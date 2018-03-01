ÖZET İZLE: Beşiktaş 2-2 Fenerbahçe Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle|BJK FB kaç kaç bitti?

Ziraat Türkiye Kupasında oynanacak yarı final karşılaşmasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaştı. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ 2-2 FENERBAHÇE

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Gökhan Gönül’ün pasında topla buluşan Talisca’nın ceza yayı üzerinden yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı.

14. dakikada sol kanatta bulunan Talisca’nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Negredo, kaleci Volkan’ı çalımlayarak, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-0

17. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafında buluşan Mehmet Topal’ın uzun çapraz pasında ceza sahası içine hareketlenen Soldado’nun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

36. dakikada Negredo’nun pasında ceza sahası dışı sol tarafında topla buluşan Caner’in plase vuruşunda meşin yuvarlak uzak direkten oyun alanına döndü.

42. dakikada sol kanattan Caner’in ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Talisca’nın volesini kaleci Volkan çıkardı. Pozisyonun devamında ceza sahası içi sağ çaprazında bulunan Lens’i vuruşunda Skrtel’e çarpan top, kornere gitti.

44. dakikada Alper'in Tolgay'a yaptığı hareket sonucunda karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus, Alper'e sarı kart gösterdi. Müsabakada ikinci sarı kartını gören Alper, kırmızı kartla oyundan çıktı.

45+2. dakikada ceza yayı üzerinde bulunan Mehmet Ekici'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Şener'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

52. dakikada Quaresma’nın Josef de Souza’ya yaptığı hareket sonucunda hakem Fırat Aydınus, Quaresma’ya direkt kırmızı kart gösterdi.

61. dakikada Medel’in ceza yayı üzerinden sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

64. dakikada Caner Erkin'in ara pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Negredo'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı.

74. dakikada Gökhan Gönül’ün sağ kanattan ortasında ön direkte topla buluşan Babel’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı.

76. dakikada pozisyon sonrasında hakeme itiraz eden Volkan, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

82. dakikada Caner’in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Talisca’nın rövaşatasında Hasan Ali’ye çarpan top ağlara gitti. 2-2

88. dakikada Oğuzhan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Babel'in vuruşunda defansa çarpan top kornere gitti.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx

Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül xx, Pepe xx (Oğuzhan dk. 80 ?), Vida xx (Quaresma dk. 46 xx), Tosic xx, Medel xx, Tolgay xx, Lens xx (Babel dk. 46 x), Caner xx, Talisca xxx, Negredo xxx

Yedekler: Utku, Fatih, Alpay, Adriano, Necip, Mustafa, Vagner Love

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Fenerbahçe: Volkan xx, Şener xx, Neustadter xx, Skrtel xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Mehmet Topal xx, Josef De Souza xx, Aatif xx (Kameni dk. 80 ?), Mehmet Ekici xx (Dirar dk. 66 x), Alper xxx, Soldado xxx (Valbuena dk. 73 x)

Yedekler: Erten, Neto, Giuliano, Elif Elmas, Serhat, Oğuz, Isla

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Negredo (dk. 14), Hasan Ali (dk. 82 k.k.) (Beşiktaş), Şener (dk. 45+2), Soldado (dk. 17) (Fenerbahçe)

Kırmızı kartlar: Alper (dk. 44), Volkan (dk. 76) (Fenerbahçe), Quaresma (dk. 52) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Mehmet Ekici (Fenerbahçe), Medel, Pepe, Tosic (Beşiktaş)

Vodafone Park’ta gerginlik

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Quaresma ile Josef de Souza’nın yaşadığı gerginlik sonucunda iki takım yedek kulübeleri saha içerisine girdi.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ikinci yarı başlarında tansiyon yükseldi. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Beşiktaş’ta Quaresma’nın Josef de Souza’ya yaptığı hareket sonucunda gergin anlar yaşanarak her iki takımın da yedek kulübeleri sahaya girdi. Mücadelenin 52. dakikasında Quaresma ve Josef de Souza’nın girdiği ikili pozisyon sonrasında tartışma sürdü. İki oyuncunun sürdürdüğü tartışma sonrasında Portekizli oyuncunun Josef’e yaptığı hareket sonrasında Brezilyalı oyuncu yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus’un kırmızı kart ile değerlendirdiği pozisyon sonrasında Quaresma oyun dışı kaldı.

Süren gerginlikte Mehmet Ekici, Pepe’yi ittirdi. Mehmet’in Portekizli savunma oyuncusuna yaptığı bu müdahaleyi de hakem Aydınus, sarı kart olarak değerlendirdi.

Volkan Demirel oyundan atıldı

Fenerbahçe’de Volkan Demirel hakeme itirazları sonucunda ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe’de Volkan Demirel ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı. İlk sarı kartını Şener’in attığı golde sevinç esnasında gören Volkan Demirel, ikinci sarı kartını ise 76. dakikada yaptığı itirazla gördü. Talisca’nın pozisyonunda topun dışarıdan çevrildiği için hakeme doğru koşan Volkan Demirel, hakem Fırat Aydınus tarafından ikinci sarı kartla oyun dışında bırakıldı.

Quaresma 2 derbide 49 dakika sahada kaldı

Fenerbahçe maçının 52. dakikasında kırmızı kart gören Quaresma, bu sezon forma giydiği 3 Fenerbahçe maçının 2’sinde oyundan atıldı. Portekizli oyuncu kırmızı kart gördüğü maçlarda toplam 49 dakika sahada kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park’ta 2-2 berabere kalırken, maça kırmızı kartlar damga vurdu. Alper Potuk’un ilk yarıda kırmızı kart görmesiyle Fenerbahçe 10 kişi kalırken, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, rakibin 1 kişi eksik kalması üzerine Babel ve Quaresma’yı oyuna alıp Lens ve Vida’yı kenara çekti. Lig maçında attığı 2 golle Fenerbahçe mücadelesinde galibiyeti getiren isim olan Quaresma, 52. dakikada gördüğü kırmızı kartla yalnızca 6 dakika oyunda kalabildi. Ligin ilk yarısında Fenerbahçe deplasmanında oynanan karşılaşmada da 2 dakika arayla 2 sarı kart görerek oyundan ihraç edilen Portekizli oyuncu, bu sezon forma giydiği 3 Fenerbahçe derbisinin 2’sinde kırmızı kart gördü.

Toplam 49 dakika oyunda kaldı

46. dakikada Lens’in yerine oyuna dahil olan Quaresma, dakikalar 52’yi gösterdiğinde Josef de Souza’ya yaptığı hareket sonrasında kırmızı kart görerek 6 dakikada oyundan atıldı. Ligin ilk yarısında oynanan mücadelede 41 ve 43. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla oyun dışı kalan Portekizli oyuncu, bu 2 karşılaşmada toplam 49 dakika sahada kaldı.



Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu - Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar

