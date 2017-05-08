ÖZET İZLE: Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe| (Fener 90+4'te puanı kaptı) BJK Fenerbahçe maçı geniş özeti ve golleri izle

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş, Vodafone Arena’da karşılaştığı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

45+1. dakikada Aboubakar'ın golüyle Beşiktaş soyunma odasına 1-0 öne gitti. Martin Skrtel ve Josef de Souza'nun kırmızı kart gördüğü son bölümde sarı-lacivertliler, 90+4. dakikada Marcelo Guedes'in kendi kalesine attığı golle sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe bu sezon oynadığı 5 derbi maçı da yitirmedi. Süper Lig'de Galatasaray'ı iki maçta da yenen sarı-lacivertliler, Beşiktaş'la iki lig derbisinde de berabere kaldı. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Beşiktaş'ı Vodafone Arena'da 1-0 yenmişti.

Sarı-lacivertliler böylece 2016-2017 sezonunda sahaya çıktığı 5 derbiden 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Bu skorun ardından Beşiktaş 65 ve Fenerbahçe ise 57 puanda haftayı tamamladı.

Fenerbahçe son dakikalarda gülüyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de oynadığı son üç maçta da son dakikalarda bulduğu gollerle güldü.

Sarı-lacivertli ekip, son üç haftada oynadığı Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş maçlarında son dakikalarda bulduğu gollerle 7 puan topladı. Fenerbahçe, Galatasaray’ı 90+2. dakikada Josef de Souza’nın golüyle yenip 3 puanı alırken, Çaykur Rizespor maçında ise 90+1. dakikada Sow’la galibiyete uzanmıştı. Fenerbahçe son olarak bu akşam oynadığı Beşiktaş maçında Marcelo’nun 90+4. dakikada kendi kalesine gol atmasıyla bir puanı hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertliler böylece oynadığı son 3 maçta da uzatmalarda bulduğu gollerle 7 puan kazandı.

Beşiktaş, evinde derbi kazanamadı

Beşiktaş, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak Vodafone Arena’da yine derbi galibiyeti alamadı.

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe sahadan 1-1’lik eşitlikle puanları paylaşarak ayrıldı.

Siyah-beyazlı takım, geçen sezonun 28. haftasında açılan yenilenmiş evi Vodafone Arena’da 3’üncü derbisine çıktı. Şenol Güneş ve öğrencileri, ilk olarak Galatasaray ile ligin 5. haftasında karşılaştı ve müsabaka 2-2 eşitlikle sona erdi. Ardından kupada Fenerbahçe’yi konuk eden siyah-beyazlı takım, rakibine Robin van Persie’nin golüyle 1-0 mağlup oldu. Ligin 30. haftasında oynanan Fenerbahçe derbi maçına kadar evinde oynadığı iki derbide de galibiyete hasret olan Şenol Güneş ve öğrencileri, Marcelo’nun maçın uzatma dakikalarında kendi kalesine attığı golle maçı 1-1 eşitlikle bitirdi. Siyah-beyazlılar evinde derbi galibiyeti hasretine son veremedi.

Talisca, Volkan'ın elini sıkmadı

Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel'in derbi sonrası sonrası Beşiktaşlı oyuncu Talisca'nın yanına giderek elini sıkmak istemesi gerginliğe neden oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde karşılaşma sonrası Volkan Demirel ile Talisca arasında gerginlik yaşandı. Tecrübeli eldiven maçın bitiş düdüğüyle birlikte Talisca'nın yanına giderek elini sıkmak istedi. Ancak siyah-beyazlı oyuncu, Volkan'ın bu istediğini geri çevirdi.

İkili karşılaşmanın ilk yarısında da tartışma yaşamıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada sol taraftan Quaresma’nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Aboubakar’ın topu düzeltip vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

16. dakikada Talisca’nın ara pasında ceza sahası içine sağ taraftan giren Oğuzhan’ın son çizgiye inmeden topuk pasında penaltı noktası önünde Aboubakar topla buluştu. Aboubakar’ın müsait pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

32. dakikada sağ kanatta bulunun Talisca’nın pasında ceza yayına yakın bir noktada topla buluşan Quaresma’nın sağ ayağının dışıyla yaptığı vuruşta kaleci Volkan Demirel, meşin yuvarlağı kurtardı.

32. dakikada sağ kanatta topla buluşan Quaresma’nın İsmail’i çalımlayarak geçip, ceza sahasına girerek çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

34. dakikada sağ taraftan Alper’in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Kjaer’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

42. dakikada Atınç'tan seken topla ceza yayı üzerinde buluşan Alper'in vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

43. dakikada sağ kanatta bulunan Quaresma'nın rakibinden kaparak, verdiği pasta Talisca, topu düzeltip ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta kaleci Volkan meşin yuvarlağı kontrol etti.

45+1. dakikada Tolgay'ın uzun pasında sağ kanatta buluşan Quaresma'nın ortasında arka direkte Aboubakar, kayarak meşin yuvarlak ağlara gönderdi.

52. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında bulunan Babel’in rakibini geçip, yaptığı ortada kale önünde topla buluşan Aboubakar’ın topukla yaptığı yavaş vuruşta top kaleci Volkan’da kaldı.

66. dakikada sol kanattan Quaresma’nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Babel’in uzaktan sert vuruşunda kaleci Volkan köşeden çıkararak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

66. dakikada sağ taraftan Quaresma’nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Atınç’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

75. dakikada ortada Tolgay’ın pasında sağ kanatta topla buluşan Quaresma’nın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta kaleci Volkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

79. dakikada Quaresma’nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Cenk’in kafa vuruşunda kaleci Volkan, meşin yuvarlağı kontrol etti.

86. dakikada Quaresma’nın ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta yerden giden toptan oyuncuların arasından geçerek kaleci Volkan’da kaldı.

88. dakikada sağ kanatta Quaresma'ya kayarak sert müdahalede bulunan Martin Skrtel, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

90+2. dakikada orta sahada Oğuzhan'a arkadan sert müdahalede bulunan Josef, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

90+4. dakikada Kjaer'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Marcelo'nun ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx

Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan xx, Marcelo xx, Atınç xx, Adriano xx, Tolgay xxx (Necip dk. 77 x), Oğuzhan xxx, Quaresma xx, Babel xx, Talisca xxx (Gökhan İnler dk. 89 ?), Aboubakar xxx (Cenk dk. 72 x)

Yedekler: Tolga, Mitrovic, Beck, Demba Ba

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Fenerbahçe: Volkan xx, Hasan Ali x, Kjaer xx, Skrtel xx, İsmail x (Salih dk. 46 x), Neustadter x (Ozan dk. 46 x), Josef x, Lens x, Alper x, Sow x, Robin van Persie x (Emenike dk. 74 x)

Yedekler: Ertuğrul, Volkan Şen, Yiğithan, Chahechouhe

Teknik Direktör: Dick Advocaat

Goller: Aboubakar (dk. 45+1), Marcelo (k.k.) (dk. 90+4) (Beşiktaş)

Kırmızı kartlar: Skrtel (dk. 88), Josef (dk. 90+2) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Volkan Demirel, Salih, Skrtel, Josef, Emenike (Fenerbahçe), Tolgay (Beşiktaş)

Vodafone Arena'da derbiye özel zemin

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş, Vodafone Arena'nın zeminini de derbi için farklı şekilde hazırladı. Zemindeki baklava desenli çizgiler dikkat çekti.

Süper Lig'in kaderini belirleyecek olan derbi öncesinde Vodafone Arena'nın zemini dikkat çekti. Siyah-beyazlılar, zorlu Fenerbahçe maçı öncesinde stadın çimlerini farklı şekilde kesti. Vodafone Arena'nın zeminindeki baklava desenli çizgiler dikkatlerden kaçmadı.

Advocaat'tan zorunlu rotasyon

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Beşiktaş karşısında zorunlu rotasyona gitti. Hollandalı çalıştırıcı Rizespor maçının kadrosuna göre 4 değişiklik yaptı.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Dick Advocaat, Beşiktaş maçında mecburi rotasyona gitti. Yaşanan sakatlıklar ve Mehmet Topal'ın cezalı olması nedeniyle Rizespor maçında ilk 11'de sahaya çıkan 4 isim, Beşiktaş karşısında sahaya çıkmadı. Volkan Demirel'in cezalı olması nedeniyle Rizespor maçında kaleyi koruyan Fabiano, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı ve Beşiktaş maçının kadrosunda yer almadı. Rizespor karşısında sakatlanan bir başka isim de Şener oldu. Bu futbolcunun yokluğunda sağ beke Hasan Ali Kaldırım'ı çeken Advocaat, sol bekte ise İsmail Köybaşı'yı ilk 11'e aldı. Sakatlığı nedeniyle Rize maçında oynamayan Simon Kjaer, Beşiktaş maçında formasına kavuşurken, bu futbolcunun bölgesinde oynayan Roman Neustadter ise, Mehmet Topal'ın cezalı olması nedeniyle ön liberoda oynayacak. Advocaat'ın son tercihi ise Robin van Persie oldu. Kart cezasını dolduran Van Persie, Beşiktaş deplasmanında ilk 11'e alındı. Geçtiğimiz hafta 2 gol atarak galibiyeti getiren Sow ise sol açıkta oynayacak. Advocaat, bu iki tercihi nedeniyle son haftalarda şans verdiği Aatif'ı, Beşiktaş karşısında yedek soyundurdu.

Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu - Doğan Gündoğdu