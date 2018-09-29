ÖZET İZLE | Beşiktaş 2-0 Kayserispor özet izle goller izle | Beşiktaş - Kayserispor kaç kaç?

Beşiktaş - Kayserispor özet izle... Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında kendi sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Siyah - Beyazlılar 2-0'lık skorla kazandı.

Beşiktaş'a Kayserispor karşısında galibiyeti getiren golleri Vagner Love ve Quaresma kaydetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, puanını 14'e yükseltti. Kayserispor ise 8 puanda kaldı.

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Vagner Love 6 hafta sonra sahada

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Vagner Love 6 haftalık aranın ardından sahalara döndü.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'ın evinde Kayserispor'u ağırladığı müsabakada Vagner Love sahalara döndü. 6 haftadır ligde forma şansı bulamayan Love, siyah-beyazlıların Kayserispor karşısında ilk 11'de yer aldı. Beşiktaş'ta geçtiğimiz haftalarda takımdan ayrılan Alvaro Negredo'dan sonra siyah-beyazlıların forvet hattında Mustafa Pektemek, Larin ve Love kalmıştı.

Vagner Love son olarak ligin ilk haftasında Akhisarspor'a karşı forma giydi.

Beşiktaş ilk kez gol yemedi

Beşiktaş, Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçını gol yemeden tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş evinde Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar aldığı bu skorlar Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda ilk kez bir maçı gol yemeden kapatmış oldu. Beşiktaş daha önce Akhisarspor, Erzurumspor, Malatyaspor, Bursaspor ve Fenerbahçe'den 1'er gol yemiş, Antalyaspor karşısında ise kalesinde 3 gol görmüştü.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada organize gelişen Beşiktaş atağında sağ kanatta topla buluşan Quaresma'nın vuruşunda kaleci Lung son anda topu kornere çeldi.

20. dakikada rakibinden topu kapan Love, hemen sağ kanattaki Quaresma'ya oynadı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırdı.

29. dakikada Varela'nın ceza sahasına girer girmez sert şutu, Vida'dan dönerek Mensah'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun yaptığı vuruşunu kaleci Karius son anda kornere çeldi.

34. dakikada sağ kanatta Quaresma'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Love'ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı vuruşunda top Lung'dan döndü. Dönen topu Brezilyalı yıldız ağlara gönderdi. 1-0

37. dakikada Ljajic'in pasında sağ kanatta topla buluşan Quaresma'nın, ceza sahasına girer girmez şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Atila'nın pasında ceza sahasına giren Umut, topu arka tarafta bulunan Varela'ya yolladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

58. dakikada Lopes'in ceza sahasına doğru ortaladığı topla buluşan Chery'nin indirdiği meşin yuvarlağa sol çaprazdan Atila'nın şutu yandan auta çıktı.

71. dakikada Ljajic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Gökhan Gönül'ün yerden vuruşu direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Dönen topu önünde bulan Quaresma, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. 2-0

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Erdinç Sezertam

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Pepe, Vida, Medel, Atiba, Oğuzhan (Tolgay dk. 60), Ljajic, Babel, Quaresmax (Güven dk. 88 ?), Love (Lens dk. 76)

Yedekler: Tolga, Mustafa, Roco, Fatih, Güven, Necip, Dorukhan, Larin

Teknik direktör: Şenol Güneş

Kayserispor: Lung, Lopes, Sapuranu, Kanabıyık (Levent dk. 66), Atilla, Rotman, Chery, Mensah (Kravets dk. 79), Bilal, Varela (Mert dk. 58), Umut

Yedekler: Muammer, Gyan, Adem, Vedat, Kucher

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Gol: Love (dk. 34), Quaresma (dk. 71) (Beşiktaş)

Sarı kart: Lens (Beşiktaş)