ÖZET İZLE | Beşiktaş 1-2 Sivasspor özet izle goller izle | Beşiktaş - Sivasspor kaç kaç?

Beşiktaş - Sivasspor özet izle... Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında kendi sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi 2-1'lik skorla Sivasspor kazanmayı başardı.

Sivasspor'a İstanbul deplasmanında galibiyeti getiren golleri David Braz ve Emre Kılınç kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü ise Güven Yalçın'dan geldi.

VAR DAMGASI

Karşılaşmaya Video Hakem Sistemi (VAR) damga vurdu. Karşılaşmanın 70. dakikasında Sivasspor Robinho ile 3. golü buldu ancak VAR kontolünün ardından gol iptal edildi. 75. dakikada ise Beşiktaş'ta Llajic ceza sahasında yerde kaldı ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi ancak VAR kontrolünün ardından pozisyon başlangıcında ofsayt olduğu için penaltı kararı iptal edildi.

Bu sonucun ardından Sivasspor, puanını 14'e yükseltti. Beşiktaş ise 18 puanda kaldı.

Beşiktaş'ta Genk maçına göre 4 değişiklik

Sivasspor ile lig mücadelesinde boy gösterecek olan Beşiktaş'ta, Genk maçının kadrosuna göre 4 değişiklik oldu. Gökhan Gönül, Atiba, Ljajic ve Güven Yalçın ilk 11'e girdi.

Siyah-beyazlılarda, Genk karşısına çıkan ilk 11'den 4 değişiklik dikkat çekti. Belçika'da ilk 11'de sahaya çıkan Necip'in yerine sakatlığı geçen Gökhan Gönül ilk 11'e dönerken, Medel'in cezalı olması nedeniyle Atiba bu maçta ilk 11'deki yerine geri döndü. Genk karşısında sahanın en iyilerinden olan Dorukhan Toköz, Sivasspor karşılaşmasında yedek kulübesinde beklerken, bu futbolcunun yerine Sırp yıldız Adem Ljajic ilk 11'de şans buldu. Genk karşısında sakatlanan Jeremain Lens'in yokluğunda ise Güven Yalçın ilk 11'e girdi.

Tribünlerden Oğuzhan'a tepki

Beşiktaş-Sivasspor karşılaşmasının 53. dakikasında yaptığı hatalı pasla siyah-beyazlıların 2-1 geriye düşmesine neden olan Oğuzhan'a tribünler tepki gösterdi.

Beşiktaş-Sivasspor karşılaşmasının ikinci yarısında dakikalar 53'ü gösterdiğinde yaptığı hatalı pas sonrasında topu Emre'ye kaptıran Oğuzhan Özyakup, Emre'nin bu pozisyonda gol atması sonrasında tribünler tarafından ıslıklandı. Top ayağına her geldiğinde tribünler tarafından ıslıklanan Oğuzhan Özyakup'u Teknik Direktör Şenol Güneş 57. dakikada oyundan aldı. Oyundan çıktığı anda da ıslıklanan Oğuzhan, yerini Mustafa Pektemek'e bıraktı.

Sivasspor'da Hakan Keleş kulübede

Teknik Direktör Tamer Tuna'yla hafta içinde yollarını ayıran Demir Grup Sivasspor'da takımın başında Hakan Keleş sahaya çıktı.

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından ligin son sıralarına gerileyen Demir Grup Sivasspor, hafta içinde Teknik Direktör Tamer Tuna'yla yolları ayırmıştı. Tuna'nın ayrılmasının ardından henüz teknik adamlık konusunda herhangi bir isimle anlaşmaya varamayan kırmızı-beyazlılarda takımın başında Hakan Keleş yer aldı. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesindeki maç bilgilerinde ve karşılaşmaöncesinde basın mensuplarına dağıtılan esame listelerinde, Sivasspor'un Teknik Sorumlu kısmı boş kaldı.

Şenol Güneş takımı tribünlere götürdü

Beşiktaş'ın sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup olmasının ardından tribünler yönetim ve futbolcuları protesto ederken, Teknik Direktör Şenol Güneş, maçın ardından bütün takımı sahaya çağırdı ve tribünlere götürüp taraftarlardan özür diledi.

Beşiktaş'ın sahasında Sivasspor'a 2-1 kaybetmesinin ardından tribünler başta yönetim ve Başkan Fikret Orman olmak üzere futbolcuları protesto etti. Maçın ardından tribünlerden büyük tepki gelirken Ricardo Quaresma takım arkadaşlarının soyunma odasına gitmesini istemedi ve takımı tribünlere götürmek istedi. Quaresma'nın ardından Teknik Direktör Şenol Güneş de futbolcuları sahaya çağırdı. Takım sahaya geri dönerken, Şenol Güneş tribünlere el sallayarak özür diledi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Pepe, rakibinden kaptığı topu sağ kanattaki Quaresma'ya gönderdi. Portekizli futbolcunun ortasında topa uçarak kafayı vuran Güven Yalçın, fileleri havalandırdı. 1-0

14. dakikada kazanılan korner atışında Robinho'nun sol kanattan kavisli ortasında arka direkte iyi yükselen Braz'ın kafa vuruşu Tolga Zengin'i geçerek Oğuzhan müdahalesine rağmen ağlara gitti. 1-1

30. dakikada sol kanattan Ziya'nın ortasında ceza sahası dışında yer alan Torje'nin topa gelişine vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

34. dakikada Güven'in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Caner'in direkt kaleye şutunda top az farkla üstten auta gitti.

40. dakikada Babel'le verkaç yapan Güven Yalçın uzaktan çok sert vurdu ancak top az farkla üstten auta çıktı.

43. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında sağ kanatta topla buluşan Emre, ters kanattaki Robinho'yu gördü. Bu futbolcunun sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta Tolga gole izin vermedi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Quaresma'nın sağdan kullandığı korner atışında ceza sahasında iyi yükselen Pepe kafayı vurdu. Atiba'ya çarpan top az farkla auta çıktı.

53. dakikada Oğuzhan'ın hatalı pasında topu kapan Emre Kılıç ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı ve Sivasspor'u deplasmanda öne geçirdi. 1-2

60. dakikada Dorukhan sağdan bindirdi. Rakibinin müdahalesi sonrasında bu futbolcu yerde kalırken boşta kalan topa Quaresma vurdu. Top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

69. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Ziya ceza sahası içine ortaladı. Kale sahası içinde boş durumda kalan Robinho kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Ancak VAR uyarısı sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu ofsayt kararıyla golü iptal etti.

80. dakikada Güven'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Babel sert vurdu ancak top yandan auta gitti.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Asım Yusuf Öz

Beşiktaş: Tolga, Gökhan Gönül, Pepe (Roco dk. 79), Vida, Caner, Atiba (Dorukhan dk. 58), Oğuzhan (Mustafa dk. 57), Quaresma, Ljajic, Babel, Güven

Yedekler: Utku, Fatih, Necip, Ersin, Larin, Love

Teknik Direktör: Şenol Güneş

DG Sivasspor: Tolgahan, Douglas, Braz, Bjarsmyr, Emre (Ndinga dk. 81 ?), Hakan, Medjani, Robinho, Torje, Ziya (Uğur dk. 85 ?), Kone (Muhammet dk. 65)

Yedekler: Ali Yayal, Erdoğan, Paul Papp, Aydın, Rybalka, Cyriac

Teknik Sorumlu: Hakan Keleş

Goller: Güven Yalçın (dk. 11) (Beşiktaş), Braz (dk. 14), Emre Kılıç (dk. 53), (DG Sivasspor)

Sarı kartlar: Braz, Hakan (DG Sivasspor), Quaresma, Dorukhan, Vida, Roco (Beşiktaş)