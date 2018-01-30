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ÖZET İZLE: Beşiktaş 3-1 Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Golleri İzle|BJK Gençlerbirliği kaç kaç bitti?

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Beşiktaş Gençlerbirliği ile karşılaştı. Beşiktaş Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş Gençlerbirliği maçı geniş özeti ve golleri izle...

ÖZET İZLE: Beşiktaş 3-1 Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Golleri İzle|BJK Gençlerbirliği kaç kaç bitti?

30 Ocak 2018 22:27

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİNİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar 

21. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Mustafa Pektemek şutunu çekti, kaleciden dönen topa Tolgay vurdu. Ceza sahasında Mustafa topukla tamamladı, çizgiden savunma topu çıkarmasına karşın Mustafa tekrar şutunu çekti ve takımını öne geçirdi. 1-0

23. dakikada Babel sol kanattan gelip topla birlikte ceza sahasına girdi ve Lens’e gönderdi. Bu futbolcunun şutunda Hopf gole izin vermedi.

24. dakikada sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Caner Erkin topun başına geçti. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği topu kaleci Hopf kornere çeldi.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Serkan Çınar xx, Mehmet Kısal xx, Hakan Yemişken xx

Beşiktaş: Tolga xxx, Gökhan xxx, Medel xx, Vida xxx, Caner xx, Necip xxx, Tolgay xx, Lens xxx, Babel xx, Mustafa xxx, Negredo xx,

Yedekler: Fabri, Utku, Adriano, Pepe, Quaresma, Oğuzhan, Fatih, Vagner Love, Talisca

Teknik Direktör: Şenol Güneş
Gençlerbirliği: Hopf xxx, Ahmet Oğuz xx, Luccas xx, Palitsevich xx, Alper xx, Uğur x, Diallo x, Khalili xx, Sessegnon x, Serdar Özkan x (Milinkovic dk. 18 xx), Jailton x

Yedekler: Taha, Numan, Yıldırım Mert, Ahmet İlhan, Ousmane Ndiaye, İssah, Aydın, Zeki

Teknik Direktör: Ümit Özat

Gol: Mustafa (dk. 21) (Beşiktaş)

Sarı kart: Luccas (Gençlerbirliği)

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

 

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