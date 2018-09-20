ÖZET İZLE | Beşiktaş 3-1 Sarpsborg özet izle goller izle | Beşiktaş - Sarpsborg kaç kaç?

Beşiktaş - Sarpsborg geniş özeti ve golleri izle Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında kendi sahasında Sarpsborg ile karşı karşıya geldi.

Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Siyah - Beyazlılar 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Ryan Babel, 69. dakikada Enzo Roco ve 82. dakikada Lens kaydetti. Sarpsborg'un golü ise uzatma dakikalarında Zachariassen'den geldi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, gruba 3 puanla başladı. Sarpsborg ise ilk maçta puanla tanışamadı.

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Gökhan Töre 858 gün sonra 11'de

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Norveç ekibi Sarpsborg'u konuk eden Beşiktaş'ta, Gökhan Töre ilk 11'de sahaya çıktı. Yıldız futbolcu tam 858 gün sonra Beşiktaş formasıyla ilk 11'de oynadı.

Beşiktaş'ta Gökhan Töre 858 gün sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta görev aldığı ilk sezonun 33. Haftasında oynanan Osmanlıspor mücadelesinde ilk 11'de forma giyen Gökhan Töre, şampiyonlukla sonuçlanan sezonun ardından siyah-beyazlı ekibin eski teknik direktörü Slaven Bilic'in başında olduğu West Ham'a transfer olmuştu. İngiliz ekibinde yaşadığı sakatlığın ardından kiralık sözleşmesi sona eren ve Beşiktaş'a geri dönen Töre, tam 858 gün sonra Sarpsborg mücadelesiyle ilk 11'de sahaya çıktı.

Güneş'ten rotasyon

Fenerbahçe derbisi öncesinde Norveç ekibi Sarpsborg'la karşılaşan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş rotasyona gitti. Güneş, ilk 11'de Roco, Gökhan Töre ve Lens'e formayı verdi.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Sarpsborg'u konuk eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıktı. Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yle karşılaşacak olan siyah-beyazlılarda, Sarpsborg mücadelesinde Quaresma, Babel, Vida ve Tolgay Arslan yedek kaldı. Şenol Güneş, Enzo Roco, Gökhan Töre ve Larin'i ilk 11'de sahaya sürdü. Negredo'nun Al-Nasr'a transfer olmasıyla birlikte forvetteki tercihini Larin'den yana kullanan Güneş, Vagner Love'ı ise kulübede oturttu.

Babel, Pepe'yi yakaladı

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Sarpsborg'u 3-1 yenen Beşiktaş, karşılaşmanın 51. dakikasında Babel'in golüyle öne geçti. Bu sezon 5. golüne imza atan Hollandalı futbolcu, Pepe'yle birlikte takımın en golcü ismi oldu.

Beşiktaş'ta forvet oyuncuları suskun kalırken Babel gollerini atmaya devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Sarpsborg'u konuk eden siyah-beyazlılarda mücadeleye ikinci yarıda dahil olan Hollandalı futbolcu 51. dakikada sahneye çıktı ve takımını öne geçiren isim oldu. LASK Linz ile oynanan ilk maçta takımının tek golünü atan ve 1-0'lık galibiyetin mimarı olan Babel, Avrupa Ligi'ndeki gol sayısını 2'ye çıkarırken ligde de 3 kez fileleri sarstı ve 5 gole ulaşarak Pepe'yle birlikte takımın en golcü ismi oldu. Babel, ligde oynanan Akhisarspor, Bursaspor ve Yeni Malatyaspor karşılaşmalarında gol sevinci yaşamıştı.

Savunma tersine çalışıyor!

Beşiktaş'ta savunma oyuncuları golcülere nazire yapıyor. Roco'nun Sarpsborg ağlarına gönderdiği golle savunma oyuncuları toplamda 9 gole ulaştı. Siyah-beyazlıların ligde ise gol yemediği maç yok!

Beşiktaş'ta savunma oyuncuları golcüleri geçti. Bu sezon Avrupa Ligi ve Süper Lig'de oynanan karşılaşmalarda defansta forma giyen isimler tam 9 gol attı. Pepe 5, Gökhan Gönül 2, Caner Erkin ve Roco 1'er golle takımın skor yüküne katkıda bulunurken, defansta forma giyen isimler lig maçlarında kaleyi koruyamadı. Bu sezon forvette forma giyen isimlerden Larin 3, Vagner Love da 1 kez gol sevinci yaşarken, savunma oyuncuları, hücumcuları 2'ye katladı. UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 7. maçına çıkan Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 5. galibiyetini alırken 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde etmişti. Bu karşılaşmalarda rakip kaleye 15 gol atan Kara Kartal, kalesinde ise yalnızca 4 gol gördü. Beşiktaş'ın savunmadaki etkili oyunu lige ise yansımadı. Ligde 5 hafta geride kalırken, siyah-beyazlılar 5 maçın tamamında kalesinde gol gördü. Bu sezon Beşiktaş'ta savunma oyuncuları, rakip filelere 9 gol bırakırken, özellikle lig maçlarında kaleyi koruyamadı.

Kartal, Avrupa Ligi'nde şans tanımıyor

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda oynadığı ilk maçında Norveç ekibi Sarpsborg'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, Vodafone Park'taki 7. Avrupa Ligi maçını da kazanmayı başardı.

Beşiktaş, Avrupa Ligi mücadelelerinde iç sahada rakiplerine şans tanımıyor. UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Sarpsborg'u konuk eden siyah-beyazlılar, Babel'in golüyle mücadeleden 3-1 galip ayrılırken, Vodafone Park'ta çıktığı 7. Avrupa Ligi mücadelesinden de galibiyetle ayrılmayı başardı. 2016-2017 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ve grubu 3. sırada tamamlayarak yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Beşiktaş, sırasıyla Hapoel Beer Sheva'yı 2-1, Olympiakos'u 4-1 ve Lyon'u 2-1 mağlup etti. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi gruplarından lider olarak çıkan ve bir sonraki turda Bayern Münih'e elenen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde boy göstermemişti.

Bu sezon ilk kez gol yedi

Spor Toto Süper Lig'i geçtiğimiz sezon 4. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne 2. turdan başlayan Beşiktaş, sırasıyla B36 Torshavn, LASK Linz ve Partizan'la karşı karşıya geldi. 3 ekibi de saf dışı bırakarak gruplara kalan Beşiktaş, sahasında oynadığı 3 maçı da gol yemeden kazanmıştı. B36 Torshavn'ı 6-0, LASK Linz'i 1-0 ve Partizan'ı 3-0 geçen siyah-beyazlılar, seriye Sarpsborg karşısında da devam etti. İlk yarıda etkisiz bir görüntü çizmesine karşın ikinci yarıda baskın oynayan ve Babel, Roco ve Lens'in golleriyle 3-1 kazanan siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta boy gösterdiği 7. Avrupa Ligi maçında da galibiyete uzanırken, bu sezon iç sahada oynadığı 4. Avrupa Ligi mücadelesinde ilk kez gol yedi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Muhammed'in pasında penaltı noktasının solunda topla buluşan Heintz'in vuruşunda kaleci Karius meşin yuvarlağı kornere çeldi.

19. dakikada Muhammed'in kısa pasıyla topla buluşan Askar'ın ceza sahası dışı sağ çaprazında yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Karius'ta kaldı.

29. dakikada sağ kanattan Gökhan Gönül'ün pasında ceza sahası içine hareketlenen Lens'in içeriye çevirdiği topu kale önünde bulunan Larin kontrol edemedi ve meşin yuvarlak dışarı gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Ljajic'in pasında savunmanın arkasına sarkan Lens, ceza sahasına girer girmez boştaki Larin'e ortaladı. Bu futbolcu topa istediği gibi vuramadı.

51. dakikada savunmadan atılan uzun pasta rakibinden önce topu kapan Larin, soldan bindiren Babel'i gördü. Topla ceza sahasına giren Hollandalı futbolcu, savunmayı geçip aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

65. dakikada Ljajic'in ara pasında defansın arkasına sarkan Larin'in ceza sahası içine girer, girmez vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

69. dakikada Ljajic'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Roco'nun kafa vuruşunda meşin yuvarla ağlara gitti. 2-0

75. dakikada hızlı gelişen Sarspborg atağında ceza sahası içinde topla buluşan Muhammed'in kaleci Karius ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Karius meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

82. dakikada sol kanattan Babel'in pasında ceza sahası içi sol tarafında topu alan Oğuzhan'ın arka direğe çıkardığı topa Lens'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

90+4. dakikada sol taraftan Heintz'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde savunmanın uzaklaştıramadığı top Zachariassen'in önünde kaldı. Onun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Tamas Bognar, Balazs Buzas, Peter Kobor

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül (Necip dk. 85 ?), Pepe, Roco, Caner Erkin, Medel, Oğuzhan, Ljajic (Tolgay dk. 78), Lens, Gökhan Töre (Babel dk. 46), Larin

Yedekler: Tolga, Quaresma, Vida, Love

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Sarpsborg: Vasyutin, Askar, Hom, Tamm, Thomassen, Halvorsen (Singh dk. 70), Lund-Nielsen (Vetti dk. 86 ?), Zachariassen, Heintz, Muhammed (Larsen dk. 81 ?), Mortensen

Yedekler: Falch, Utvik, Jorgensen, Hoberg, Agger

Teknik Direktör: Geir Bakke

Goller: Babel (dk. 51), Roca (dk. 69), Lens (dk. 82 (Beşiktaş), Zachariassen (dk. 90+4) (Sarpsborg)

Sarı kartlar: Medel, Roco (Beşiktaş), Askar (Sarpsborg)



