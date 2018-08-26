ÖZET İZLE | Beşiktaş 2-3 Antalyaspor özet izle goller izle | Beşiktaş - Antalyaspor kaç kaç?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında kendi sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı konuk takım Antalyaspor, 3-2'lik skorla kazanmayı başardı. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Doukara (2) ve Yekta Kurtuluş kaydetti. Beşiktaş'ın gollerini ise Negredo ve Pepe kaydetti.

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Utku ilk kez 11'de

Tolga Zengin'in Partizan maçında sakatlanmasının ardından Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran, ilk kez bir lig maçında ilk 11'de sahaya çıkacak.

Partizan ile Sırbistan'da oynanan UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk maçında sakatlanan Tolga Zengin, 2 gün boyunca uygulanan tedaviye cevap vermeyince Antalyaspor maçının kadrodan çıkarıldı. Tolga'nın yokluğunda 20 yaşındaki Utku Yuvakuran, siyah-beyazlı ekibin kadrosunda ilk 11'de sahaya çıkacak. 2 sezondur Beşiktaş forması giyen Utku, siyah-beyazlı forma altında ilk kez bir lig maçında ilk 11'de oynayacak. Karşılaşma öncesinde ısınmak için sahaya çıkan genç kaleciye taraftarlar büyük ilgi gösterip tezahüratlarla destek verdi.

Loris Karius, Vodafone Park’ta

Beşiktaş’ın Liverpool’dan transfer ettiği Loris Karius, Antalyaspor ile oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti.

Beşiktaş’ın Liverpool’dan 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Loris Karius, Antalyaspor karşılaşmasını tribünden takip etti. Dün akşam İstanbul’a gelen ve sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçerek resmi sözleşmeye imza atan Alman file bekçisi, Beşiktaş’ın Antalyaspor ile oynadığı mücadele için Vodafone Park’a geldi. 24 yaşındaki kaleciye taraftarlar büyük ilgi gösterirken, Karius kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi.

Taraftarlar, Beşiktaş’ı yalnız bırakmadı

Beşiktaş’ın Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarlar, sıcak havaya rağmen tribünleri doldurdu ve takımlarını yalnız bırakmadı.

Beşiktaş’ın Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmaya siyah-beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Sıcak hava ve Kurban Bayramı tatilinin son günü olmasına rağmen tribünleri dolduran Beşiktaşlılar, maçın başından itibaren takımlarına büyük destek verdi. Siyah-beyazlılar, özellikle Utku Yuvakuran’ı top her geldiğinde, genç kaleciye alkışlarla destek verdi.

Tolgay Arslan direkt soyunma odasına gitti

Antalyaspor karşısında mücadelenin ilk yarısında 3-1 geriye düşen Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş, 36. dakikada Tolgay Arslan’ı oyundan aldı. Tolgay direkt soyunma odasına gitti.

Spor Toto Süper Lig’in 3. hafta mücadelesinde Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş, karşılaşmanın 34. dakikasında 3-1 geriye düştü. Yekta’nın attığı 3. golün ardından oyuna müdahale eden Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ilk yarıda beklenenin altında kalan Tolgay Arslan’ı oyundan alarak, Gökhan Gönül’ü sahaya sürdü. İlk yarı bitmeden oyundan çıkarılan Tolgay, yedek kulübesine gelmeden direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu.

Gökhan Gönül’den sağlıkçılara tepki

Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasının 64. dakikasında Bahadır’ın sakatlanmasının ardından sağlık görevlilerinin yavaş hareket etmesi üzerine Gökhan Gönül, sağlıkçılara tepki gösterdi.

Beşiktaş-Antalyaspor mücadelesinin 64. dakikasında, Antalyaspor’dan Bahadır sakatlık geçirdi. Hakem Halis Özkahya, sağlık görevlilerini sahaya davet ederken, tribünler ve Beşiktaşlı futbolcular, Antalyasporlu futbolcuların uzun süre yerde kalmasına tepki gösterdi. Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrasında Bahadır’ın oyuna devam edemeyeceği belirtilirken, Halis Özkahya, bu futbolcunun sedyeyle oyundan çıkarılmasını istedi. Ancak sağlık görevlilerinin yavaş hareket etmesi ve Bahadır’ı sedyeye koymaması üzerine, ters kanatta bulunan Gökhan Gönül hızla bu noktaya gelerek sağlık görevlilerine tepki gösterdi ve hızlı hareket etmesini istedi. Gökhan’ın tepkisi sonrasında sağlıkçılar, Bahadır’ı oyun alanının dışına çıkardı.

Beşiktaş'ın 45 maçlık yenilmezlik serisi son buldu

Süper Lig’in 3. haftasında Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş, sahadan 3-2’lik mağlubiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, iç sahada 45 maç sonra mağlup olurken, Vodafone Park’ta ilk yenilgisini aldı.

Süper Lig’in 3. hafta mücadelesinde taraftarı önünde Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş, sahadan 3-2’lik mağlubiyetle ayrılırken, iç sahada 45 maç sonra mağlubiyetle tanıştı. Bu yenilgi aynı zamanda siyah-beyazlıların Vodafone Park’taki ilk lig mağlubiyeti oldu. Antalyaspor karşısında baskılı bir oyun kuran Şenol Güneş’in öğrencileri, kaleci Boffin ve direkleri geçemeyerek rakip kaleye 2 gol bırakabildi. İlk yarıda Doukara, Hakan Özmert ve Yekta’nın golleriyle Beşiktaş ağlarını 3 kez sarsmayı başaran Antalyaspor, güçlü rakibine de Vodafone Park’ta ilk yenilgisini tattırmış oldu. Avrupa’da en uzun süren iç saha yenilmezliğine sahip olan siyah-beyazlılar tam 45 maç sonra bir lig maçında sahadan puansız ayrılırken, Vodafone Park’ta da 38 maç sonunda kaybederek yeni stadında ilk yenilgisini aldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada orta sahada topla buluşan Hakan Özmert'in uzaktan şutunda kaleci Utku Yuvakuran tek hamlede topa sahip oldu.

5. dakikada Tolgay rakibinden sıyrılıp savunmanın arkasına sarkan Oğuzhan’a pasını aktardı. Topu kontrol eden Oğuzhan istediği gibi vuramayarak meşin yuvarlağı az farkla auta gönderdi.

8. dakikada Oğuzhan’ın uzun pasında topa hareketlenen Babel'in gelişine şutunu kaleci Boffin kurtardı.

10. dakikada Babel’in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu sol çaprazdan Quaresma kullandı. Portekizli futbolcunun direkt kaleye gönderdiği topu Boffin tek yumrukla uzaklaştırdı.

14. dakikada Quaresma’nın sağdan kullandığı serbest vuruşta baraja çarpan top Boffin’i kontrpiyede bıraktı. Tecrübeli kaleci son anda topa müdahale etti. Üst direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

20. dakikada Hakan Özmert’in aşırtma pasında Pepe’ye çarpan top Doukara’nın önünde kaldı. Altıpasın önünde düzgün bir vuruş yapan Doukara meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

24. dakikada gelişen Antalyaspor atağında topla buluşan Hakan Özmert, kaleyi karşıdan gören noktadan şutunu çekti. Doukara’ya çarpan top, kaleciyi Utku’yu şaşırtarak ağlara gitti. 0-2

26. dakikada santranın yapılmasıyla birlikte Adriano ceza sahası içine ortaladı. Kaleci Boffin’in uzaklaştırdığı topa Negredo, ceza sahası dışından kafayla vurdu ve farkı 1’e indirdi. 1-2

33. dakikada sol kanattan Doukara'nın ceza sahasına ortasında arka direkte topa kayarak vuran Yekta, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-3

45. dakikada sağ kanattan yapılan ortada topu önünde bulan Negredo'nun şutu Boffin'den döndü. Dönen topa Gökhan Gönül vuruşu farklı şekilde auta gitti.

Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

55. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Oğuzhan, kaleyi karşıdan gören noktadan sert vurdu, kaleci Boffin topu uzaklaştırdı.

55. dakikada ataklarını sıklaştıran Beşiktaş bu kez sol kanattan geldi. Savunmanın uzaklaştıramadığı top Caner’in önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Boffin yine başarılıydı.

56. dakikada Antalyaspor kalesine iyice yüklenen Beşiktaş’ta Quaresma sağdan ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Pepe kafayı vurarak farkı 1’e indirdi. 2-3

69. dakikada Quaresma sağ ayağıyla açtığı ortada arka tarafta topa kafa vuran Larin’in şutu üstten dışarıya çıktı.

70. dakikada Quaresma sağ taraftan kale sahası içine ortaladı savunmadan önce yükselen Larin kafayı vurdu ancak Boffin uzanarak topun ağlara gitmesini engelledi.

80. dakikada Quaresma’nın pasıyla ceza sahasına giren Gökhan Gönül’ün ortasında arka direkteki Babel kafayı vurdu, Boffin bu pozisyonda da uzanarak gole izin vermedi.

89. dakikada Gökhan Gönül’ün sağdan uzun mesafeli ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Negredo kafayı vurdu ancak direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

90+4. dakikada kazanılan serbest vuruşta Caner Erkin ceza sahasına ortaladı. Negredo’nun kafa vuruşunda savunma topun gol olmasını engelledi.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halis Özkahya x, Kemal Yılmaz x, Hakan Yemişken x

Beşiktaş: Utku xx, Adriano xx, Pepe xxx, Vida x (Larin dk. 56 xx), Caner xx, Medel xx, Tolgay x (Gökhan Gönül dk. 36 xx), Quaresma xxx (Gökhan Töre dk. 90 ?), Oğuzhan x, Babel x, Negredo xx

Yedekler: Ersin, Roco, Güven, Necip, Dorukhan, Umut, Love

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Antalyaspor: Boffin xxx, Diego xxx, Celustka xxx, Sangare xxx, Bahadır xxx (Salih dk. 64 x), Doğukan xxx (Danilo dk. 66 x), Harun xxx, Hakan xxxx, Vainqueur xx (Drole dk. 60 x), Yekta xxx, Doukara xxx

Yedekler: Ferhat, Osman,Mustafa, Grando, Birkan, Musa

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Doukara (dk. 20), Hakan Özmert (dk. 24), Yekta Kurtuluş (dk. 34) (Antalyaspor), Negredo (dk. 26), Pepe (dk. 56) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Bahadır, Celutska, Doukara, Sangare, Danilo, Boffin, Salih (Antalyaspor), Quaresma, Caner (Beşiktaş)

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu

