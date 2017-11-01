ÖZET İZLE: Beşiktaş 1-1 Monaco|Beşiktaş Monaco Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda Beşiktaş evinde Monaco’yu konuk etti. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

BEŞİKTAŞ 1 - 1 MONACO

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

15. dakikada Lemar’ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Tielemans’ın kafa vuruşunda kaleci Fabri, meşin yuvarlağı çeldi.

25. dakikada Gökhan Gönül’ün ceza sahası dışı son çizgiye inerek verdiği pasta ceza sahası içinde topla buluşan Cenk’in vuruşunda meşin yuvarlak defanstan döndü.

28. dakikada Quaresma’nın ceza sahası dışı sol tarafından kullandığı serbest vuruşta kaleci Subasic, penaltı noktasına kadar çıkarak, topu uzaklaştırdı.

32. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafında topla buluşan Lopes’in rakibini geçerek uzaktan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kalenin üzerinden farklı dışarı çıktı.

37. dakikada Jovetic’in ceza sahası içi sol tarafından altıpasa çevirdiği pasta Lopes’in vuruşunda kaleci Fabri, meşin yuvarlağın kaleye girmesini engelledi.

39. dakikada Quaresma’nın sağ taraftan ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta top, kaleci Subasic’te kaldı.

44. dakikada sağ kanattan aldığı topla ceza sahası içine giren Gökhan Gönül’ün çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol direğin yanından dışarı gitti.

45+1. dakikada Lopes'in ceza yayından üzerinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Fabri'nin sağından ağlara gitti. 0-1

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

53. dakikada Tolgay’ın ara pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Quaresma, Jorge Marco’yu geçerken, yapılan hareket sonucunda yer kalınca hakem Paolo Tagliavento, penaltı noktasını gösterdi.

54. dakikada Cenk Tosun’un kullandığı penaltı vuruşunda top sol üstte ağlarla buluştu. 1-1

58. dakikada Oğuzhan’ın ara pasında Babel, ceza yayı üzerinde rakiplerini geçip, topu Quaresma’y aktardı. Quaresma’nın ceza sahası dışından boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

88. dakikada Moutinho’nun sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kale sahası içinde Diakhaby’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fabri’de kaldı.

90. dakikada Talisca’nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Quaresma’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

90+1. dakikada Moutinho’nun sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta 11’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fabri’de kaldı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Paolo Tagliavento xx, Alessandro Giallatini xx, Filippo Meli xx

Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül xx, Pepe xx, Tosic xx (Medel dk. 69 x), Adriano xx, Atiba xx (Talisca dk. 83 ?), Tolgay xx (Mitrovic dk. 75 x), Quaresma xx, Babel xx, Oğuzhan xx, Cenk Tosun xxx

Yedekler: Tolga, Necip, Lens, Negredo

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Monaco: Subasic xx, Raggi xx, Jesus xx, Gik xx, Jorge Marco xx, Fabinho xx, Moutinho xx, Tielemans xx, Lemar x (Jovetic dk. 26 x), Lopes xx (Diakhaby dk. 85 ?), Balde xx

Yedekler: Benaglio, N'doram, Toure, Boschilia, Carrillo

Teknik Direktör: Leonardo Jardim

Goller: Cenk Tosun (dk. 54 pen.) (Beşiktaş), Lopes (dk. 45+1) (Monaco)

Sarı kartlar: Tolgay, Tosic, Quaresma, Medel (Beşiktaş), Lopes, Jorge Marco, Diakhaby (Monaco)

Tosun Paşa boş geçmedi

Beşiktaş'ın yıldız ismi Cenk Tosun, Monaco'yu bu maçta da boş geçmedi. Kartal'ın golcüsü, Devler Ligi'nde 4 maçta 4. golünü kaydetti.

Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun yine golünü attı. Sezon başından bu yana gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün radarına giren Tosun Paşa, Monaco'yu bu maçta da boş geçmedi. Devler Ligi'nde oynanan 4. maçta 4. golünü kaydeden Cenk Tosun, karşılaşmanın 54. dakikasında Quaresma'nın düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışını gole çevirdi. Bu sezon deplasmanda oynanan Porto ve Monaco maçlarında 3 gol atan, iç sahadaki Leipzig karşılaşmasında da Babel'in golünün asistini yapan Cenk Tosun, gol sayısını 4'e çıkarmayı başardı.

Güneş'in Monaco tahmini tuttu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Monaco'nun kadrosu hakkında yaptığı tahmin tuttu. Monaco, Bordeaux maçının 11'iyle sahaya çıktı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlamış ve Monaco maçıyla ilgili tahminini söylemişti. Güneş, Fransız ekibinin bu maçta Bordeaux maçının kadrosunu koruyacağını düşündüğünü sözlerine eklemişti. Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, Bordeaux karşısında 2-0 kazanan kadronun aynısını sahaya sürdü.

Beşiktaş’ın gol silahı ‘Cenk Tosun’

Beşiktaş’ın Monaco karşısındaki en önemli kozlarından biri UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanan üç maçta üç gol atan Cenk Tosun olacak. 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon görev aldığı 14 resmi maçta 8 kez fileleri sarstı.

Beşiktaş, Devler Ligi G Grubu dördüncü maçında yarın 20.00’de Fransız ekibi Monaco’yu ağırlayacak. Avrupa’nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonuna üçte üç yaparak başlayan siyah-beyazlılar, Vodafone Park’ta Monaco’yu da mağlup ederek gruplarda en yüksek puana ulaşan Türk takımı olma peşinde.

Cenk Tosun takımını sırtlıyor

Beşiktaş’ta bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken Cenk Tosun, yarınki mücadelede de Şenol Güneş’in en büyük kozlarından biri olacak. Siyah-beyazlı takımın bu sezon oynadığı 14 maçın 12’sinde ilk on birde sahaya çıkan Cenk Tosun, 8 gole imza attı. Şampiyonlar Ligi’nde oynanan üç maçta da 11’de yer alan Cenk, Porto ağlarını 1, Monaco ağlarını ise 2 kez sarsarak 3 gol kaydetti ve toplanan 9 puanın mimarlarından oldu.

Negredo’ya formayı unutturdu

26 yaşındaki Cenk Tosun, sezon başında kadroya katılan İspanyol golcü Alvaro Negredo’ya formayı unutturdu. İmza töreninde bu sezon en az 35 gole imza atacağını belirterek iddialı açıklamalar yapan Negredo, Cenk Tosun’dan formayı kapamadı. 32 yaşındaki forvet ligde sadece 3 maçta ilk on birde sahaya çıkarken, Şampiyonlar Ligi’nde ise sadece 21 dakika süre alabildi.

Thomas Lemar sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ortasını ön direğe doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan Youri Tielemans kafa vuruşunu yapıyor ancak kalecimiz Fabricio Agosto gole izin vermiyor.

Sağ kanattan gelişen atağımızda Ricardo Quaresma ortasını uzak direğe doğru gönderiyor ancak Cenk Tosun bu topa uzansa da kafa vuruşunu gerçekleştiremiyor.

Hızlı gelişen atağımızda Ricardo Quaresma ara pasını sağ kanattan hareketlenen Gökhan Gönül'e gönderiyor. Gökhan son çizgiye inerek pasını penaltı noktasının sağına doğru gönderiyor. Bu noktaya hareketlenen Cenk Tosun bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak savunmadan geri dönüyor.

Müsabakanın ikinci yarısı konuk ekip Monaco'nun vuruşu ile başlıyor.