ÖZET İZLE: Beşiktaş 2-0 Antalyaspor| Spor Toto Süper Lig maçı geniş özet ve golleri

Süper Lig 2017-2018 sezonunun ilk haftasında Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Mücadele Beşiktaş'In 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

BEŞİKTAŞ 2 0 ANTALYASPOR

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada savunmanın arkasına sarkan Babel, atılan uzun pası Cenk Tosun’a indirdi. Bu futbolcunun ceza sahası dışından dönerek vuruşu kaleci Boffin’de kaldı.

20. dakikada Quaresma’nın pasıyla ceza sahası içine giren Andreas Beck, dar açıdan kaleye vurdu, Boffin iki hamlede topa sahip oldu.

22. dakikada sol kanatta kazanılan serbest vuruşu Quaresma kullandı. Ceza sahası içinde iyi yükselen Pepe kafayı vurdu ancak üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

31. dakikada Talisca’nın getirdiği top Quaresma’nın önünde kaldı. Portekizli oyuncu müsait durumdaki Babel’e pasını aktardı. Babel’in şutunda top yandan auta gitti.

45+4. dakikada Caner’in soldan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında seken topa arka direkte yükselen Pepe kafayı vurarak meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-0

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

64. dakikada Cenk Tosun’un düşürülmesiyle Beşiktaş penaltı kazandı. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Cenk, farkı 2’ye çıkardı. 2-0

73. dakikada Oğuzhan’ın güzel pasında topla buluşan Talisca'nın vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

75. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Quaresma’nın vuruşunda top çerçeveyi bulmadı.

90. dakikada Zeki'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Eto'o'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fabri'de kaldı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Cüneyt Çakır x, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Beşiktaş: Fabri xxx, Beck xxx, Pepe xxx, Tosic xxx, Caner xx, Atiba xxx, Oğuzhan xx (Tolgay dk. 74 x), Quaresma xxx (Necip dk. 83 ?), Talisca xx, Babel xxx, Cenk xxx (Negredo dk. 87 ?)

Yedekler: Tolga, Mitrovic, Mustafa, Fatih, Orkan, Lens, Sedat

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Antalyaspor: Boffin xxx, Celutska xx, Salih xx, Diego xx, Sakıb xx, Danilo x (Aydın dk. 62 x), Charles xx, Sandro x (Zeki dk. 36 x), El Kabir x (Emre dk. 79 x), Maicon x, Eto’o x

Yedekler: Ferhat, Ozan, Yusuf, Yekta, Chico, Harun, Musa

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Pepe (dk. 45+4), Cenk Tosun (dk. 64) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Oğuzhan, Tosic, Beck (Beşiktaş), Danilo, Celutska, El Kabir, Diego (Antalyaspor)

İŞTE 11'LER

Beşiktaş'ın 11'i: Fabri, Beck, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Quaresma, Babel, Cenk

Antalyaspor'un 11'i: Boffin, Salih, Diego, Danilo, Celutska, Sakıb, Charles, Bitencourt, El Kabir, Menez, Samuel Eto'o

Antalyaspor’da zorunlu değişiklik

Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşan Antalyaspor’da karşılaşma öncesinde yaşanan sakatlık nedeniyle Jeremy Menez kadrodan çıkarıldı. Bu futbolcu yerine 21 kişilik kadroda olmayan Sandro ilk 11’e girdi.

Beşiktaş deplasmanına gelen Antalyaspor, mücadelenin başlamasına dakikalar kala zorunlu bir değişiklik yaptı. Karşılaşmanın esame listesinde ilk 11’de gözüken Jeremy Menez, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Bu futbolcunun yerine, 21 kişilik kadroda ismi bulunmayan Sandro, Teknik Direktör Rıza Çalımbay tarafından ilk 11’e alındı.