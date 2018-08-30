ÖZET İZLE | Beşiktaş 3-0 Partizan maçı özeti golleri izle | Beşiktaş maçı özet izle

Beşiktaş - Partizan karşılaşması... UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş, kendi sahasında Partizan ile karşı karşıya geldi.

Siyah - Beyazlılar, mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanmayı başardı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri, Pepe (2) ve Oğuzhan kaydetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı başardı.

BEŞİKTAŞ - PARTİZAN KARŞILAŞMASININ GENİŞ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



Şenol Güneş’ten 3 isme kesik

Beşiktaş'ın Partizan ile oynadığı mücadele öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalyaspor maçının ilk 11'inde sahaya çıkan 3 ismi yedek oturttu.

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçında karşı karşıya geleceği Partizan mücadelesi öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalyaspor karşısında ilk 11’de forma giyen 3 ismi, bu mücadelede yedek soyundurdu. Siyah-beyazlılarda, Antalyaspor maçındaki performanslarıyla düşük not alan Babel ve Oğuzhan’ın yanı sıra, oynadığı son 3 maçta gol atan Negredo, mücadeleye kulübede başladı. Bu isimlerin yerine Gökhan Gönül, Necip Uysal ve Cyle Larin, mücadeleye ilk 11’de başladı. Beşiktaş, Partizan ile oynadığı ilk maçın aynı kadrosuyla sahada yer aldı. Yalnızca sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Tolga Zengin’in yerine, genç file bekçisi Utku kaleyi korudu.

Negredo sürprizi

Beşiktaş'ın Partizan ile karşılaştığı mücadelede cezasını tamamlayan Alvaro Negredo, karşılaşmaya yedek başladı. Forma giydiği son 3 maçta fileleri havalandıran Negredo'nun yedek kalması sürpriz oldu.

Beşiktaş’ın Partizan ile oynayacağı karşılaşma öncesinde açıklanan esame listesinde Negredo’nun ilk 11’de olmaması dikkat çekti. LASK Linz, Erzurumspor ve Antalyaspor ile oynanan maçlarda fileleri havalandıran İspanyol golcü, Partizan karşısında formasını Larin’e kaptırdı. Negredo’nun Partizan karşısında ilk 11’de olmaması Beşiktaşlılar için sürpriz oldu. LASK Linz maçının son dakikasında attığı golle turu getiren ancak formasını çıkardığı için kırmızı kart gören Negredo, Partizan ile oynanan ilk maçta cezası nedeniyle forma giyememişti.

Necip oyuna devam edemedi

Beşiktaş-Partizan karşılaşmasının 8. dakikasında Scekic ile çarpışan Necip Uysal, oyuna geri döndü ancak 37. dakikada, baş dönmesi nedeniyle yerini Oğuzhan'a bıraktı.

Beşiktaş'ın Partizan ile karşı karşıya geldiği karşılaşmanın 8. dakikasında Aleksandar Scekic ile Necip Uysal kafa kafaya çarpıştı. Necip'in sağ kaşında şişme meydana gelirken, Scekic'in başında açılma oluştu. İki futbolcu da yapılan tedavilerinin ardından oyuna devam ederken, Necip Uysal, dakikalar 25'i gösterdiğinde hakemi uyardı ve başının döndüğünü ifade etti. Beşiktaş'ın sağlık görevlileri sahaya gelip oyuncunun durumunu kontrol ettikten sonra kulübeye değişiklik işareti yaptı. Necip, 27. dakikada yerini Oğuzhan Özyakup'a bıraktı.

Quaresma-Pepe ortaklığı...

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızları sezona flaş bir giriş yaptı. Partizan maçında Pepe 2 gol atarken, bu 2 golün de asisti Quaresma'dan geldi. Pepe bu sezon 4. golünü attı, Quaresma 6. asistini kaydetti.

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızları Pepe ve Quaresma, siyah-beyazlı formayla sezona çok iyi bir giriş yaptı. Pepe, 2006-2007 ve 2013-2014 yıllarında en fazla gol attıkları sezonu, geride kalan maçlarda yakalarken, kariyer rekoruna doğru adım adım gidiyor. Akhisarspor ve Antalyaspor karşılaşmalarında fileleri havalandıran tecrübeli savunmacı, Partizan karşısında attığı 2 golle en fazla gol attığı sezonları yakaladı ve 4 golle takımın en golcü ismi oldu. Pepe'nin Partizan karşısında attığı 2 golün de asistini yapan Quaresma ise, bu sezon çıktığı 6. maçında 6. asistine imzasını attı.

Avrupa’da 81. galibiyet

UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanş karşılaşmasında Partizan’ı 3-0 mağlup eden Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 81. galibiyetini elde etti.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off karşılaşmasında 1-1’in rövanşında Partizan’ı 3-0 mağlup ederek gruplara kalmayı başaran Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 81. galibiyetine imza attı. Bugüne kadar Avrupa arenasında 210 kez boy gösteren siyah-beyazlılar, 81 maçta rakiplerini mağlup etmeyi başarırken, 84 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Siyah-beyazlılar 45 mücadelede ise rakipleriyle yenişemedi. Rakip filelere 279 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 297 gol gördü.

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

13. dakikada sol kanattan Caner’in ortasında arka direkte Quaresma bekletmeden kale önüne gönderdiği topa Larin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

37. dakikada ceza sahası dışından Quaresma’nın kullandığı serbest vuruşta kale önünde Pepe’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

45. dakikada Larin ile yaptığı verkaç sonucu penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Oğuzhan’ın kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

45+3. dakikada sağ taraftan Quaresma’nın ceza sahasına ortasında arka direkte Larin’in kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Pantic’in yaptığı sert vuruşta kaleci Utku meşin yuvarlağı kornere çeldi.

57. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Zakaric’in ortasında Pantic’in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

59. dakikada penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Larin, Gökhan Gönül’e pasını aktardı. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Gökhan Gönül’ün kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

62. dakikada sağ taraftan Gökhan Gönül’ün yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Oğuzhan’ın bekletmeden yaptığı vuruşta top dışarı çıktı.

65. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Caner’in kullandığı serbest vuruşta kaleci Srojkovic topu son anda kornere çeldi.

69. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Quaresma’nın kullandığı serbest vuruşta kale önünde Pepe’nin yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-0

87. dakikada sol taraftan Quaresma’nın kullandığı kornerde arka direkte Vida’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Stojkovic’ten kornere gitti.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ovidiu Hategan xx, Octavian Sovre xx, Sebastian Gheorge xx

Beşiktaş: Utku xx, Gökhan xx, Pepe xxxx, Vida xx, Adriano xx, Medel xxx (Dorukhan dk. 77 x), Tolgay Arslan xx, Necip Uysal x (Oğuzhan dk. 27 xx), Caner Erkin xx (Gökhan Töre dk. 87 ?), Quaresma xxx, Larin xx

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Babel, Negredo, Roko

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Partizan: Stojkovic x, Miletic x, Markovic x (Nikolic dk. 46 x), Valiente x, N.Miletic xx, Scekic x (Enache dk. 57 x), Ivanovic x (Soumah dk. 62 x), Zakaric x, Pantic x, Zdjelar x, Ricardo x

Yedekler: Kljajic, Sehovic, Smiljanic, Ozegovic

Teknik Direktör: Zoran Mirkovic

Goller: Pepe (dk. 37 ve 69), Oğuzhan (dk. 45) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Miletic, Ricardo, Nikolic (Partizan)