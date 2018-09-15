ÖZET İZLE | Beşiktaş 2-1 Yeni Malatyaspor özet izle goller izle | Beşiktaş - Malatyaspor kaç kaç?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.

Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Siyah - Beyazlılar, 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Beşiktaş'a 3 puanı getiren golleri Pepe ve Babel kaydetti. Yeni Malatyaspor'un tek golü ise Guilherme'den geldi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 10'a yükseltti. Yeni Malatyaspor ise 7 puanda kaldı.

Öte yandan Beşiktaş'ta Medel, 75. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Şilili futbolcu, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

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Lens bekleneni veremedi

Uzun süren sakatlığının ardından iyileşen ve Evkur Yeni Malatyaspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Jeremain Lens, ilk yarıdaki etkisiz oyunu sonrasında yerini Babel'e bıraktı.

Süper Lig'in 2. haftasında oynanan BB Erzurumspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından sahalardan uzak kalan Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Jeremain Lens, Evkur Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte formasına kavuştu. Hafta içinde yapılan antrenmanlardaki performansı sonrasında Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından Evkur Yeni Malatyaspor karşısında ilk 11'de sahaya sürülen Lens, buna karşın etkisiz bir görüntü çizdi. Güneş, ilk yarının bitmesiyle birlikte Lens'i kenara alırken, Ryan Babel'i oyuna dahil etti.

Quaresma'dan 2. dalya

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı forma altında 200. karşılaşmasına çıktı. Yıldız futbolcu bu maçlarda 35 gol atarken 71 de asist yaptı.

Beşiktaş'ın yıldız ismi Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı formayla 200. resmi karşılaşmasına çıktı. Bugüne kadar Sporting Lizbon, Barcelona, Porto, Chelsea ve İnter formaları giyen Q7, Beşiktaş'ta boy gösterdiği 200 maçta 35 gol atıp 71 de asist yapma başarısı gösterdi. Bugüne kadar 216 kez Porto forması giyen ve kariyerinde en fazla maça çıktığı takım Portekiz ekibi olan Quaresma, Beşiktaş formasıyla 17 maça daha çıkması durumunda bu sayıyı geçecek.

Medel derbide yok

Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında gördüğü kırmızı kartla önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gary Medel, Fenerbahçe derbisinde yok. Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının 74. dakikasında rakibine yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı kartını görerek oyundan atılan Medel, deplasmanda oynanacak olan derbi maçta takımını yalnız bırakacak.

Kartal'ın santrforu Pepe!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Pepe, Yeni Malatyaspor karşısında attığı golle bu sezon 5. golünü atan Pepe, kariyerinin en golcü sezonuna imza attı. Pepe, Kartal'ın da en golcü ismi durumunda.

Spor Toto Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Beşiktaş, taraftarı önünde Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk ederken, kilidi açan isim Pepe oldu. Mücadelenin 51. dakikasında Quaresma'nın sağdan kullandığı korner atışında iyi yükselerek kafayı vuran Pepe, takımını öne geçirirken bu sezonki 5. golüne de imzasını atmış oldu. Siyah-beyazlı takımın en golcü ismi pozisyonundaki yıldız oyuncu, aynı zamanda kariyer rekoru da kırmış oldu. 2013-2014 sezonunda Real Madrid formasıyla 4 gol atmayı başaran Pepe, 2006-2007 sezonunda da Porto forması altında 4 kez gol sevinci yaşamıştı. Portekizli yıldız futbolcu, ligin 5. haftasında 5 gol bularak kariyerinin en golcü sezonuna ulaştı.

Beşiktaş kalesini yine kapatamadı

Spor Toto Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1'lik skorlu geçen Beşiktaş, ligdeki 5 maçında da kalesinde gol gördü.

Spor Toto Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Evkur Yeni Malatyaspor'u taraftarı önünde 2-1 mağlup ederek puanını 10'a yükselten Beşiktaş, ligde oynadığı bütün maçlarda kalesinde gol gördü. Lige 2-1'lik Akhisarspor galibiyetiyle başlayan ve bir sonraki hafta deplasmanda BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup eden siyah-beyazlılar son 2 maçında ise kazanamadı. İç sahada Antalyaspor'a 3-2 kaybeden Beşiktaş, son maçında ise deplasmanda Bursaspor'la 1-1 berabere kaldı. 2 maç aradan sonra galip gelen siyah-beyazlılar, 10 kişi kaldığı mücadelede son dakikalardayediği golle bu maçta da kalesini gole kapatamadı.

Adem Ljajic'e tam not

Beşiktaş'ın transferin son gününde kadrosuna kattığı Adem Ljajic, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında oynadığı futbolla tam not aldı.

Beşiktaş'ın İtalyan ekibi Torino'dan kadrosuna kattığı Sırp yıldız Adem Ljajic, Süper Lig'de Vodafone Park'ta oynanan Evkur Yeni Malatyaspor karşısında ortaya koyduğu futbolla alkış aldı. Siyah-beyazlıların 2-0 kazandığı mücadelede orta sahadaki soğukkanlılığı ve attığı akıl dolu paslarla dikkat çeken Ljajic, ilk maçında Beşiktaş'ın en önemli kozlarından birisi olacağını gösterdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada Caner'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Quaresma'nın ortasında Mina, meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.

21. dakikada serbest vuruşu kullanan Quaresma, topu ceza sahası dışındaki Ljajic'e yolladı. Sırp futbolcunun gelişine yaptığı vuruş direğin dibinden dışarıya çıktı.

35. dakikada Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunda savunmanın arasından iyi yükselen Gökhan Gönül'ün kafasında top üstten auta gitti.

42. dakikada ceza sahası içinde Ljajic ile verkaç yapan Quaresma'nın şutunda kaleci Ertaç topu çeldi, ceza sahası içine düşen meşin yuvarlağı defans uzaklaştırdı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor ceza sahası içinde oluşan karambolde top son olarak Caner'de kaldı. Ceza sahası içinde rakibini çalımlayan siyah-beyazlı oyuncunun zor pozisyonda yaptığı şut yandan dışarıya çıktı.

51. dakikada Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Pepe, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-0

55. dakikada Sadık'ın uzun pasında Pepe'nin arkasına düşen top Boutab'in önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda Karius gole izin vermezken savunma topu uzaklaştırdı.

60. dakikada Aleksic'in uzun mesafeden kullandığı serbest vuruşu, Karius uzak köşeye uzanarak kornere çeldi.

69. dakikada sağ kanatta Chebake'nin ortasında ön direkte topla buluşan Boutaib'in kafa vuruşu az farklı dışarıya çıktı.

74. dakikada savunmadan topla çıkmak isteyen Beşiktaş'ta Medel topu rakibe kaptırmamak için kayarak müdahale yaptı ancak hakem Halil Umut Meler, bu pozisyonda Medel'in faul yaptığını belirterek Şilili oyuncuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

81. dakikada atılan uzun pasta zor pozisyonda topu alan ve son çizgiye inen Negredo'nun pasında arka direkte uygun pozisyonda Babel topu ağlara gönderdi. 2-0

88. dakikada Boutaib'in karşı karşıya kaldığı pozisyonda Karius gole izin vermezken dönen top Aleksic'de kaldı. Bu futbolcunun kaleciyi çalımlayıp çektiği şutta Caner topu çizgiden çıkarırken Guilherme'ye çarpan top filelere gitti. 2-1

90+6. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor sahasından çıkarken Caner'in kaptığı top Gökhan Gönül'de kaldı. Bu futbolcunun düzeltip vurduğu topta kaleci Ertaç müthiş uzandı. Meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uğurcan, Cevdet Kömürcüoğlu

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Pepe, Vida, Caner, Medel, Oğuzhan, Quaresma (Tolgay dk. 73), Ljajic, Lens (Babel dk. 46), Negredo (Adriano dk. 90 ?)

Yedekler: Tolga, Necip, , Güven, Roco, Dorukhan, Gökhan, Larin

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake Mina Sadık, Erkan, Donald (Ahmed dk. 79), Murat, Aleksic, Guilherme, Adem (Pereira dk. 66), Boutaib

Yedekler: Farnolle, Eren, Sincere, Ahmed, Murat, Mustafa, Muniru, Dia

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Pepe (dk. 51), Babel (dk. 81) (Beşiktaş), Guilherme (dk. 88) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kart: Medel (dk. 74) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Mina, Chebake, Adem (Evkur Yeni Malatyaspor), Medel, Caner (Beşiktaş)



