golcü oyuncudan önce son anda Attamah müdahale etti.

19. dakikada gelişen atakta sağ kanattan bindiren Caiçara ortaladı, ceza sahası içindeki Adebayor kafayı vurdu. Köşeye giden topu Fabri son anda kornere gönderdi.

30. dakikada savunmadan seken topa Adriano kafayı vurdu ve Talisca’ya gönderdi. Bu futbolcunun çaprazdan sert şutunda top auta çıktı.

39. dakikada Lens, savunmanın arkasına sarkan Cenk Tosun’u gördü. Ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Cenk şutunu çekti ancak az farkla auta attı.

45+1. dakikada Caner’in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Cenk Tosun yükseldi. Bu futbolcunun kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada Mossoro orta sahadan getirdiği topu ceza sahası içine hareketlenen Visca’ya gönderdi. Visca’nın çaprazdan sert şutunda top yan ağlarda kaldı.

63. dakikada Tolgay, Atiba’dan aldığı pasla ceza sahası içine yöneldi. Bu futbolcunun sağ çaprazdan yaptığı vuruş az farkla auta çıktı.

79. dakikada Edin Visca, orta sahadan aldığı topla ceza sahası önüne geldi. Visca’nın kaleye vuruşunda Fabri, uzanarak topun ağlara gitmesini engelledi.

89. dakikada Caiçara sağdan son çizgiye inip penaltı noktasının yanındaki Kerim Frei’a çıkardı. Bu futbolcunun düzgün vuruşuyla Başakşehir deplasmanda öne geçti. 0-1

90+2. dakikada Quaresma’nın kullandığı korner atışında ceza sahasında iyi yükselen Tosic kafayı vurdu ve eşitliği getiren isim oldu. 1-1

90+5. dakikada Oğuzhan’ın pasında topla buluşan Quaresma’nın şutunda Volkan Babacan çıkardı. Dönen topta Negredo’nun vuruşunda top az farkla auta çıktı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Erdem Bayık xx

Beşiktaş: Fabri xxx, Adriano xxx (Gökhan Gönül dk. 82 ?), Pepe xxx, Tosic xxx, Caner xx, Atiba xxx, Tolgay xxx, Lens xx (Oğuzhan dk. 59 xx), Talisca x (Negredo dk. 74 xx), Quaresma xxx, Cenk xx

Yedekler: Tolga, Mitrovic, Mustafa, Medel, Fatih, Orkan, Necip, Gökhan

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xxx, Attamah xx, Epureanu xx, Clichy xxx, Emre xxx, Mahmut xxx, Visca xx (Tunay dk. 90+1 ?) , Mossoro xxx (Napoleoni dk. 80 x), Elia xx (Kerim dk. 65 xx), Adebayor xxx

Yedekler: Mert, Mehmet, Mevlüt, Hakan, Uğur, Alparslan, Gökhan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Kerim (dk. 89) (M. Başakşehir), Tosic (dk. 90+2) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Talisca, Cenk, Oğuzhan, Caner, Quaresma (Beşiktaş), Elia, Caiçara (M.Başakşehir)

Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile 19. randevuda

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, turuncu-lacivertli ekip ile ligde 18. kez mücadele edecek.

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, yarın 20.00'de Vodafone Park'ta Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 8 haftada siyah-beyazlılar, 4 galibiyet, 2 beraberlik 2 mağlubiyet alarak 6. sırada bulunurken, Medipol Başakşehir ise 5 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 4. sırada yer alıyor.

Ligdeki eşitlik

Beşiktaş ve Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 19. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 18 karşılaşmada iki taraf da 4 galibiyet alırken, 10 mücadelen de kazanan çıkmadı.

Vodafone Park faktörü

31 maçtır Vodafone Park'ta yenilmeyen Beşiktaş bu seriyi devam ettirmeyi hedefliyor. Sahasında 26 galibiyet ve 5 beraberlik alan siyah-beyazlılar, ligde iç sahada oynadığı son 24 maçta da rakiplerine galibiyet yaşatmadı. Kartal, sahasında oynadığı son 24 lig karşılaşmasında 19 galibiyet ve 5 beraberlik çıkardı.

Cenk Tosun farkı

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun'un Medipol Başakşehir maçında da sahnede olması bekleniyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Monaco mücadelesinde 2 gol atarak takımı sırtlayan Tosun paşa bu mücadelede de gollerine devam etmesi beklentiler arasında. Cenk, bu sezon siyah-beyazlı forma ile çıktığı 11 maçta 7 kez rakip fileleri havalandırdı.

Kartal’da tek eksik

Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. maçında Monaco'yu deplasmanda 2-1 mağlup ederek lige moralli dönen Beşiktaş'ta sakat oyuncu bulunmazken, Gençlerbirliği mücadelesinde kırmızı kart görerek 2 maç ceza alan Babel kadroda yer alamayacak. Siyah-beyazlı takımda Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarında Medel'in bir antrenmanı tedbir amaçlı yarıda bıraktığı bilinirken, oyuncunun Teknik Direktör Şenol Güneş'in kararı doğrultusunda 18 kişilik kadroda yer alması bekleniyor. Öte yandan 2 maç ceza alan Babel’in kadroda yer almayacağı Medipol Başakşehir mücadelesinde Şilili oyuncu Medel, sarı kart ceza sınırında deneyimli oyuncu sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Beşiktaş Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, ligin 9. haftasında sahasında karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Şilili oyuncu Gary Medel, antrenmanı yarıda bıraktı.

Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş, 23 Ekim Pazartesi günü saat 20.00’de sahasında karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını bugün Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve pas çalışması ile başladı. Ağırlık ve çabukluk çalışan siyah-beyazlı futbolcular, idmanı orta şut çalışması ile devam ettirdi. Antrenmanın son bölümünde ise üç grup halinde pas çalışması ve çift kale maç yapıldı.

Medel yarıda bıraktı

Beşiktaş’ın savunma oyuncusu Gary Medel, antrenmanı yarıda bıraktı. İdmanın ilk bölümünde yapılan ağırlık ve kuvvet çalışmasından sonra Şilili oyuncu, adelesinde hissettiği ağrı nedeniyle antrenmanı yarıda bırakarak, içeriye girdi.

Antrenmandan sonra Quaresma, Lens, Negredo ve Oğuzhan Özyakup, serbest vuruş çalışması yaptı. Siyah-beyazlılar, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Adebayor'dan Pepe'ye mesaj

Medipol Başakşehirli futbolcu Emmanuel Adebayor, yarın oynanacak Beşiktaş maçı öncesi Pepe'ye mesaj gönderdi.

Adebayor, kulübün sosyal medya hesabından, yarın oynanılacak Beşiktaş maçı için eski takım arkadaşı Pepe'ye mesaj gönderdi. Emmanuel Adebayor, Pepe için gönderdiği mesajında, "Selam Pepe nasılsın? Umarım İstanbul'da keyifli zaman geçiriyorsundur. Öncelikle bu yıl başardıkların için seni kutluyorum. Şampiyonlar Ligi'ni kazandın, Portekiz ile Avrupa Şampiyonası'nda kupayı kaldırdı. Tebrikler. Ama bana karşı oynamaya gerçekten hazır mısın? Biliyorsun bu büyük bir kapışma ama biz her şeyden önce arkadaşız. Fair-play çerçevesinde sahada keyif almaya bakalım. Vurmak yok Pepe, vurmak yok. Fair-play. Umarım 26 Şubat olan doğum günlerimizi 2018'de İstanbul'da birlikte kutlarız" dedi.





