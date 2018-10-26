ÖZET İZLE | Beşiktaş 2-4 Genk özet izle goller izle | Beşiktaş - Genk kaç kaç?

Beşiktaş - Genk özet izle... Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. hafta karşılaşmasında Genk ile karşı karşıya geldi.

Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Genk 4-2'lik skorla kazanmayı başardı.

Belçika temsilcisine galibiyeti getiren golleri Samatta (2), Ndongala ve Piotrowski kaydetti. Temsilcimiz Beşiktaş'ın golleri ise Vagner Love'den geldi.

Bu sonucun ardından Genk grupta puanını 6'ya yükseltti. Beşiktaş ise 3 puanda kaldı.

Zemin eski haline geldi

Beşiktaş'ta sezon başından bu yana yaşanan zemin problemi çözüldü. Siyah-beyazlılar, 29 Eylül'de oynanan Kayserispor karşılaşmasının ardından başlayan bakım çalışmalarıyla zemini eski haline getirdi.

Beşiktaş'ta sezon başından bu yana devam eden zemin problemi çözüldü. Ligin ilk haftalarından bu yana sahada yaşanan problem, siyah-beyazlı futbolcuları birçok karşılaşmada olumsuz etkilerken yönetim, Kayserispor karşılaşmasının ardından zemini bakıma aldı. 29 Eylül'den bu yana iç sahada maça çıkmayan ve milli maç arasını da zemin bakımı için değerlendiren siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ın zeminini eski haline getirdi.

Atiba'nın yokluğunda Necip ilk 11'de

Beşiktaş'ın Genk karşılaşması öncesinde açıklanan 11'inde Necip yer aldı. Teknik Direktör Şenol Güneş, UEFA listesine adı yazılmayan Atiba'nın yokluğunda, Necip'i sahaya sürdü.

Beşiktaş'ın Genk maçı öncesinde ilk 11'i belli olurken, Teknik Direktör Şenol Güneş, Belçika ekibi önünde Necip'i ilk 11'e koydu. Göztepe mücadelesinde Vida ve Pepe'nin yokluğunda Medel ve Roco'yu sahaya süren Şenol Güneş, bu kez tercihini Necip'ten yana kullandı. Atiba'nın isminin UEFA'ya verilen listede olmamasınedeniyle Medel'i ön liberoda sahaya süren Güneş, Vida'nın yanında ise Roco'nun yerine Necip'e şans verdi.

Avrupa'da tercih Larin!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Genk maçında ilk 11'de Cyle Larin'i tercih etti. Ligde yalnızca ilk hafta oynanan Akhisar maçında ilk 11'de sahaya çıkan Larin, Avrupa Ligi'nde ise 9. maçta 8. kez ilk 11'de oynayacak.

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Cyle Larin, Teknik Direktör Şenol Güneş'in Avrupa maçlarındaki vazgeçilmez ismi oldu. Genç golcü, Süper Lig'de oynanan karşılaşmalarda yalnızca ligin ilk haftasındaki Akhisarspor mücadelesine ilk 11'de sahaya çıkarken, Avrupa Ligi mücadelelerinde ise durum tam tersi oldu. Ligdeki 9 maçta 1 kez sahaya ilk 11'de çıkan Larin, Avrupa Ligi'nde ise geride kalan 8 maçın 7'sinde ilk 11'de kendisine yer bulmuştu. Teknik Direktör Şenol Güneş, Larin'e Genk önünde de ilk 11'de şans tanıdı.

Sadece Torshavn'a gol attı

Süper Lig'in ilk haftasındaki Akhisarspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Larin, daha sonra oynanan lig maçlarının 4'ünde oyuna sonradan dahil olurken, 4'ünde ise süre alamadı. Larin, 2 hafta önce oynanan ve Beşiktaş'ın 2-0 mağlup olduğu Malmö karşılaşmasında forma giymezken, bunun dışında oynanan tüm maçlarda ilk 11'de sahaya çıktı ve rakip filelere 3 gol bıraktı. Ancak Kanadalı futbolcu, bu 3 golü de 1 maçta attı. 23 yaşındaki futbolcu iç sahada oynanan Partizan ve Sarpsborg maçlarında ise asist yaptı.

Adriano'nun ağrıları nüksetti

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Brezilyalı futbolcu Adriano, dün yapılan antrenmanda ağrıları artınca Genk karşısında riske edilmedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Genk'i konuk edecek olan Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Pepe, Babel ve Ljajic'e Adriano da eklendi. Yaşadığı sakatlık sonrasında takımdan uzak kalan ancak bu hafta içinde yapılan antrenmanlarda yer alan Adriano, dün Ümraniye'de takımla birlikte çalışmıştı. Ancak Adriano, dizinde ağrı hissetmesi üzerine Genk maçının kadrosuna alınmadı.

Belçikalılar stada hayran kaldı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Genk'i takip eden Belçikalı gazeteciler, Vodafone Park'a hayran kaldı. Belçikalı basın mensupları, stadın Avrupa'daki birçok stattan daha iyi olduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında Beşiktaş, Belçika temsilcisi Genk'i konuk ederken, Genk'i takip eden gazeteciler, Vodafone Park'a hayran kaldı. Belçikalı basın mensupları, özellikle stadın muhteşem bir manzaraya sahip olduğunu söylerken, stadyumun iç dizaynı ve tribünlerinin de Avrupa'da birçok stattan çok daha iyi olduğunun altını çizdi.

Tolgay oyundan çıkarken yuhalandı

Beşiktaş'ın Genk ile oynadığı karşılaşmanın 27. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Tolgay Arslan, tribünler tarafından yuhalandı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. mücadelesinde Beşiktaş, Belçika temsilcisi Genk'i konuk ederken, mücadelenin henüz 10. dakikasında sakatlık yaşayan Tolgay Arslan, 27. dakikaya kadar sahada kaldı. Bu dakikaya kadar birçok top kaybı ve pas hatası yapan Tolgay'a tribünler tepki gösterdi. Sakatlığı nedeniyle daha fazla sahada kalamayan Tolgay, 27. dakikada yerini Roco'ya bırakırken, tribünler de gurbetçi futbolcuyu yuhaladı.

Önce protesto sonra alkış

UEFA Avrupa Ligi'nde Genk'i konuk eden Beşiktaş, ilk yarıda oynadığı kötü futbol sonrası tribünler tarafından protesto edildi. Taraftarlar, ikinci yarıda takım sahaya çıkarken büyük destek verdi.

Beşiktaşlı taraftarlar, Genk karşısında ilk yarıda çok kötü bir oyun ortaya koyan futbolcuları protesto ederken, devrenin bitimiyle birlikte Sportif Direktör Ali Naibi, takımı tribünlere gönderdi. Futbolcuların tribünleri alkışlamasının ardından siyah-beyazlı taraftarlar da protestoyu bıraktı. Karşılaşmanın ikinci yarısı başlarken takım sahaya çıktığında tribünler bütün takımı alkışladı ve devrenin başlamasıyla birlikte tezahüratlarına kaldığı yerden devam etti.

Yönetime tepki, Güneş'e destek

Beşiktaş taraftarı, Genk'in 2. golünün ardından yönetimi protesto etti. "Yönetim bu takım senin eserin" diyen taraftarlar, Teknik Direktör Şenol Güneş'e ise destek verdi.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Genk ile oynadığı karşılaşmanın ikinci yarısında Belçika ekibinin kaydettiği 2. golün ardından tribünler yönetimi protesto etti. Takımın oynadığı futboldan memnun olmayan siyah-beyazlılar "Yönetim bu takım senin eserin" diyerek yöneticilere tepki gösterirken, Teknik Direktör Şenol Güneş lehine de tezahüratta bulundu.

Quaresma'ya büyük tepki

Genk karşısında oynanan kötü futbol ve alınan sonuç nedeniyle takımı protesto eden taraftarlar, Quaresma, Oğuzhan ve Lens'i uzun süre ıslıkladı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında Genk'i konuk eden Beşiktaş, ortaya koyduğu kötü futbol sonrasında taraftarlarından tepki görürken, Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, karşılaşmanın sonlarına doğru tribünlere doğru hareket yapınca taraftarlar Quaresma'ya tepki gösterdi. Portekizli oyuncunun yanı sıra, Oğuzhan, Lens ve Vagner Love da tepkilerden nasibini aldı. Top bu futbolcuların ayağına her geldiğinde futbolcuları protesto eden taraftarlar, Gökhan Gönül ve Medel'e ise sevgi gösterisinde bulundular. Taraftarlar karşılaşmanın sonunda Teknik Direktör Şenol Güneş için de uzun süre tezahürat yaptılar. Maçın son düdüğünün ardından tribünler, Gökhan Gönül ve Medel'i tribünlere çağırdı.

Güneş'in Avrupa Ligi'ndeki ilk iç saha yenilgisi

Beşiktaş, Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından çıktığı Avrupa Ligi maçlarında ilk kez iç sahada mağlup oldu. Kartal bugüne kadar iç sahada oynadığı 10 Avrupa Ligi maçında 8 galibiyet ve 2 beraberlik almıştı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. mücadelesinde sahasında Genk'e 4-2 mağlup olan Beşiktaş, Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından Avrupa Ligi'ndeki ilk iç saha yenilgisini aldı. Tecrübeli çalıştırıcının göreve geldiği 2015-2016 sezonunda Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, iç sahada oynadığı karşılaşmalarda Sporting Lizbon ve Lokomotiv Moskova ile berabere kalırken, Skenderbeu'yu ise yenmeyi başarmıştı. Bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ve grup maçlarının ardından yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden siyah-beyazlılar, iç saha maçlarında Hapoel Beer Sheva, Olympiakos ve Lyon'u mağlup etmişti.

İlk mağlubiyet ve ilk kez yenilen 4 gol

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde grubu lider bitiren ve bir sonraki turda Bayern Münih'le eşleşen Beşiktaş, bu turda Alman ekibine elenerek Avrupa defterini kapatmıştı. Ligi 4. sırada tamamlayan ve Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundan başlayan Şenol Güneş'in öğrencileri, bu sezon sahasındaki karşılaşmalarda B36 Torshavn'ı 6-0, LASK Linz'i 1-0, Partizan'ı 3-0 ve Sarspborg'u 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Genk karşısında kalesinde 4 gol gören Beşiktaş, Vodafone Park açıldığından bu yana ilk kez bir iç saha karşılaşmasında 4 gol yedi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada sol kanatta topla buluşan Quaresma'nın ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

16. dakikada Pozuelo'nun pasında topla buluşan Malinovskyi'nin rakibini geçerek ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarı çıktı.

23. dakikada hızlı atağa çıkan Genk'te sağ kanatta topla buluşan Maehlen'in ortasında ceza saha içinde Samatta'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

25. dakikada Samatta'nın ceza yayı sol tarafından plase vuruşunda kaleci Karius topu kontrol etti.

36. dakikada Pozuelo'nun pasında ceza sahası içi sağ tarafında defansın arkasına sarkan Samatta'nın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya gitti.

45+4. dakikada Pozuelo'nun ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarı gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Pozuelo'nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Dewaest'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

60. dakikada Roco'nun hatasında topu kapan Samatta'nın sol kanattan ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Karius'da kaldı.

63. dakikada Samatta'nın pasında topu alan Pozuelo'nun ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

69. dakikada Lucumi'nin sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Samatta'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

74. dakikada Caner'in sol kanattan ortasında arka direkte Gökhan Gönül topu Vagner Love'a indirdi. Onun vuruşunda top ağlara gitti. 1-2

79. dakikada Piotrowski'nin sağ kanattan ortasında arka direkte topu alan Samatta'nın kafa vuruşu kalenin üzerinden az farkla çıktı.

81. dakikada orta sahada topu alan Ndongala, Vida'yı geçerek ceza sahası içine girdi. Ndongala'nın kaleci Karius ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3

83. dakikada Samatta'nın ceza sahası içi sol taraftan ortasında arka direkte topu alan Piotrowski'nin kafa vuruşunda top Caner'e de çarparak filelere gitti. 1-4

86. dakikada Mustafa'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Vagner Love kafayla topu ağlara gönderdi. 2-4

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Daniel Stefanski, Marcin Boniek, Dawid Igor Golis

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Necip Uysal, Caner Erkin (Mustafa Pektemek dk. 85 ?), Medel, Tolgay Arslan (Roco dk. 27), Oğuzhan, Lens, Quaresma, Larin (Vagner Love dk. 46)

Yedekler: Tolga, Fatih, Gökhan Töre, Dorukhan

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Genk: Vukovic, Maehle, Dewaest, Lucumi, Uronen, Pozuelo (Seck dk. 80 ?), Malinovskyi, Heynen, Paintsil (Piotrowski dk. 75), Samatta (Gano dk. 87 ?), Ndongala

Yedekler: Vandevoordt, Nastic, Wouters, Aidoo

Teknik Direktör: Philippe Clement

Goller: Vagner Love (dk. 74 ve 86) (Beşiktaş), Samatta (dk. 23 ve 69), Ndongal (dk. 81), Piotrowsk (dk. 83) (Genk)

Sarı kartlar: Lens, Roco, Gökhan Gönül, Mustafa Pektemek, Oğuzhan (Beşiktaş), Lucumi, Dewaest, Uronen (Genk)

