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ÖZET İZLE: Beşiktaş 2-1 Kasımpaşa Maçı Özeti ve Golleri İzle|BJK Kasımpaşa kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 19.hafta karşılaşmasında Beşiktaş Kasımpaşa ile karşılaştı. Beşiktaş Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş Kasımpaşa maçı geniş özeti ve golleri izle...

ÖZET İZLE: Beşiktaş 2-1 Kasımpaşa Maçı Özeti ve Golleri İzle|BJK Kasımpaşa kaç kaç bitti?
Beşiktaş Kasımpaşa Maçından Kareler - Foto Galeri

26 Ocak 2018 21:56

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar 

8. dakikada ceza sahası içine verilen pasta topla buluşan Ahmed Hassan’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fabri’nin kucağında kaldı.

16. dakikada Quaresma’nın sağ taraftan ceza sahası içine yerden çevirdiği ortada oluşan karambolde Oğuzhan’ın vuruşunda top kaleci Ramazan’dan döndü. Dönen topa iyi bir vuruş yapamayan Babel’in şutunu savunma uzaklaştırdı.

18. dakikada Quaresma’nın sağ kanattan kullandığı korner vuruşunda ceza sahasına doğru havalanan topa kafa vuruşu yapan Talisca’nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

24. dakikada Talisca’nın ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Oğuzhan’ın şutunda meşin yuvarlak sağ taraftan auta çıktı.

25. dakikada Quaresma’nın sağ kanattan ceza sahası içine havadan açtığı ortada Talisca’nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

41. dakikada Negredo’nun ceza sahası içi sağ tarafına attığı pasta topla buluşan Quaresma’nın sert şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

43. dakikada Ibrahim Hassan’ın ceza sahası içine bıraktığı pasta Eduok’un vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Fabri oyun alanının içine çeldi.

46. dakikada Veysel’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Eduok’un vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Fabri kornere çeldi.

52. dakikada Talisca'nın attığı uzun topla ceza sahası içinde buluşan Babel’in şutunda kaleciyi geçen topu Ben Youssef kaleye gitmeden altıpas içinde uzaklaştırdı.

66. dakikada Mensah’ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde kafa vuruşu yapan Omeruo’nun şutunda top kaleci Fabri’de kaldı.

71. dakikada Trezeguet’in ceza sahası dışı sol kanattan yaptığı vuruş üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu kaleci Fabri topu kontrol etti.

72. dakikada sol kanattan ceza sahası içine çalımlarla giren Trezeguet’in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

90+4. dakikada Neumayr'ın ortasında ceza sahası içinde kafa vuruşu yapan Mensah'ın şutu üstten auta çıktı.

Stat: Vodafone

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Ali Saygın Ögel xx, Erdem Bayık xx

Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan xx, Pepe xx, Medel xx, Adriano xx, Atiba xx, Oğuzhan x (Tolgay dk.85 ?) Quaresma xx, Talisca xx (Vida dk.59 x), Babel xx, Negredo x (Lens dk.69 x)

Yedekler: Tolga, Utku, Mitrovic, Mustafa, Fatih, Necip, Caner

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Omeruo xx, Youssef xx, Veysel xx, Sadiku xx, Pavelka x (Neumayr dk.81 ?), Murillo x (İlhan dk.46 x), Mensah xx, Trezeguet xx, Eduok xx (Mbaye dk.70 x)

Yedekler: Eray, Abdullah, Hasan, Ahmed, Hakan, Burak

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Goller: Talisca (dk.18, 25) (Beşiktaş) Trezeguet (dk.72) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Adriano, Babel, Medel (Beşiktaş) Pavelka, Popov (Kasımpaşa)

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu - Bozhan Memiş
 

 

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